“Yesterday” geliyor

“Yesterday”, bugüne dek yazılmış en büyük şarkılardan biri...
Şarkıyı söylüyorsunuz, hayranlıkla dinliyorlar, kendilerinden geçiyorlar.
Sizin sanıyorlar, çünkü Beatles’ı bilmiyorlar.
Beatles şarkılarını bilen, çalan ve söyleyen tek kişi olarak Beatles’ın bilinmediği bir dünyadasınız.
Gelsin şöhret tabii.
Bu cuma vizyona girecek olan Danny Boyle imzalı “Yesterday” filminin konusu bu.
Başrolde Himesh Patel var, Beatles şarkılarını o söylüyor.
Ben fikre ve fragmana bayıldım, şarkıları kısa kısa da olsa dinlemek bile yetti.
“Yesterday”in gösterildiği festivallerden olumsuz eleştiriler almış olması ve IMDB notunun da çok parlak olmamasına hiç takılmıyorum.
“Bohemian Rhapsody” de sinema anlamında çok iyi değildi ama Queen şarkılarını dinlerken öyle büyük keyif almıştım ki filme üç kez gittim.
“Yesterday”i de sırf Beatles şarkıları için izlerim.
Fragmanını bile heyecanlandırdı, ayrıca ana fikrini ve konusunu da beğendim.
Chucky hatalı yazılım kurbanı
Yazla birlikte korku filmleri de kendilerini göstermeye başladı.
Bu hafta “Annabelle 3” vizyona girerken, merakla beklenen yeniden çevrim “Child’s Play” de (Çocuk Oyunu) gün sayıyor.
Filmin son tanıtım videosu ise hayli ilgi çekici.
Burada Chucky’nin şarkısını Star Wars’un Luke Skywalker’ı olarak akıllara kazınan Mark Hamill seslendiriyor.
Tanıtımın ilginç tarafı vahşet görüntülerine eşlik eden şarkının son derece eğlenceli olması.
“La la la”lar, sevgi ve arkadaşlık cümleleri eşliğinde cinayetler işleniyor.
Haliyle de her şey çok daha sinir bozucu oluyor.
Yeniden çevrimde 1988 yapımı filmin hikayesi temel alınmakla birlikte hikaye modernize edilmiş.
Burada oyuncak bebeği seri katile dönüştüren şey hatalı bir yazılım.
Şiddeti öğrenen bebeğin dehşet saçtığı bu yeniden çevrim Amerika’da 21 Haziran’da vizyona girdi.
Bize geliş tarihi ise henüz belli değil.
Ömür dedikleri kaçar gider
Gece grubunun gizli hayranlarından olduğumu itiraf ediyorum.
Bunda solistleri Can Baydar’ın ses tonu ve yorumunun rolü büyük tabii.
Ve işte Can Baydar şimdi kendi teklisiyle geldi; Ömür Dedikleri.
“Kaçar gider ömür dedikleri” diyor şarkıda.
Ne de güzel söylüyor...
Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyı Harun Tekin ve Efe Demiral düzenlemiş.
Back vokallerde ise Fatma Turgut’un sesini duyuyoruz.
Spotify listelerine eklenmeliklerden.
Unutulmaz bir roman cümlesi
“Ölene kadar sorumlusun, gönül bağı kurduğun her şeyden, dedi tilki...” (Küçük Prens)
“Yesterday” geliyor
“Yesterday”, bugüne dek yazılmış en büyük şarkılardan biri...
Şarkıyı söylüyorsunuz, hayranlıkla dinliyorlar, kendilerinden geçiyorlar.
Sizin sanıyorlar, çünkü Beatles’ı bilmiyorlar.
Beatles şarkılarını bilen, çalan ve söyleyen tek kişi olarak Beatles’ın bilinmediği bir dünyadasınız.
Gelsin şöhret tabii.
Bu cuma vizyona girecek olan Danny Boyle imzalı “Yesterday” filminin konusu bu.
Başrolde Himesh Patel var, Beatles şarkılarını o söylüyor.
Ben fikre ve fragmana bayıldım, şarkıları kısa kısa da olsa dinlemek bile yetti.
“Yesterday”in gösterildiği festivallerden olumsuz eleştiriler almış olması ve IMDB notunun da çok parlak olmamasına hiç takılmıyorum.
“Bohemian Rhapsody” de sinema anlamında çok iyi değildi ama Queen şarkılarını dinlerken öyle büyük keyif almıştım ki filme üç kez gittim.
“Yesterday”i de sırf Beatles şarkıları için izlerim.
Fragmanını bile heyecanlandırdı, ayrıca ana fikrini ve konusunu da beğendim.
Chucky hatalı yazılım kurbanı
Yazla birlikte korku filmleri de kendilerini göstermeye başladı.
Bu hafta “Annabelle 3” vizyona girerken, merakla beklenen yeniden çevrim “Child’s Play” de (Çocuk Oyunu) gün sayıyor.
Filmin son tanıtım videosu ise hayli ilgi çekici.
Burada Chucky’nin şarkısını Star Wars’un Luke Skywalker’ı olarak akıllara kazınan Mark Hamill seslendiriyor.
Tanıtımın ilginç tarafı vahşet görüntülerine eşlik eden şarkının son derece eğlenceli olması.
“La la la”lar, sevgi ve arkadaşlık cümleleri eşliğinde cinayetler işleniyor.
Haliyle de her şey çok daha sinir bozucu oluyor.
Yeniden çevrimde 1988 yapımı filmin hikayesi temel alınmakla birlikte hikaye modernize edilmiş.
Burada oyuncak bebeği seri katile dönüştüren şey hatalı bir yazılım.
Şiddeti öğrenen bebeğin dehşet saçtığı bu yeniden çevrim Amerika’da 21 Haziran’da vizyona girdi.
Bize geliş tarihi ise henüz belli değil.
Ömür dedikleri kaçar gider
Gece grubunun gizli hayranlarından olduğumu itiraf ediyorum.
Bunda solistleri Can Baydar’ın ses tonu ve yorumunun rolü büyük tabii.
Ve işte Can Baydar şimdi kendi teklisiyle geldi; Ömür Dedikleri.
“Kaçar gider ömür dedikleri” diyor şarkıda.
Ne de güzel söylüyor...
Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyı Harun Tekin ve Efe Demiral düzenlemiş.
Back vokallerde ise Fatma Turgut’un sesini duyuyoruz.
Spotify listelerine eklenmeliklerden.
Unutulmaz bir roman cümlesi
“Ölene kadar sorumlusun, gönül bağı kurduğun her şeyden, dedi tilki...” (Küçük Prens)