Yeni yasayı annemden dinleyin

Hapis cezası tabii ki çok sevindirici, büyük gelişme ve ilerleme var ama ben hâlâ birkaç detayı merak ediyor. Şu noktalarda hem kendi adıma hem de başkanı olduğum HAÇİKO Derneği adına ısrar ediyorum.

Söz konusu hapis cezasının süresiyle ilgili olarak ay değil yıllardan bahsedilmeli.

Aksi halde uygulamada sorunlar yaşarız.

Bu cezaların sadece şahısları değil işkence ve katliamlar yapan belediyeleri de kapsaması gerekiyor.

Bu yeni yasa belediyelere ne kadar “dur” diyecek?

Hayvana tecavüze de sadece para değil hapis cezası gelmesi şart. Ocak ayındaki tasarıda bu konuda boşluk vardı. Tecavüzün cezası ne olacak?

Hayvana şiddete sadece bakanlık şikayet ettiğinde hapis cezası geleceği konuşuluyordu, vatandaşa şikayet hakkı verilmemişti. Bu önemli detay düzeltildi mi?

İşte bu sorular ve cevapları çok önemli.

Sevgili annecim, yasanın değişiyor olmasına tabii ki çok sevindim ama bu detaylar da olması gerektiği gibi düzenlenirse işte o zaman dünyanın en mutlu insanı olacağım.

Polis olmak

Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü yılı dolayısıyla Ceyhun Yılmaz, büyük usta Nejat Uygur’dan bir video paylaştı.

Polisliği şöyle anlatıyor Nejat Uygur: “Bu meslek öyle bir meslek ki, bayram, pazar bilemezsin.

Hasta olsan yatamazsın.

Çocuğun doğsa göremezsin.

Anan ölse gömemezsin.

Bu öyle bir meslek ki, ecelinle bile ölemezsin.”

Teşkilatın 173’üncü yılında, güvenliğimize hayatlarını adayan polislerimize minnet ve saygılarımızla.

Yaz geldi Cengiz, yaz

Cengiz Semercioğlu, gişede hüsrana uğrayan Burak Özçivit, Kerem Bürsin filmi Can Feda için “belki erkek filmi olduğu için, belki de seyirci savaş içerikli filmlerden sıkıldığı için beklenenin çok altında gişe yaptı” diye yazdı.

Bunların etkisi vardır elbet ama asıl etken havalar Cengiz...

Havaya baksana, yaz geldi, millet attı kendini sokağa.

Bu mevsimden sonra insanları kapalı yere, sinema salonuna sokmak ve filmlere gişe yaptırmak hiç kolay değil.

Can Feda’nın en büyük sorunu zamanlama hatası.

Celil Nalçakan da trollendi

Instagram’da baktım ve gördüm ki bensiz doğum günü kutlanmış, organizasyon yapılmış, tatlılar, mumlar falan, Bir hışımla Celil Nalçakan’a mesaj attım, “Doğum gününe çağırılmadık ha, aşkolsun, alacağın olsun!”

Bir saat sonra Celil aradı, “Canım, valla benim doğum günüm şimdi değil, 10 Haziran’da, şaka yaptılar, mesaj atan atana, arayan arayana, fena trollendim bu sefer” dedi.

Celil’in doğum günü için 10 Haziran’ı bekleyeceğiz, buraya yazayım da hem bensiz kutlayamasın hem de o zamana kadar bir daha trollenmesin.

Hokkabaz özlemi

Cem Yılmaz, hazırlıklarına başladığı yeni filmi için “GORA’yı çok sevmiştim ama Hokkabaz’ın yeri ayrı diyorsan sıradaki parça sana” dedi.

Bana dedi sanırım.

Sıradaki filmi bizim tarafa geliyor.

Bir Hokkabaz fanı olarak şimdiden heyecanlandım.