Van’dan İzmir’e iyilik peşinde

Rıza Martaş İzmirli bir iş insanı.
Ama bence iş insanlığından daha değerli bir titri var; o iyilik peşinde koşan bir Adım Adım gönüllüsü.
Van’dan İzmir’e, tam 1830 km boyunca iyilik peşinde koşuyor. “Bugün günlerden Haçiko” diye bir video paylaştı geçen gün.
Bana gönderdiği mail’de ise şunlar yazıyordu: “Bugün günlerden Haçiko,
Malatya’dan sevgiler...
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Van’dan başlayarak çıktığım bu farkındalık koşusunu 13 il, 56 beldeden geçerek 1830 km. kat ettikten sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’de bir bayram şenliğinde sonlandıracağım.
Koşumu, açık açık her şeyini şeffaf bir şekilde beyan eden bütün Adım Adım STK’ları adına yapacağım.
Koşu günlerimi her günü bir STK’ya adayarak STK’lar hakkında kısa bilgi verip insanlara iyiliğin mümkün olduğunu göstermek istiyorum.
Amacım Türkiye’yi doğudan batıya iyilik ile birleştirmek, bunu da en güzel bütün Adım Adım STK’larını destekleyerek yapabilirim. Koşumun 21. günü adımlarımı Haçiko için atacağım ve derneğinize dikkat çekmeye çalışacağım. Sizlerin de benim gibi iyiliğin dünyayı kurtarabileceğini düşündüğünüzü yürekten hissediyorum.”
Hislerimiz karşılıklı olduğunda göre 29 Ekim’de koşusunun son gününde İzmir’de Rıza Martaş’ı sevgiyle kucaklayacaklar arasında olmayı çok istiyorum.
Türkiye turu finalinde anlatacağı çok şey olduğuna eminim. Böyle güzel ve kocaman yürekli insanların çoğalması dileğiyle.
Köpek düşmanı site yönetimi!
Kendimizi ne sanıyoruz!
Yok efendim köpekler ev sahiplerinin bindiği asansöre binemezlermiş!
Sadece yük asansörünü kullanabilirlermiş!
Oldu, çocuğunuzu da yük asansörüne bindirin bakalım o zaman.
Çöplerle birlikte seyahat etsin o da...
İstanbul’un göbeğinde Antrium Rezidans...
Ran Ajans’ın sahibi Mine İpek 9 yıldır oturduğu bu siteden bu saçma kural yüzünden taşınma kararı aldı.
Hayatına bu yıl giren 1.5 kilo ağırlığındaki terrier cinsi Ares’in insanlarla aynı asansöre binmesi site yönetmenliği gereği yasak çünkü!
İnsanların girdiği her yerde, yürüyüş yolunda bile hayvanlara yasak varmış bu sitede. Uymayana, asansöre bindirene sürekli para cezası kesiyorlarmış.
Mine “Uçakta bile kabine aldığım çocuğumu yük asansöründe çöplerle birlikte gezmeye çıkarmaktan bıktım, taşınıyorum ama lütfen geride kalanlar için bu saçmalığı köşende duyur” dedi. Ve ekledi: “Köpeğim yüzünden buradan taşınıyorum diyeceğim ama alakası yok, hayvan sevmeyen, sevgisiz site yönetimi yüzünden taşınıyorum...”
Ya bu kurallar değişsin ya da site yönetimi, yoksa bu sitede ev fiyatları da düşer, kiralar da, benden söylemesi.
Arabalardan sinyal kolunu sökün
Cosmopolitan Türkiye’nin genel yayın yönetmeni Özlem Kotan’la THY’nin Seyşeller hat açılışı seyahatinde tanışmıştık.
Çok sevdik birbirimizi, ben onun simsiyah güzeller güzel kedisi Michelle’le çektiği Instagram hikayelerinin sıkı takipçisi oldum. Geçen gün yine o hikayelerde bir tespit ve öneri yazısı paylaştı Özlem.
Okudukça hak verdim ve neden olmasın dedim içimden.
O da hepimiz gibi trafikte zikzaklar çizen şehir magandalarından şikayetçi.
“Bence arabalardan sinyal kolunu sökün çünkü kullanmıyorlar, potansiyel katil gibi zikzaklarla sürerken havalı olduklarını sanıyorlar. Kimseden de korkuları yok. Kimsenin onları teşhis ettiği yok” diye yazdı Özlem...
Önerisi ise şahane...
Otomobillere yolu kayıt eden kamera takalım, günün sonunda da bunu polise teslim edelim, plakalara cezalar yağsın...
Ben arabaya kamera takıp Bağdat Caddesi’nde şöyle bir turlasam, her gece üç beş plakaya cezalar yazdırırım.
Denemek lazım...
Van’dan İzmir’e iyilik peşinde
Rıza Martaş İzmirli bir iş insanı.
Ama bence iş insanlığından daha değerli bir titri var; o iyilik peşinde koşan bir Adım Adım gönüllüsü.
Van’dan İzmir’e, tam 1830 km boyunca iyilik peşinde koşuyor. “Bugün günlerden Haçiko” diye bir video paylaştı geçen gün.
Bana gönderdiği mail’de ise şunlar yazıyordu: “Bugün günlerden Haçiko,
Malatya’dan sevgiler...
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Van’dan başlayarak çıktığım bu farkındalık koşusunu 13 il, 56 beldeden geçerek 1830 km. kat ettikten sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’de bir bayram şenliğinde sonlandıracağım.
Koşumu, açık açık her şeyini şeffaf bir şekilde beyan eden bütün Adım Adım STK’ları adına yapacağım.
Koşu günlerimi her günü bir STK’ya adayarak STK’lar hakkında kısa bilgi verip insanlara iyiliğin mümkün olduğunu göstermek istiyorum.
Amacım Türkiye’yi doğudan batıya iyilik ile birleştirmek, bunu da en güzel bütün Adım Adım STK’larını destekleyerek yapabilirim. Koşumun 21. günü adımlarımı Haçiko için atacağım ve derneğinize dikkat çekmeye çalışacağım. Sizlerin de benim gibi iyiliğin dünyayı kurtarabileceğini düşündüğünüzü yürekten hissediyorum.”
Hislerimiz karşılıklı olduğunda göre 29 Ekim’de koşusunun son gününde İzmir’de Rıza Martaş’ı sevgiyle kucaklayacaklar arasında olmayı çok istiyorum.
Türkiye turu finalinde anlatacağı çok şey olduğuna eminim. Böyle güzel ve kocaman yürekli insanların çoğalması dileğiyle.
Köpek düşmanı site yönetimi!
Kendimizi ne sanıyoruz!
Yok efendim köpekler ev sahiplerinin bindiği asansöre binemezlermiş!
Sadece yük asansörünü kullanabilirlermiş!
Oldu, çocuğunuzu da yük asansörüne bindirin bakalım o zaman.
Çöplerle birlikte seyahat etsin o da...
İstanbul’un göbeğinde Antrium Rezidans...
Ran Ajans’ın sahibi Mine İpek 9 yıldır oturduğu bu siteden bu saçma kural yüzünden taşınma kararı aldı.
Hayatına bu yıl giren 1.5 kilo ağırlığındaki terrier cinsi Ares’in insanlarla aynı asansöre binmesi site yönetmenliği gereği yasak çünkü!
İnsanların girdiği her yerde, yürüyüş yolunda bile hayvanlara yasak varmış bu sitede. Uymayana, asansöre bindirene sürekli para cezası kesiyorlarmış.
Mine “Uçakta bile kabine aldığım çocuğumu yük asansöründe çöplerle birlikte gezmeye çıkarmaktan bıktım, taşınıyorum ama lütfen geride kalanlar için bu saçmalığı köşende duyur” dedi. Ve ekledi: “Köpeğim yüzünden buradan taşınıyorum diyeceğim ama alakası yok, hayvan sevmeyen, sevgisiz site yönetimi yüzünden taşınıyorum...”
Ya bu kurallar değişsin ya da site yönetimi, yoksa bu sitede ev fiyatları da düşer, kiralar da, benden söylemesi.
Arabalardan sinyal kolunu sökün
Cosmopolitan Türkiye’nin genel yayın yönetmeni Özlem Kotan’la THY’nin Seyşeller hat açılışı seyahatinde tanışmıştık.
Çok sevdik birbirimizi, ben onun simsiyah güzeller güzel kedisi Michelle’le çektiği Instagram hikayelerinin sıkı takipçisi oldum. Geçen gün yine o hikayelerde bir tespit ve öneri yazısı paylaştı Özlem.
Okudukça hak verdim ve neden olmasın dedim içimden.
O da hepimiz gibi trafikte zikzaklar çizen şehir magandalarından şikayetçi.
“Bence arabalardan sinyal kolunu sökün çünkü kullanmıyorlar, potansiyel katil gibi zikzaklarla sürerken havalı olduklarını sanıyorlar. Kimseden de korkuları yok. Kimsenin onları teşhis ettiği yok” diye yazdı Özlem...
Önerisi ise şahane...
Otomobillere yolu kayıt eden kamera takalım, günün sonunda da bunu polise teslim edelim, plakalara cezalar yağsın...
Ben arabaya kamera takıp Bağdat Caddesi’nde şöyle bir turlasam, her gece üç beş plakaya cezalar yazdırırım.
Denemek lazım...