Yılanlarına kedi yediriyor

HAÇİKO Derneği olarak elimizden geldiğince çok hayvanı sahiplendirmeye, yuva bulmaya çalışıyoruz.
Bu sadece bizim değil pek çok hayvanseverin de ortak amacı zaten.
Ama şu sıralar sosyal medyada dolaşan “Evdeki yılanlarına yedirmek için yavru kedi sahipleniyor” haberi hepimizin canını yaktı. Kimseye güven olmuyor.
Naçizane sahiplendirme yapan tüm hayvanseverlere tavsiyem, sahiplenecek kişiye olabildiğince çok soru sormaları.
Ben şahsen nüfus cüzdanı fotokopisi bile istiyorum, üstlerine ait bir fatura talebimiz de oluyor.
Hayvanı bir yerden gelip alsalar bile imza, telefon, adres ve konum da mutlaka alıyoruz. Gerçekten hayvan kurtarmak, sahiplenmek isteyenler bunlardan rahatsız olmuyor, soruları cevaplıyor, istenenleri yerine getiriyor zaten. Bizim de içimiz rahat ediyor.
İyi baba olmak ya da olmamak
Prens Harry ile evlendiği günden beri gündemden düşmeyen Amerikalı oyuncu Meghan Markle’ın babası, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin kendisine olan mesafeli yaklaşımını ve soylu gelin ısrarını haklı çıkaracak kadar saçmalamaya devam ediyor.
Eminim Harry de böyle bir kayınpeder tercih etmezdi.
Çünkü baba Markle’ın tek derdi gündem olmak.
Kızını düşünen hangi iyi baba, tüm gözler üstlerindeyken ve dedikodu kazanları kaynamaya hazırken “Kızımın gülümsemesi acılı, bence büyük baskı altında, bu aileye girmenin bedeli büyük” şeklinde bir açıklama yapar ki!
Kime neyi anlatmaya çalışıyor?
Hem kızı hem de kendisiyle ilgili endişeleri haklı çıkarmaktan başka ne işe yaradı şimdi bu söyledikleri!
Gişe ondan sorulur
Bu yaz neredeyse hangi sinema salonuna girsek karşımızda Dwayne Johnson var...
Sadece kaslı vücudu değil, çok sevilmesi, sempatik tavırları, aile erkeği ve halk adamı olması nedeniyle pek çok filmin lokomotifi olarak beyazperdede yerini alıyor.
İnsanların ona hayran olması ve filmlerini kaçırmamasının nedenlerine bir göz atınca, ilk başta aile geliyor.
Johnson bir kere iyi bir aile babası.
İlk evliliğinden 16, ikinci evliliğinden ise biri 2 aylık, diğeri 2 yaşında üç çocuğu var.
Eşine ve çocuklarına hayran.
Instagram sayfasında sık sık övgü dolu sözler ve fotoğraflarla onlara da yer veriyor.
Babası siyahi Kanadalı, annesi ise Samoalı (savaşçı ruhunun annesinden geldiğini söylüyor) olan oyuncu Kaliforniya’da doğmuş ve Hawaii’de büyümüş.
Ona bakınca bronz tenli bir beyaz da denebilir, Latin Amerikalı da, Kızılderili de.
Bu onun her yerin, her kültürün adamı olarak algılanmasını sağlıyor ki günümüzün sinema dünyasının tam da aradığı şey bu...
Bunlar dışında güler yüzü, hayranlarına sıcak yaklaşımı ve üst üste yer aldığı başarılı işler başarı basamaklarını tırmanmasında etkili elbette.
2016 yılında Forbes’un en çok kazanan oyuncular listesinin zirvesinde olması boşuna değildi.
2018’de de zirveyi kimseye kaptırmayacak gibi duruyor.
Dwayne Johnson sadece kaslı fiziği ile değil aksiyon sahnelerindeki başarısı ve komediye yatkınlığıyla da sinemaseverlerin gözdesi haline gelmiş durumda.
Uzun lafın kısası, insanlar Dwayne Johnson’ı görmek istiyorlar.
“Hızlı ve Öfkeli” serisi, “Baywatch”, “Jumanji: Welcome to the Jungle” ve “Rampage” büyük başarı elde etti.
Ve şu anda vizyonda olan “Gökdelen” (Skyscraper) filmi kaybolup gidebilecekken bu yıldız oyuncu ile konuşuluyor ve izleniyor.
Önümüzdeki yıl içinse “Jumanji 2” ve DC Comics evrenine katılacağı “Black Adam” yolda.
Yılanlarına kedi yediriyor
HAÇİKO Derneği olarak elimizden geldiğince çok hayvanı sahiplendirmeye, yuva bulmaya çalışıyoruz.
Bu sadece bizim değil pek çok hayvanseverin de ortak amacı zaten.
Ama şu sıralar sosyal medyada dolaşan “Evdeki yılanlarına yedirmek için yavru kedi sahipleniyor” haberi hepimizin canını yaktı. Kimseye güven olmuyor.
Naçizane sahiplendirme yapan tüm hayvanseverlere tavsiyem, sahiplenecek kişiye olabildiğince çok soru sormaları.
Ben şahsen nüfus cüzdanı fotokopisi bile istiyorum, üstlerine ait bir fatura talebimiz de oluyor.
Hayvanı bir yerden gelip alsalar bile imza, telefon, adres ve konum da mutlaka alıyoruz. Gerçekten hayvan kurtarmak, sahiplenmek isteyenler bunlardan rahatsız olmuyor, soruları cevaplıyor, istenenleri yerine getiriyor zaten. Bizim de içimiz rahat ediyor.
İyi baba olmak ya da olmamak
Prens Harry ile evlendiği günden beri gündemden düşmeyen Amerikalı oyuncu Meghan Markle’ın babası, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin kendisine olan mesafeli yaklaşımını ve soylu gelin ısrarını haklı çıkaracak kadar saçmalamaya devam ediyor.
Eminim Harry de böyle bir kayınpeder tercih etmezdi.
Çünkü baba Markle’ın tek derdi gündem olmak.
Kızını düşünen hangi iyi baba, tüm gözler üstlerindeyken ve dedikodu kazanları kaynamaya hazırken “Kızımın gülümsemesi acılı, bence büyük baskı altında, bu aileye girmenin bedeli büyük” şeklinde bir açıklama yapar ki!
Kime neyi anlatmaya çalışıyor?
Hem kızı hem de kendisiyle ilgili endişeleri haklı çıkarmaktan başka ne işe yaradı şimdi bu söyledikleri!
Gişe ondan sorulur
Bu yaz neredeyse hangi sinema salonuna girsek karşımızda Dwayne Johnson var...
Sadece kaslı vücudu değil, çok sevilmesi, sempatik tavırları, aile erkeği ve halk adamı olması nedeniyle pek çok filmin lokomotifi olarak beyazperdede yerini alıyor.
İnsanların ona hayran olması ve filmlerini kaçırmamasının nedenlerine bir göz atınca, ilk başta aile geliyor.
Johnson bir kere iyi bir aile babası.
İlk evliliğinden 16, ikinci evliliğinden ise biri 2 aylık, diğeri 2 yaşında üç çocuğu var.
Eşine ve çocuklarına hayran.
Instagram sayfasında sık sık övgü dolu sözler ve fotoğraflarla onlara da yer veriyor.
Babası siyahi Kanadalı, annesi ise Samoalı (savaşçı ruhunun annesinden geldiğini söylüyor) olan oyuncu Kaliforniya’da doğmuş ve Hawaii’de büyümüş.
Ona bakınca bronz tenli bir beyaz da denebilir, Latin Amerikalı da, Kızılderili de.
Bu onun her yerin, her kültürün adamı olarak algılanmasını sağlıyor ki günümüzün sinema dünyasının tam da aradığı şey bu...
Bunlar dışında güler yüzü, hayranlarına sıcak yaklaşımı ve üst üste yer aldığı başarılı işler başarı basamaklarını tırmanmasında etkili elbette.
2016 yılında Forbes’un en çok kazanan oyuncular listesinin zirvesinde olması boşuna değildi.
2018’de de zirveyi kimseye kaptırmayacak gibi duruyor.
Dwayne Johnson sadece kaslı fiziği ile değil aksiyon sahnelerindeki başarısı ve komediye yatkınlığıyla da sinemaseverlerin gözdesi haline gelmiş durumda.
Uzun lafın kısası, insanlar Dwayne Johnson’ı görmek istiyorlar.
“Hızlı ve Öfkeli” serisi, “Baywatch”, “Jumanji: Welcome to the Jungle” ve “Rampage” büyük başarı elde etti.
Ve şu anda vizyonda olan “Gökdelen” (Skyscraper) filmi kaybolup gidebilecekken bu yıldız oyuncu ile konuşuluyor ve izleniyor.
Önümüzdeki yıl içinse “Jumanji 2” ve DC Comics evrenine katılacağı “Black Adam” yolda.