Tuvalette sevişenler kulübü

Nejat İşler’in canlandırdığı Kaan, bunalımda olduğu bir gece İzmir’de bara gidiyor, orada karşılaştığı bir kızla ayaküstü sohbet ettikten sonra tuvalette sevişiyor.

Hepsi o kadar.

Kızı bir daha görmemek üzere ayrılıyor bardan.

İstanbul gecelerinden sıkça duyduğumuz bir şey bu.

Bir kadın ve erkek o gece tanışır, tuvalete girer, kapıyı kilitler, ayaküstü sevişir ve hiçbir şey olmamış

gibi geceye devam ederler.

Çok değil, benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda sosyetik bir davette de yaşanmış ve bolca dedikodusu olmuştu.

Filme gidip de “O sahne çok abartılıydı, gerçekte karşılığı yok” diyenlere duyurulur.

Tuvalette sevişme sahnesinin İstanbul gecelerinde bolca karşılığı var yani.

Coşkun Sabah ve Rihanna

İlk bakışta ne acayip diyeceksiniz belki.

Bizde Coşkun Sabah, “Twitter yasaklansın” diyor, Twitter’a ilgi artıyor.

Onlarda Rihanna, Snapchat’i eleştiriyor, uygulamanın hisseleri anında yüzde 4 oranında düşüyor, 800 milyon dolar değer kaybediyor.

Ne acayip demeden olayların gelişim sürecine ve sebep-sonuç ilişkisine bakalım.

Coşkun Sabah, Twitter kullanıcılarının tavrından dolayı genel bir yasak getirmekten bahsediyor.

Rihanna ise Snapchat’in para ile aldığı bir reklamda şiddete özendirdiği ve destek verdiği için uygulamayı eleştiriyor.

Hatırlarsınız, Rihanna 2009 yılında erkek arkadaşı Chris Brown’dan şiddet görmüştü.

Snapchat’teki mobil oyunun reklamında kullanıcılara şu soruluyor: “Rihanna’yı tokatlamayı mı tercih edersiniz yoksa Chris Brown’ı yumruklamayı mı?”

Rihanna bu reklamı alan Snapchat’e tepki göstermekte sonuna kadar haklı.

Coşkun Sabah ise trolleri eleştirebilir, iftiralara, hakaretlere tepki gösterebilir, bu noktada haklıdır da ama “Twitter yasaklansın” demekte o kadar haksız ki.

İyi ki...

◊ Bir-iki eleştiri alınca kendini kaybedip, “Yetkim olsa Twitter’ı yasaklardım” diyen Coşkun Sabah iyi ki sadece müzik yapıyor ve iyi ki onu bunu yasaklamaya yetkisi yok. Yoksa gereksiz yasaklardan yasak beğenirdik herhalde...

◊ Havalar biraz ısınınca kendini sokaklara atıp, sinema salonlarına girmeyi bırakıyoruz.

İyi ki arada sırada havalar serinliyor, yağmur yağıyor da gişe rakamları biraz olsun toparlanıyor...

◊ Hayat bazen çok monotonlaşabiliyor.

İyi ki derbiler, futbol ve aynı bu gece herkesi ekran başına kilitleyecek “Mehmed Bir Cihan Fatihi” gibi dizilerin heyecanı var.

O sayede hayata biraz olsun renk geliyor...

◊ Yeni Zelanda’da hayvan hakları savunucuları rodeonun yasaklanması için gösteriler yapıyorlar.

İyi ki kendilerinden başka canlıları da düşünen insanlar var.

Yoksa dünya, hayatı paylaştığımız canlılara işkence yaptığımız

acımasız bir yer olmaya devam edecek.