Sezen’in sıpasının hüzünlü hikayesi

“Sezen Aksu, sıpasıyla yalıda mı yaşıyor” haberleriyle tanıştığımız Boza’dan bahsedeceğim size biraz.
Boza, Sezen Aksu’yla sık sık görüşüyor ama onun yalısında yaşamıyor tabii.
Haçiko’da uzun yıllar birlikte çalışarak çok güzel işler yaptığımız, bizim yuvadan ayrıldıktan sonra da hayalini gerçekleştiren ve yük hayvanlarını korumaya yönelik kendi derneğini kuran Okan Oflaz’la birlikte Boza.
Sezen Aksu da WARF adlı bu derneğin gönüllülerinden biri.
Boza derneğe geldiği gün de oradaymış kendisi.
Görür görmez sarılmışlar birbirlerine.
Sezen Aksu sahiplenmiş Boza’yı ve ölene dek tüm masraflarını karşılamaya karar vermiş.
Sevimli sıpanın hikayesi korkunç.
Annesi Kayseri-Tomarza’da tarlada ölmüş.
Ölmüş annesini emmeye çalışırken bulmuşlar Boza’yı ve Okan’a ulaşmışlar.
Prematüre bir bebek olduğu için zorlu bir büyüme süreci geçirmiş.
3 ay evin içinde altı bağlanmış.
Şimdi mutlu tabii, Türkiye’nin en meşhur sıpası oldu ve hem iyi bakılıyor hem de çok ama çok seviliyor.
3’üncü derece yanıkla yaşadı
Sezen Aksu’nun sıpasını korumaya alan WARF’tan bahsedeyim biraz.
Okan, oldum olası yük hayvanlarına, atlara karşı çok duyarlıydı.
Tüm Türkiye çapında sağlam bir ağ kurmuştu.
Şimdi de ülkenin bu konudaki tek derneği olan WARF’ın başında ve kurduğu çiftlikte Boza ve hatta durumu Boza’dan beter, hiç kimsenin yaşam şansı vermediği hayvanlara bakıyor, tedavilerini yaptırıyor ve hepsinden önemlisi o sonsuz sevgisini veriyor.
Adada çıkan yangından yaralı kurtulan Sakura ve tayı Kiraz da WARF tarafından bakılıyor.
Ki Sakura aslında bir mucize, çünkü dünyada 3’üncü
derece yanıp hayatta kalabilen başka hiçbir at yok.
Bu mucizede Okan’ın tek tırnaklılar konusunda bilgisinin ve sevgisinin etkisi vardır mutlaka.
WARF derneği himayesinde 200’den fazla canlı var ve bunlara sürekli yenileri ekleniyor.
Derneği sosyal medya hesaplarından takip edebilir ve yardımda bulunabilirsiniz.
Unutulmaz bir roman cümlesi
“Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım, hakiki hayatım benim için can sıkıcı bir rüyadan başka bir şey değildir.” (Kürk Mantolu Madonna)
Sezen’in sıpasının hüzünlü hikayesi
“Sezen Aksu, sıpasıyla yalıda mı yaşıyor” haberleriyle tanıştığımız Boza’dan bahsedeceğim size biraz.
Boza, Sezen Aksu’yla sık sık görüşüyor ama onun yalısında yaşamıyor tabii.
Haçiko’da uzun yıllar birlikte çalışarak çok güzel işler yaptığımız, bizim yuvadan ayrıldıktan sonra da hayalini gerçekleştiren ve yük hayvanlarını korumaya yönelik kendi derneğini kuran Okan Oflaz’la birlikte Boza.
Sezen Aksu da WARF adlı bu derneğin gönüllülerinden biri.
Boza derneğe geldiği gün de oradaymış kendisi.
Görür görmez sarılmışlar birbirlerine.
Sezen Aksu sahiplenmiş Boza’yı ve ölene dek tüm masraflarını karşılamaya karar vermiş.
Sevimli sıpanın hikayesi korkunç.
Annesi Kayseri-Tomarza’da tarlada ölmüş.
Ölmüş annesini emmeye çalışırken bulmuşlar Boza’yı ve Okan’a ulaşmışlar.
Prematüre bir bebek olduğu için zorlu bir büyüme süreci geçirmiş.
3 ay evin içinde altı bağlanmış.
Şimdi mutlu tabii, Türkiye’nin en meşhur sıpası oldu ve hem iyi bakılıyor hem de çok ama çok seviliyor.
3’üncü derece yanıkla yaşadı
Sezen Aksu’nun sıpasını korumaya alan WARF’tan bahsedeyim biraz.
Okan, oldum olası yük hayvanlarına, atlara karşı çok duyarlıydı.
Tüm Türkiye çapında sağlam bir ağ kurmuştu.
Şimdi de ülkenin bu konudaki tek derneği olan WARF’ın başında ve kurduğu çiftlikte Boza ve hatta durumu Boza’dan beter, hiç kimsenin yaşam şansı vermediği hayvanlara bakıyor, tedavilerini yaptırıyor ve hepsinden önemlisi o sonsuz sevgisini veriyor.
Adada çıkan yangından yaralı kurtulan Sakura ve tayı Kiraz da WARF tarafından bakılıyor.
Ki Sakura aslında bir mucize, çünkü dünyada 3’üncü
derece yanıp hayatta kalabilen başka hiçbir at yok.
Bu mucizede Okan’ın tek tırnaklılar konusunda bilgisinin ve sevgisinin etkisi vardır mutlaka.
WARF derneği himayesinde 200’den fazla canlı var ve bunlara sürekli yenileri ekleniyor.
Derneği sosyal medya hesaplarından takip edebilir ve yardımda bulunabilirsiniz.
Unutulmaz bir roman cümlesi
“Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım, hakiki hayatım benim için can sıkıcı bir rüyadan başka bir şey değildir.” (Kürk Mantolu Madonna)