Acaba dünyanın en şanslı çocuğu ben miyim?

23 Nisan sadece sizin için değil, benim için de çok önemli bir tarih. Çünkü ben 23 Nisan’da doğdum. Dünya 1982 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na uyanırken ben de dünyaya gözlerimi açmışım.

Teyzem bir postacı gibi dedemlere koşmuş… Neşe içinde “Ablamın bir bebeği olduuuuu! Ablamın bebeği olduuuu…” diye bağırıyormuş. Anneannem koşup gelmiş hemen “Aaaa demiş, bu bebeğin gözleri yumuk yumuk. Acaba yavrum kör mü?” Aradan günler geçmiş, bir sabah gözlerimi açıvermişim. Ev şenlenmiş… Annem işte böyle anlatıyor doğum günümü. Her yer bayraklarla donanmış, rengârenk balonlar gökyüzünü süslemiş, çocuk cıvıltıları sokakları doldurmuş o gün. Doğduğum yer Samsun. Yani Atatürk’ümüzün Kurtuluş Savaşı’nı Türk Milletine anlatmak için ilk ayak bastığı yer. Ne şanslıyım. Hem 23 Nisan’da doğmuşum hem de Samsun’da…

23 Nisan çok önemli bir tarih… Hepimizin bildiği gibi 23 Nisan 1920 tarihinde, Türk Milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Böylece, daha önce padişahta olan egemenlik hakkı, onun elinden alındı ve gerçek sahibi olan halka verildi. Böylece halk, kendi geleceği hakkında karar verme erdemine kavuşmuş oldu. Cumhuriyet’ten önce ‘kul’ olarak görülen insanlar, 1920’den sonra ‘yurttaş’ olarak görülmeye başladı. Ve biz bunu, önderimiz Mustafa Kemâl öncülüğünde başardık. Atatürk bize diyor ki; “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz.”

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilân edildikten sonra Atatürk, TBMM’nin açılış tarihi olan ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasını istemiştir. Bu bayramı ise çocuklara armağan etmiştir. ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ ise ilk defa 1929 yılında kutlanmaya başlanmıştır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocukları ile paylaşan tek ülke Türkiye’dir. Bu nedenle 23 Nisan’ın ‘Ulusal egemenlik’ özelliğinin yanında ‘Çocuk bayramı’ özelliği de vardır. Çocuklara özeldir ve bize aittir. Coşku ile kutlayalım. Herkese iyi bayramlar…

23 NİSAN HÜRRİYET’İ ALMAYI UNUTMAYIN

Bugün, Hürriyet Gazetesi’nin özel 23 Nisan eki yayımlandı. İçinde Türkiye’nin dört bir köşesinden çocukların yazdığı yazılar şiirler, çizdiği karikatürler, çektiği fotoğraflar var. Hepsi de birbirinden muhteşem! Umutla dolacaksınız. Bugün Hürriyet Gazetesi ile birlikte 23 Nisan Hürriyet’i eki de almayı sakın unutmayın.