Venom sinemalarda

IMDB notu 7’lerde gezinen son Marvel filmi “Venom” şu sıralar izleyicinin en çok ilgi gösterdiği yabancı film.
Geçen yıla oranla seyirci sayısındaki düşüş tabii ki onu da etkiledi. Ama yine de iyi kötü ilerliyor denebilir.
Filmden genelde mutlu ayrılıyor izleyiciler.
Senaryo ve aksiyon o kadar ahım şahım olmasa da başroldeki Tom Hardy’nin muhteşem oyunculuğu filmi alıp bir üst kata oturtuveriyor.
Her Marvel filminde olduğu gibi “Venom”da da ek sahneler var.
Ama diğerlerindeki kadar fazla değil.
Jenerik sonrası iki ek sahneyle olayı bitirmişler.
Üçüncüyü beklemeyin yani.
Ve ek sahneden spoiler; “There’s gonna be Carnage!”
Çizgi roman serisini takip edenler ne denmek istediğini anlamıştır...
Çiçek yerine mama getirin
Hayvanseverler çok tatlı.
Doğum günlerinde, sevgililer gününde, yılbaşında, nişanlarda, düğünlerde HAÇİKO’ya (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) bağış yapıp, sertifikasını da hediye olarak veriyorlar.
Sokak hayvanlarına tedavi ve mama hediye etmiş oluyorlar böylece.
Kimi zaman hasta ziyaretine de çiçekle değil, kedi-köpek maması ile gidenler oluyor.
Hani ev ziyaretine de eli boş gidilmez ya.
Bence pasta, börek, çiçek alacağınıza karşınızdaki benim gibi biriyse mama alın siz de...
Hem biz hem siz hem de sokak hayvanları mutlu olur.
Boşanma sonrası velayet
Söz yazarı besteci Zeki Güner gönderdi haberi; “İyi şeyler de oluyor Ömür’üm” notuyla.
Ben de aynı duygularla sizlerle paylaşıyorum...
İzmir’de görülen bir boşanma davasında hakim, evin köpeğini evin çocuğu olarak saydı.
Velayeti anneye verdi.
Babaya da ayda iki kez çocuğunu görme hakkı ve çocuk için de aylık 200 TL nafaka ödemesi gerektiğine karar verdi.
Alkışlıyorum.
En örnek alınası dava olarak tarihe geçsin.
Merakla beklediğim filmler
- Ay’a yapılan imkansız yolculuğu anlatan “Ay’da İlk İnsan” bu cuma vizyona giriyor. Oscar’lı Damien Chazelle’in yönettiği filmin başrollerinde Ryan Gosling ve Claire Foy var.
- Ketche ve Can Ulkay’ın yönettiği, Müslüm Gürses’in hayatını konu alan “Müslüm” 26 Ekim’de sinemalarda. Müslüm rolünde Timuçin Esen var. Merak etmemek elde değil.
- Son zamanların en gözde yakışıklılarından Jason Momoa’nın hayat verdiği “Aquaman” sonunda kendi filmine kavuştu. Atlantis su krallığının mirasçısının filmi 27 Aralık’ta vizyonda. Yönetmen James Van.
- M. Night Shyamalan favori yönetmenlerimden. Hep bir gizem, hep bir ilginçlik oluyor filmlerinde. “Ölümsüz” ve “Parçalanmış” ile aynı evrende geçtiği ortaya çıkan yeni filmi “Glass” 18 Ocak 2019’da sinemalarda olacak.
Venom sinemalarda
IMDB notu 7’lerde gezinen son Marvel filmi “Venom” şu sıralar izleyicinin en çok ilgi gösterdiği yabancı film.
Geçen yıla oranla seyirci sayısındaki düşüş tabii ki onu da etkiledi. Ama yine de iyi kötü ilerliyor denebilir.
Filmden genelde mutlu ayrılıyor izleyiciler.
Senaryo ve aksiyon o kadar ahım şahım olmasa da başroldeki Tom Hardy’nin muhteşem oyunculuğu filmi alıp bir üst kata oturtuveriyor.
Her Marvel filminde olduğu gibi “Venom”da da ek sahneler var.
Ama diğerlerindeki kadar fazla değil.
Jenerik sonrası iki ek sahneyle olayı bitirmişler.
Üçüncüyü beklemeyin yani.
Ve ek sahneden spoiler; “There’s gonna be Carnage!”
Çizgi roman serisini takip edenler ne denmek istediğini anlamıştır...
Çiçek yerine mama getirin
Hayvanseverler çok tatlı.
Doğum günlerinde, sevgililer gününde, yılbaşında, nişanlarda, düğünlerde HAÇİKO’ya (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) bağış yapıp, sertifikasını da hediye olarak veriyorlar.
Sokak hayvanlarına tedavi ve mama hediye etmiş oluyorlar böylece.
Kimi zaman hasta ziyaretine de çiçekle değil, kedi-köpek maması ile gidenler oluyor.
Hani ev ziyaretine de eli boş gidilmez ya.
Bence pasta, börek, çiçek alacağınıza karşınızdaki benim gibi biriyse mama alın siz de...
Hem biz hem siz hem de sokak hayvanları mutlu olur.
Boşanma sonrası velayet
Söz yazarı besteci Zeki Güner gönderdi haberi; “İyi şeyler de oluyor Ömür’üm” notuyla.
Ben de aynı duygularla sizlerle paylaşıyorum...
İzmir’de görülen bir boşanma davasında hakim, evin köpeğini evin çocuğu olarak saydı.
Velayeti anneye verdi.
Babaya da ayda iki kez çocuğunu görme hakkı ve çocuk için de aylık 200 TL nafaka ödemesi gerektiğine karar verdi.
Alkışlıyorum.
En örnek alınası dava olarak tarihe geçsin.
Merakla beklediğim filmler
- Ay’a yapılan imkansız yolculuğu anlatan “Ay’da İlk İnsan” bu cuma vizyona giriyor. Oscar’lı Damien Chazelle’in yönettiği filmin başrollerinde Ryan Gosling ve Claire Foy var.
- Ketche ve Can Ulkay’ın yönettiği, Müslüm Gürses’in hayatını konu alan “Müslüm” 26 Ekim’de sinemalarda. Müslüm rolünde Timuçin Esen var. Merak etmemek elde değil.
- Son zamanların en gözde yakışıklılarından Jason Momoa’nın hayat verdiği “Aquaman” sonunda kendi filmine kavuştu. Atlantis su krallığının mirasçısının filmi 27 Aralık’ta vizyonda. Yönetmen James Van.
- M. Night Shyamalan favori yönetmenlerimden. Hep bir gizem, hep bir ilginçlik oluyor filmlerinde. “Ölümsüz” ve “Parçalanmış” ile aynı evrende geçtiği ortaya çıkan yeni filmi “Glass” 18 Ocak 2019’da sinemalarda olacak.