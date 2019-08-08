Umut Kuzey’le yıllar önce Danimarka’da yapılan Roskilde Festivali’ne gitmiş, geniş alanda kurulan farklı sahnelere, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçı, grup ve izleyicilerin muhteşem müzik paylaşımına, barışçıl ortama hayran kalmıştık.
O yıllarda festival işlerine yavaştan girmeye başlamıştı Umut. Uluslararası festivalleri yerinde gezip yaşamanın ona kattığı çok şey oldu tabii.
Dünya festival kültüründe ne var ne yok benzerini, hatta daha iyisini ülkemizde yapmaya başladı.
Umut Kuzey’in organizasyonunu üstlendiği Milyon Fest, bu yıl 17 farklı noktaya ulaştı.
Ardından da tekelleşme ve sanatçılara diğer festivallerde çıkmama konusunda baskı uyguladığı yönünde yazılar çıkmaya başladı. Selda Bağcan’ın “Beni genç kuşaklarla buluşturan Umut Kuzey yalnız değildir” açıklamasından sonra Zakkum, Emre Aydın, Baba Zula, Ceza, Flört, Pamela, Athena Hakan gibi pek çok sanatçı ve grup sosyal medya hesaplarından Umut Kuzey’e destek mesajı yayınladılar.
Umut Kuzey’in yaşananlara cevabı ise şöyle oldu: “Türkiye’nin her yerinde festival kültürünü yaymak ve sanatçılara büyük sahneler hazırlamak için çıktığımız yolda yapılan yorumlar ve karalama kampanyaları bizi yıldıramaz.
Türkiye için doğru bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ülkenin farklı illerinde sanatçılar ve izleyiciler için büyük sahneler kurmaya ve festival ekonomisini Türkiye’nin her yerine yaymaya devam edeceğiz.”
Biz de izlemeye devam edeceğiz tabii.
Korku filminden 95 bin TL’lik ödül
Cinemaximum Twitter hesabından bir yarışma başlattı. Yarışma bu gece düzenleniyor, Siccin 6 filmini izleyip korkmayanlara para ödülü verilecek. Ödül hayli cazip üstelik, 95 bin TL.
Paylaşımın altına “hayatta en çok korktuğu şey”i yorum olarak yazanlar arasından jüri 4 kişiyi seçecek ve bu 4 kişi bu geceki gösterimde para ödülü için yarışacak.
Yarışmayı kazanmak için ani ses efektlerine, tüyler ürperten sahnelere duyarsız olmak önemli tabii.
Jüri yarışmaya katılanların sakinleştirici alıp almadığına bakacaktır herhalde.
Umut Kuzey’e destek
Umut Kuzey’le yıllar önce Danimarka’da yapılan Roskilde Festivali’ne gitmiş, geniş alanda kurulan farklı sahnelere, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçı, grup ve izleyicilerin muhteşem müzik paylaşımına, barışçıl ortama hayran kalmıştık.
O yıllarda festival işlerine yavaştan girmeye başlamıştı Umut. Uluslararası festivalleri yerinde gezip yaşamanın ona kattığı çok şey oldu tabii.
Dünya festival kültüründe ne var ne yok benzerini, hatta daha iyisini ülkemizde yapmaya başladı.
Umut Kuzey’in organizasyonunu üstlendiği Milyon Fest, bu yıl 17 farklı noktaya ulaştı.
Ardından da tekelleşme ve sanatçılara diğer festivallerde çıkmama konusunda baskı uyguladığı yönünde yazılar çıkmaya başladı. Selda Bağcan’ın “Beni genç kuşaklarla buluşturan Umut Kuzey yalnız değildir” açıklamasından sonra Zakkum, Emre Aydın, Baba Zula, Ceza, Flört, Pamela, Athena Hakan gibi pek çok sanatçı ve grup sosyal medya hesaplarından Umut Kuzey’e destek mesajı yayınladılar.
Umut Kuzey’in yaşananlara cevabı ise şöyle oldu: “Türkiye’nin her yerinde festival kültürünü yaymak ve sanatçılara büyük sahneler hazırlamak için çıktığımız yolda yapılan yorumlar ve karalama kampanyaları bizi yıldıramaz.
Türkiye için doğru bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ülkenin farklı illerinde sanatçılar ve izleyiciler için büyük sahneler kurmaya ve festival ekonomisini Türkiye’nin her yerine yaymaya devam edeceğiz.”
Biz de izlemeye devam edeceğiz tabii.
Korku filminden 95 bin TL’lik ödül
Cinemaximum Twitter hesabından bir yarışma başlattı. Yarışma bu gece düzenleniyor, Siccin 6 filmini izleyip korkmayanlara para ödülü verilecek. Ödül hayli cazip üstelik, 95 bin TL.
Paylaşımın altına “hayatta en çok korktuğu şey”i yorum olarak yazanlar arasından jüri 4 kişiyi seçecek ve bu 4 kişi bu geceki gösterimde para ödülü için yarışacak.
Yarışmayı kazanmak için ani ses efektlerine, tüyler ürperten sahnelere duyarsız olmak önemli tabii.
Jüri yarışmaya katılanların sakinleştirici alıp almadığına bakacaktır herhalde.