Yıldız Kenter’in ardından

Bu dünyadan, daha önemlisi Türkiye’mizden bir Yıldız Kenter geçti.
Böyle dört dörtlük bir sanatçıyla, hanımefendiyle aynı dönemde yaşamış olmak bir şans.
Çocukluğumdan bu yana kahramanımdı kendisi.
Sadece benim değil, eminim pek çoğumuzun öyleydi.
Türk tiyatrosu denince akla gelen ilk isimdi, devlet sanatçısı ve UNICEF iyi niyet elçisiydi.
Ölüm haberi geldiğinde sosyal medyada en güzel cümleleri paylaşıldı Yıldız Hoca’nın.
En çok paylaşılan ise şu cümlesiydi:
“Babam Müslüman, annem Hıristiyan’dı. Bizim evde ‘Yalan söylemeyeceksin, çalmayacaksın, vicdanını temiz tutacaksın, insanlara yardım edeceksin’, bunlar konuşulurdu. İşte bunlar bizim dinimiz oldu.”
Doğrudan, dürüstlükten, iyilikten, sanattan şaşmayan koca bir yaşam...
Güzel uyu Yıldız Hoca, Şükran’ına kavuşmuş olman dileğiyle...
2 bin dolarlık terlikler
Yazın sokak modasının vazgeçilmezi olan terliğin artık sonbahar ve kış modasının da parçası olduğunu Serenay Sarıkaya’nın terlikli fotoğrafını görünce anladık.
2 bin dolarlık fiyatıyla konuşulan Louis Vuitton terlikleri daha önce Kim Kardashian’ın giydiği çıkmıştı haberlerde.
Yabancı yayınlara bakınca aynı terlikleri bir başka ünlüde daha gördüm; Justin Bieber’da.
Terlikler dört mevsimlik olmakla kalmamış bir de unisex olmuş yani.
Yerli terlik üreticilerine duyurulur, terlik deyince sadece ev terliklerini değil sokakta giyilecek olanları da düşünün.
Kadın-erkek, dört mevsim almaya ve giymeye hazır...
Festival tehlikede
Amerika’da SeaWorld’de bu ay yapılması planlanan Praise Wave Müzik Festivali, hayvan
hakları savunucularının haklı eleştiri ve haykırışlarının ardından tehlikeye girdi.
Festivalde yer alacağı açıklanan sanatçılar birer birer iptal haberlerini veriyorlar.
Bu yılın başlarında SeaWorld’de hayatını kaybeden Kayla, tutsaklıkta ölen 42’inci katil balina olmuştu.
Doğal ortamından koparılıp kimyasallarla dolu küçücük bir havuzda ölü balıklarla eğitilen, suni döllenmeye
maruz kalan ve gösteri yapmaya zorlanan balina ve yunuslar, yıllardır hayvan hakları savunucularının merceği altında.
Buradaki festivalde sahneye çıkmayacaklarını duyurarak bu haklı
savaşa katkıda bulunan isimler arasında Barenaked Ladies, Cheap Trick, Martina McBride, Willie Nelson, REO Speedwagon ve Trisha Yearwood yer alıyor.
SeaWorld kapsamında hali hazırda 20 katil balina ve 140 yunus tutsaklıkta sömürülmeye devam ediyor.
Unutulmayan bir film repliği
“Sana tek bir şey söyleyeceğim ve sonra gideceğim. Karların üstünde donmak üzeresin, uyku tatlı geliyor şimdi ama aslında öldüğünün farkında değilsin...”
(Issız Adam)
Yıldız Kenter’in ardından
Bu dünyadan, daha önemlisi Türkiye’mizden bir Yıldız Kenter geçti.
Böyle dört dörtlük bir sanatçıyla, hanımefendiyle aynı dönemde yaşamış olmak bir şans.
Çocukluğumdan bu yana kahramanımdı kendisi.
Sadece benim değil, eminim pek çoğumuzun öyleydi.
Türk tiyatrosu denince akla gelen ilk isimdi, devlet sanatçısı ve UNICEF iyi niyet elçisiydi.
Ölüm haberi geldiğinde sosyal medyada en güzel cümleleri paylaşıldı Yıldız Hoca’nın.
En çok paylaşılan ise şu cümlesiydi:
“Babam Müslüman, annem Hıristiyan’dı. Bizim evde ‘Yalan söylemeyeceksin, çalmayacaksın, vicdanını temiz tutacaksın, insanlara yardım edeceksin’, bunlar konuşulurdu. İşte bunlar bizim dinimiz oldu.”
Doğrudan, dürüstlükten, iyilikten, sanattan şaşmayan koca bir yaşam...
Güzel uyu Yıldız Hoca, Şükran’ına kavuşmuş olman dileğiyle...
2 bin dolarlık terlikler
Yazın sokak modasının vazgeçilmezi olan terliğin artık sonbahar ve kış modasının da parçası olduğunu Serenay Sarıkaya’nın terlikli fotoğrafını görünce anladık.
2 bin dolarlık fiyatıyla konuşulan Louis Vuitton terlikleri daha önce Kim Kardashian’ın giydiği çıkmıştı haberlerde.
Yabancı yayınlara bakınca aynı terlikleri bir başka ünlüde daha gördüm; Justin Bieber’da.
Terlikler dört mevsimlik olmakla kalmamış bir de unisex olmuş yani.
Yerli terlik üreticilerine duyurulur, terlik deyince sadece ev terliklerini değil sokakta giyilecek olanları da düşünün.
Kadın-erkek, dört mevsim almaya ve giymeye hazır...
Festival tehlikede
Amerika’da SeaWorld’de bu ay yapılması planlanan Praise Wave Müzik Festivali, hayvan
hakları savunucularının haklı eleştiri ve haykırışlarının ardından tehlikeye girdi.
Festivalde yer alacağı açıklanan sanatçılar birer birer iptal haberlerini veriyorlar.
Bu yılın başlarında SeaWorld’de hayatını kaybeden Kayla, tutsaklıkta ölen 42’inci katil balina olmuştu.
Doğal ortamından koparılıp kimyasallarla dolu küçücük bir havuzda ölü balıklarla eğitilen, suni döllenmeye
maruz kalan ve gösteri yapmaya zorlanan balina ve yunuslar, yıllardır hayvan hakları savunucularının merceği altında.
Buradaki festivalde sahneye çıkmayacaklarını duyurarak bu haklı
savaşa katkıda bulunan isimler arasında Barenaked Ladies, Cheap Trick, Martina McBride, Willie Nelson, REO Speedwagon ve Trisha Yearwood yer alıyor.
SeaWorld kapsamında hali hazırda 20 katil balina ve 140 yunus tutsaklıkta sömürülmeye devam ediyor.
Unutulmayan bir film repliği
“Sana tek bir şey söyleyeceğim ve sonra gideceğim. Karların üstünde donmak üzeresin, uyku tatlı geliyor şimdi ama aslında öldüğünün farkında değilsin...”
(Issız Adam)