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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Üç boyutlu yaya geçidi

18 Ekim 2018

Manavgat’ta annesiyle yaya geçidinden geçerken bir arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Ceren Aksoy’un beyin ölümü gerçekleşeli birkaç gün oldu.


Ve yine tartışıyoruz!
Yaya geçitlerinin önüne hız kesici tümsekler konulsun mu?
Kesinlikle konulsun.
Çünkü bizim sürücümüz yaya geçidi diye bir şey tanımıyor.
Yaya geçidinde yaya görünce gaza basanını gördüm ben.
Daha ötesi var mı!
Oysa yurtdışında durum öyle farklı ki.
Bir Almanya’ya, İngiltere’ye, İrlanda’ya gidiyorsunuz, yaya geçidine adımınızı attığınızda araçlar hemen frene basıp saygı duruşuna geçiyor.
Ceza, yaptırım kısmını geçmişler, saygı ve kurallar gereği otomatik olarak duruyorlar.
Yaya geçidi öncesi tümsek kadar yeni uygulanmaya başlayan üç boyutlu yaya geçitleri de bir seçenek.
Üç boyutlu izlenimi verip sürücüleri yanıltan bu yaya geçitleri sürücülerin daha çabuk frene basmalarını sağlıyor.
Geçen yıldan beri Avrupa’da denenmeye
başlayan, bizde de Aydın’da denemesi yapılan üç boyutlu yaya geçitlerine
en çok ihtiyacı olan ülkelerin başında geldiğimizi düşünüyorum.
Tümsek ya da üç boyutlu yaya geçidi fark etmez; frene basmayan sürücülere bir dur durak şart.

Amy’nin filmi

Müzik dünyasını, efsanevi müzisyen ve grupları anlatan filmlere ilgi duyanları en çok sevindiren haber Amy Winehouse filmi oldu.
Ünlü şarkıcının 2019 yılında çekilmesi planlanan biyografik filmi için çalışmalar şimdiden başladı. 27 yaşında hayatını kaybeden Grammy ödüllü bu muhteşem söz yazarı ve solistin hayatını anlatan filmden elde edilen gelir alkol ve madde bağımlılığıyla boğuşan kişilere yardım eden Amy Winehouse Vakfı’na devredilecek.
En merak edilen konu ise Amy Winehouse’u kimin canlandıracağı...

Tebrikler Air France

Bir süredir maymunlar üzerinde deney yapan bir grup, ticari havayollarını zorlayarak, ikna ederek maymunların uçakla Amerika’ya gelmesini sağlıyor.
Dünyanın dört bir yanından kalkan uçaklar National Association for Biomedical Research için deney hayvanlarını, özellikle de maymunları Amerika’ya taşımakta.
İnsanlar açısından hiçbir yararı olmadığı kanıtlanan deneylerde kullanılan bu hayvanlar korkunç acılar, hastalıklar ve ölümle pençeleşmeye devam ediyor.
Bu kirli ticarete dur diyen tek ticari havayolu ise Air France oldu.
Tebrik ediyor ve diğer tüm havayolu şirketlerinin de aynı kararı almasını diliyorum.

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