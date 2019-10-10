Vegan deri modası geliyor

Moda gelişiyor, evrim geçiriyor.
Ve bu yılın modasında vegan deriler ön planda.
Yani öldürülen hayvanların
derisinden değil de tamamen doğal ürünlerden elde edilen ve gerçek deriden görüntü olarak hiçbir farkı olmayan deri görünümlü kumaşlar.
Daha çok metalik derilerin kullanıldığı sonbahar sezonunda ayakkabılarda da deriden kaçınılmaya başlandı.
Matt and Nat, Wanderer Wanderer gibi sadece vegan giysi, ayakkabı ve aksesuvar üretip satan markalar ön plana çıkıyor.
14-15 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenecek olan Vegan Dünyası moda günlerinin tüm dünyadan gelecek katılımcılarla hayli hareketli geçmesi bekleniyor.
Gerçek deri karşısında yükselen vegan deri pazarı ise günden güne büyümekte.
Vegan deri pazarında 2025 yılı için öngörülen rakam 85 milyar dolar!
Henüz gerçek kürkten kurtulamamış olan ülkemizde de vegan deri modasının yaygınlaşması tabii ki en büyük hayalimiz.
Geç olacak belki ama inanıyorum ki o günler de gelecek.
7. Koğuştaki Mucize
Bu hafta Magazin Konseyi’nde “Türkiye’de Joker karakterini en iyi kim oynar?” diye sormuş ve olası isimleri yazmıştık.
Benim listemde Haluk Bilginer’den sonra yer alan kişi Aras Bulut
İynemli idi.
O listeyi yazarken 7. Koğuştaki Mucize filminin basın gösterimi ve galası yapılmamıştı.
Filmi izlememiştim.
Bu gala ve gösterimin ardından Aras’ın oyunculuğuna yaptığım övgünün altını daha da kalın kalemle çizebilirim.
Yarın vizyona girecek olan 7. Koğuştaki Mucize’de Aras Bulut İynemli’nin oyunculuğunu görenler bana hak verecek.
Tam anlamıyla döktürmüş.
Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7 adlı filmden uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize mendille izlenmesi gereken sağlam bir dram.
Film 1983
yılında geçiyor ve idam cezasına çarptırılan Memo ile 7 yaşındaki kızının birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.
"İzleyiciyi hüngür hüngür ağlatıyor" cümlesinin de kulaktan kulağa yayılmasıyla gişesinin çok olacağını düşündüğüm 7. Koğuştaki Mucize’nin bir Babam ve Oğlum etkisi yaratması kuvvetle muhtemel.
Instagram’da yeni dönem
Instagram takip sekmesini kaldırdı.
Artık kimse kimsenin neyi beğendiğini, kime kalp attığını, kimi takip ettiğini göremeyecek. Böylece stalk canavarlarının en büyük oyuncağı ellerinden alınmış oldu.
Artık vakitlerini daha faydalı şeylere ayırabilirler. Ha bir de tabii “Sen o fotoğrafı nasıl beğenirsin?”, “Şunu bugün neden takibe aldın?”la başlayan kıskançlık krizleri de sona erdi.
Derin bir “oh” çekebiliriz.
Vegan deri modası geliyor
Moda gelişiyor, evrim geçiriyor.
Ve bu yılın modasında vegan deriler ön planda.
Yani öldürülen hayvanların
derisinden değil de tamamen doğal ürünlerden elde edilen ve gerçek deriden görüntü olarak hiçbir farkı olmayan deri görünümlü kumaşlar.
Daha çok metalik derilerin kullanıldığı sonbahar sezonunda ayakkabılarda da deriden kaçınılmaya başlandı.
Matt and Nat, Wanderer Wanderer gibi sadece vegan giysi, ayakkabı ve aksesuvar üretip satan markalar ön plana çıkıyor.
14-15 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenecek olan Vegan Dünyası moda günlerinin tüm dünyadan gelecek katılımcılarla hayli hareketli geçmesi bekleniyor.
Gerçek deri karşısında yükselen vegan deri pazarı ise günden güne büyümekte.
Vegan deri pazarında 2025 yılı için öngörülen rakam 85 milyar dolar!
Henüz gerçek kürkten kurtulamamış olan ülkemizde de vegan deri modasının yaygınlaşması tabii ki en büyük hayalimiz.
Geç olacak belki ama inanıyorum ki o günler de gelecek.
7. Koğuştaki Mucize
Bu hafta Magazin Konseyi’nde “Türkiye’de Joker karakterini en iyi kim oynar?” diye sormuş ve olası isimleri yazmıştık.
Benim listemde Haluk Bilginer’den sonra yer alan kişi Aras Bulut
İynemli idi.
O listeyi yazarken 7. Koğuştaki Mucize filminin basın gösterimi ve galası yapılmamıştı.
Filmi izlememiştim.
Bu gala ve gösterimin ardından Aras’ın oyunculuğuna yaptığım övgünün altını daha da kalın kalemle çizebilirim.
Yarın vizyona girecek olan 7. Koğuştaki Mucize’de Aras Bulut İynemli’nin oyunculuğunu görenler bana hak verecek.
Tam anlamıyla döktürmüş.
Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7 adlı filmden uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize mendille izlenmesi gereken sağlam bir dram.
Film 1983
yılında geçiyor ve idam cezasına çarptırılan Memo ile 7 yaşındaki kızının birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.
"İzleyiciyi hüngür hüngür ağlatıyor" cümlesinin de kulaktan kulağa yayılmasıyla gişesinin çok olacağını düşündüğüm 7. Koğuştaki Mucize’nin bir Babam ve Oğlum etkisi yaratması kuvvetle muhtemel.
Instagram’da yeni dönem
Instagram takip sekmesini kaldırdı.
Artık kimse kimsenin neyi beğendiğini, kime kalp attığını, kimi takip ettiğini göremeyecek. Böylece stalk canavarlarının en büyük oyuncağı ellerinden alınmış oldu.
Artık vakitlerini daha faydalı şeylere ayırabilirler. Ha bir de tabii “Sen o fotoğrafı nasıl beğenirsin?”, “Şunu bugün neden takibe aldın?”la başlayan kıskançlık krizleri de sona erdi.
Derin bir “oh” çekebiliriz.