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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Skandal!

19 Aralık 2019

Hollywood’da kadınların “Evet, ben de taciz gördüm” deme akımını, yani “Me too” hareketini başlatan skandallar zincirini beyazperdeye taşıyan “Bombshell” (Skandal), yarından itibaren sinemalarımızda gösterime giriyor.


Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie’nin başrollerinde olduğu filmi basın gösteriminde izledim.
Konular, cinsel taciz, mobbing, iktidar ve medya ilişkisi zaten başlı başına olay.
Oyuncu kadrosu da öyle olunca seyir zevki yüksek bir film çıkmış ortaya.
Ancak “Skandal” hem “Me too” hem de Trump ve basın arasındaki gerginliğin işlendiği senaryosunda derine inmediğinden vurucu olmayı ıskalıyor.
Yüzeysel kalmasa, bıçağı biraz daha derine batırsa tokat gibi bir film olabilirmiş oysa.
Şimdilik en önemli başarısı, sıkıcı olmasına izin vermeyen hareketli kurgusu ve Charlize Theron’un Altın Küre adaylığı gibi duruyor.

Sahte hesap itirafı

Margot Robbie, “Skandal” filmindeki rolüne hazırlanmak için sahte bir Twitter hesabı
açtığını söyledi ve bu tüm dünyada sıra dışı bir şeymiş gibi haber oldu.
Oysa bu bizde gayet doğal, olağan bir şey.
Haberi büyütenler,
bizim ünlülerin çoğunun sosyal medyada sahte hesapları olduğunu bilmiyor demek ki!

Emre Altuğ ile 20 yıl

Emre Altuğ aynı zamanda oyuncu olmanın avantajını konserlerinde en iyi şekilde kullanıyor.
Konser sadece bir müzik ziyafeti olmaktan çıkıyor, aynı zamanda bir şova da dönüşüyor.
Selami Şahin’den Sıla’ya birçok ünlü sanatçı ve Özgür
Sevinç yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşen Emre Altuğ 20’nci Sanat Yılı Konseri de işte böyle bir geceydi.
Duygu yüklü, esprili, derinlikli, çok sesli ve büyüleyici.
Son zamanlarda izlediğim en güzel konserlerden biriydi diyebilirim.
Emre Altuğ ve Sinema Senfoni Orkestrası birlikteliği nisan ayında Mersin Müzik Festivali’nde tekrarlanacakmış.
Keşke daha çok konser verse Emre, ne güzel olur. “Su Gibisin”, “Aşk-ı Kıyamet”, “Gidecek Yerim mi Var” gibi efsane şarkıları onun sesinden dinlemeye doyum olmuyor çünkü.

Trafikte Yaşam çalıştayındaydık

Hem yerel hem de uluslararası dernek, kurum ve kuruluşların katıldığı Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi Çalıştayı’nda HAÇİKO derneği olarak biz de vardık.
Trafik canavarı sadece insanları değil, bu konunun en büyük mağdurları arasında yer alan hayvanlar için de büyük tehlike oluşturuyor.
Öyle ki dernek tarafından ödenen veteriner faturalarının da büyük kısmı trafik kazalı hayvanları kapsamakta.
Maddi yük bir yana, yanan canlar, kalıcı sakatlıklar da en büyük sorunlarımız ve üzüntülerimiz arasında.
Biraz daha dikkat, özen göstererek, kurallara uyarak ve frene basarak çözülebilecek sorunlar dağ gibi büyüyor.
Trafikte Haklarım Derneği ve Başkanı Yasemin Usta, en önemli çözüm ortaklarımızdan.
Onların da katkılarıyla gerek evcil, gerekse de
yaralı hayvanları araçlara almaktan sakınan taksi ve toplu taşıma araçları birlikleriyle iletişime geçerek yeni çözümler aşamasına geldik.
Amacımız tabii ki öncelikle kazaların önlenmesi, olmadığı durumlarda yaralı hayvanların
ilkyardıma hızlı ulaşımı ve evcil hayvanla seyahatin kolaylaştırılması.

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