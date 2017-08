Tyrion’dan gri kurt çağrısı

Game of Thrones’un popülaritesi, dizideki gri kurtlara benzeyen Sibirya kurtlarına olan ilgiyi de artırdı.

Öyle az buz bir artış da değil;

Amerika’da Sibirya kurdu satışı 8 katına çıktı!

Hatırlarsınız, “101 Dalmaçyalı”dan sonra petshop’lar, evler ve ne yazık ki sonrasında sokaklar Dalmaçyalı dolmuştu.

Aynı durum “Lassie” dizisi nedeniyle Collie cinsi köpeklerde de yaşanmıştı.

Şimdi ise Sibirya kurtları bu talihsiz neden-sonuç ilişkisini yaşıyor.

“Game of Thrones” izleyip, petshop ya da üretim çiftliklerine Sibirya kurdu almaya koşanlar, bir süre sonra bu hayvanlara bakamayacaklarını anlayıp onları sokağa bırakacaklar.

“Game of Thrones”un yıldızı, Tyrion Lannister rolündeki Peter Dinklage geçenlerde dizinin hayranlarına bu konuyla ilgili bir çağrıda bulundu.

PETA ile işbirliği yapan Dinklage, “Game of Thrones” izleyicilerine Sibirya kurtlarını satın almayı durdurma çağrısında bulundu.

Oynadığı diziden kaynaklanan olumsuzluğa karşı başlatılmış bir kampanyaya destek veren oyuncuyu tebrik etmek lazım.

Game of Thrones’a sınırlama

Ortamlarda bir “Game of Thrones”dur gidiyor.

Herkes bir sonraki bölümde neler olacağını merak etmekte.

Bu aralar en tehlikelisi ise internette, sağda solda bir sonraki bölümde neler olacağıyla ilgili bilgi (spoiler) sızdırılması ve bunun sizin önünüze düşmesi.

İşte o anda tüm heyecan bitiyor.

İnternetten, sosyal medyadan kaçış yok,

peki spoiler’lardan kaçış olabilir mi?

Evet bu mümkün, en azından tehlikeyi azaltabilirsiniz.

Twitter’da, ayarlar bölümünden sessize almak istediğiniz kelimeler bölümüne bilgi almak istemediğiniz kelimeyi yazmanız yeterli.

Twitter, bunlarla ilgili tüm tweet’leri sizden gizliyor.

YouTube’da ise yorumları gizlemek için No Youtube Comments’i devreye sokabilirsiniz.

Chrome ve Safari’de Shut Up öneriliyor.

Firefox alternatifi ise Procon Latte Content Filter.

Google Chrome’a özel Unspoiler en faydalı uzantılardan.

Facebook’ta spoiler’lardan kaçmak isteyenler ise Social Fixer’ı kullanabilir.

Gazete ve köşe yazılarında spoiler görmek istemeyenlere ise tavsiyem, bu konuda duyarlı köşe yazarlarını tercih etmeleri.

Spoiler’sız bir hayat diliyorum.

Erkek civcivler kurtuldu

Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği, bazı işletmelerin kâr edemedikleri için civciv üretimini durdurduğunu açıkladı.

Üzüldüm mü?

Hayır.

Sevindim tabii.

Çünkü aslında bu işletmeler birer işkence merkezi.

Buralarda dişi civcivler et ve yumurtaları için yaşatılırken (tabii ki kötü koşullarda, üst üste), erkek civcivler daha minnacıkken doğrama makinelerinde öldürülüyor.

Öldürme yöntemleri arasında canlı canlı öğütme, yakma, gazla zehirleme, ezme, poşetlerde nefessiz bırakma yer alıyor.

Ve bunlar yasal üstelik!

Erkekler bu yöntemlerle elendikten sonra da dişi hayvanların bedenleri esir alınıyor, doğadan ve doğasından uzak koşullarda sömürülmeye devam ediyor.

Kim bilir, işletmelerin kâr edememesi belki de yukarıdan gelen bir “Durun, sömürmeyin artık!” işaretidir.

Anadolu Ateşi ve Kodo

Sado Adası’nın kuzeyindeki Ogi kasabasında düzenlenen Earth Celebration Müzik Festivali, Japon davulu olarak bilinen taiko ustası Kodo grubunu tüm dünyaya tanıtıyor.

Bu ay içinde düzenlenen festivalin en güzel yanı, her yıl farklı müzisyenlerin Kodo’ya eşlik etmesi.

Keşke bizden müzisyenler, hatta dans grupları da bu festivale gidip Kodo ile sahne alsa.

Anadolu Ateşi mesela, Japon davullarıyla muhteşem bir şov ortaya koymaz mı?

Ya da Burhan Öçal, Kodo’yla bütünleşmez mi?