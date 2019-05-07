Unisex tuvalet olur mu?

Julia Roberts, unisex bir tuvaletin önünde fotoğraf çektirerek kadın ve erkeklerin ortak tuvalet kullanımını destekleyen bir paylaşımda bulundu.
Çoğu kişi itiraz etti, olmaz dedi.
Bence olur, olmalı, gün gelecek olacak da.
Nasıl ki evlerimizde tuvaletleri kadın-erkek diye ayırmıyoruz, dışarıda da ayırmayacağız.
Herkes hijyene takmış, ama durum tam tersi.
Pek çok Avrupa ülkesinde unisex tuvalet kullandım.
İnanın kadın tuvaletlerinden daha temizdi.
Çünkü karşı cins de aynı tuvaleti kullanınca insanlar daha bir dikkatli oluyor.
Bu arada son bir not: Julia Roberts’ın Instagram profilinde yazan “human” (insan) kelimesi de aslında bu tartışmanın özeti gibi.
İnsan insandır ve “insan” olduğunda onu kadın, erkek, eşcinsel gibi etiketlerle ayırmaya gerek yoktur.
Yavuzfest’ten kalanlar
Türkiye’nin en önemli gitaristlerinden biri olan Yavuz Çetin’in anısına düzenlenen Yavuzfest’in bu yıl beşinci kez yapıldı.
Geçtiğimiz yıllarda Uniq’te açık havada çimlerin üzerinde gerçekleşmesi sevindirmişti.
Bu yıl, muhtemelen yağmur beklentisi nedeniyle Volkswagen Arena’da kapalı alandaydı.
Pentagram’ın efsanevi solisti, benim de şan öğrencileri arasına girmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Murat İlkan’ın öğrencileri olarak oradaydık biz de.
Gece boyunca şarkılar Yavuz Çetin için söylendi.
Dile kolay, “yaşamak istemem artık aranızda” deyip gideli 18 yıl olmuş.
İki yıl önce hayatını anlatan Blue belgeselini izlerken hissettiklerim, onu bu sisteme yenik düşüren her şeye sövmelerim ama şarkılarıyla avunmalarım film şeridi gibi geçti yine gözümün önünden.
Sahnede Cahit Berkay’ın da “Yavuz’un en büyük hayranlarından biri de bendim. Çaldığı günlerde en önde oturur onu dinlerdim” derken gözleri doldu.
Yavuz’un oğlu Yavuzcan, finalde sahneye çıktı ve Pentagram’la birlikte çaldı.
Yavuzcan, Metin Türkcan, Hakan Utangaç ve Tarkan Gözübüyük gitarlarıyla kendilerinden geçerken bizleri da aldılar müziğin içine.
Even Flow, Sahte Rakı, Tanju & Yavuzcan, Büyük Ev Ablukada, Batu Mutlugil, Kurtalan Ekspres, Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar ve Pentagram’ın sahneye çıktığı festivalde final şahane oldu.
Gelecek yıl Yavuzfest umarım daha iyi duyurulur, medyanın desteği daha fazla olur ve konserler kapalı salon yerine yine açık havada yapılır.
Ve bir ricam daha var.
Grupların ve sahnenin değiştiği aralarda barkovizyonda reklamları ve gelecek konserlerin duyurularını izledik durduk.
Tamam, reklam olmasın diyemeyiz ama arada Yavuz Çetin’in görüntüleri ve Blue belgeselinden sahneler de gösterilse daha iyi olmaz mı?
Yavuzfest’e yakışan budur çünkü.
Gelecek yıl değerlendirmeye alınır umarım.
Seni 3 bin kez seviyorum
İzleyici sayısında bu yıl neredeyse yarı yarıya varan düşüş yaşayan sinema salonları Avengers Endgame’i bekliyormuş.
İlaç gibi geldi gerçekten de, salonlar hâlâ dolu.
Geçen hafta filmin finalinde ek sahne bulunmadığını ancak en sonda duyulan çekiç sesinin Iron Man’in zırhının yapıldığı o ilk güne gönderme olduğunu yazmıştım.
Şimdi de bir başka detaya açıklık getireyim.
Tony Stark ve Pepper Potts’un kızı Morgan Stark arasında geçen diyalogda kullanılan “seni 3 bin kez seviyorum” cümlesinin çıkış noktası ilginç.
Bu cümlenin karşılığı gerçek hayattanmış.
Robert Downey Jr., yönetmen kardeşlerle konuşurken kendi çocuklarının ona “seni 3 bin kez seviyorum” dediğini söylemiş.
Russo kardeşler de bunu filmde kullanmak istemişler ve filmin başı ve sonunda yer alan bu replik böylece doğmuş.
3 bin rakamı bununla sınırlı değil tabii.
Tüm Marvel filmlerinin süreleri toplandığında 3 bin rakamı elde ediliyor.
Marvel 3 bini çok seviyor anlayacağınız.
Unisex tuvalet olur mu?
Julia Roberts, unisex bir tuvaletin önünde fotoğraf çektirerek kadın ve erkeklerin ortak tuvalet kullanımını destekleyen bir paylaşımda bulundu.
Çoğu kişi itiraz etti, olmaz dedi.
Bence olur, olmalı, gün gelecek olacak da.
Nasıl ki evlerimizde tuvaletleri kadın-erkek diye ayırmıyoruz, dışarıda da ayırmayacağız.
Herkes hijyene takmış, ama durum tam tersi.
Pek çok Avrupa ülkesinde unisex tuvalet kullandım.
İnanın kadın tuvaletlerinden daha temizdi.
Çünkü karşı cins de aynı tuvaleti kullanınca insanlar daha bir dikkatli oluyor.
Bu arada son bir not: Julia Roberts’ın Instagram profilinde yazan “human” (insan) kelimesi de aslında bu tartışmanın özeti gibi.
İnsan insandır ve “insan” olduğunda onu kadın, erkek, eşcinsel gibi etiketlerle ayırmaya gerek yoktur.
Yavuzfest’ten kalanlar
Türkiye’nin en önemli gitaristlerinden biri olan Yavuz Çetin’in anısına düzenlenen Yavuzfest’in bu yıl beşinci kez yapıldı.
Geçtiğimiz yıllarda Uniq’te açık havada çimlerin üzerinde gerçekleşmesi sevindirmişti.
Bu yıl, muhtemelen yağmur beklentisi nedeniyle Volkswagen Arena’da kapalı alandaydı.
Pentagram’ın efsanevi solisti, benim de şan öğrencileri arasına girmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Murat İlkan’ın öğrencileri olarak oradaydık biz de.
Gece boyunca şarkılar Yavuz Çetin için söylendi.
Dile kolay, “yaşamak istemem artık aranızda” deyip gideli 18 yıl olmuş.
İki yıl önce hayatını anlatan Blue belgeselini izlerken hissettiklerim, onu bu sisteme yenik düşüren her şeye sövmelerim ama şarkılarıyla avunmalarım film şeridi gibi geçti yine gözümün önünden.
Sahnede Cahit Berkay’ın da “Yavuz’un en büyük hayranlarından biri de bendim. Çaldığı günlerde en önde oturur onu dinlerdim” derken gözleri doldu.
Yavuz’un oğlu Yavuzcan, finalde sahneye çıktı ve Pentagram’la birlikte çaldı.
Yavuzcan, Metin Türkcan, Hakan Utangaç ve Tarkan Gözübüyük gitarlarıyla kendilerinden geçerken bizleri da aldılar müziğin içine.
Even Flow, Sahte Rakı, Tanju & Yavuzcan, Büyük Ev Ablukada, Batu Mutlugil, Kurtalan Ekspres, Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar ve Pentagram’ın sahneye çıktığı festivalde final şahane oldu.
Gelecek yıl Yavuzfest umarım daha iyi duyurulur, medyanın desteği daha fazla olur ve konserler kapalı salon yerine yine açık havada yapılır.
Ve bir ricam daha var.
Grupların ve sahnenin değiştiği aralarda barkovizyonda reklamları ve gelecek konserlerin duyurularını izledik durduk.
Tamam, reklam olmasın diyemeyiz ama arada Yavuz Çetin’in görüntüleri ve Blue belgeselinden sahneler de gösterilse daha iyi olmaz mı?
Yavuzfest’e yakışan budur çünkü.
Gelecek yıl değerlendirmeye alınır umarım.
Seni 3 bin kez seviyorum
İzleyici sayısında bu yıl neredeyse yarı yarıya varan düşüş yaşayan sinema salonları Avengers Endgame’i bekliyormuş.
İlaç gibi geldi gerçekten de, salonlar hâlâ dolu.
Geçen hafta filmin finalinde ek sahne bulunmadığını ancak en sonda duyulan çekiç sesinin Iron Man’in zırhının yapıldığı o ilk güne gönderme olduğunu yazmıştım.
Şimdi de bir başka detaya açıklık getireyim.
Tony Stark ve Pepper Potts’un kızı Morgan Stark arasında geçen diyalogda kullanılan “seni 3 bin kez seviyorum” cümlesinin çıkış noktası ilginç.
Bu cümlenin karşılığı gerçek hayattanmış.
Robert Downey Jr., yönetmen kardeşlerle konuşurken kendi çocuklarının ona “seni 3 bin kez seviyorum” dediğini söylemiş.
Russo kardeşler de bunu filmde kullanmak istemişler ve filmin başı ve sonunda yer alan bu replik böylece doğmuş.
3 bin rakamı bununla sınırlı değil tabii.
Tüm Marvel filmlerinin süreleri toplandığında 3 bin rakamı elde ediliyor.
Marvel 3 bini çok seviyor anlayacağınız.