Sevgilisi olan var olmayan var!

14 Şubat’a denk gelen bu yazımda Sevgililer Günü ile ilgili birkaç kelam etmeden olmaz.
Sevgilisi olanlar ikiye ayrılıyor.
Bugünün değerini bilip sevgilileri için kul köle olanlar, hediyelerini alıp bir organizasyona imza atanlar.
Ki bunlar uzun süre bu örnek davranışları nedeniyle sevgililerinin gözünde yüksek bir mertebede konaklama hakkı kazanıyorlar.
Diğer model ise 14 Şubat’ın zorunluluklarından kaytarmak için bu hafta mutlaka bir kavga çıkarıp Sevgililer Günü’ne küs girenler.
Bunun faturası ileride kendilerine daha ağır şekilde kesilebilir tabii, bu risk her zaman var.
Sevgilisi olmayanlara gelince.
Onlar için internette bir günlük sevgili bulma veritabanları açılmış durumda.
Bu özel günü boş geçirmemek için bir günlüğüne sevgili bulunuyor, olunuyor.
Bir nevi blind date yani, görücü usulü gibi bir şey.
Ama bence çok da eğlenceli.
Hem belli mi olur, bu rastgele buluşmadan gerçeğe dönüşecek bir ilişki bile çıkabilir.
Ana gibi yar olmaz
Bir anne düşünün.
Bu haftayı bir üniversite kampüsünde kızlara bir fotoğraf göstererek geçiriyor.
Elindeki bir erkek fotoğrafı.
Amacı sevgilisi olmayan oğlunun 14 Şubat’ı yalnız geçirmemesi için bir kız bulabilmek.
Hani derler ya “ana gibi yar olmaz” diye.
İşte bu cümlenin en güzel kanıtı bu olay.
Bu kadın kesin bir Türk annesidir diye düşünenler olmuştur belki.
Hayır, olay Amerika’da yaşanmış.
Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, cennet annelerin ayaklarının altında.
Lambadan çıkan mavi cin
Disney’in yeni filmi “Aladdin”in fragmanını izleyince beni bir gülme aldı.
Aladdin, lambası ve lambadan çıkan cinin çocukluğumuzdan bildiğimiz hikayesinin filme nasıl aktarılacağı tabii ki merak konusu.
Fragmanı da bu merakla izledim.
Ama cin rolündeki Will Smith’in CGI ile maviye boyanmış görüntüsü tam bir şok etkisi yarattı.
Will Smith son zamanlarda kariyerinde sürekli yanlış tercihler yapıyor.
Ama bu son seçimi gerçekten de fena olmuş.
Bu cinden üç şey istesek, ilki “Will Smith’e doğru kariyer yolunu göster” olurdu herhalde.
Brad Pitt ve güzel kadınlar
Brad Pitt’in, eski eşi Jennifer Aniston’ın doğum günü partisine gitmesi çok konuşuldu.
Angelina Jolie için terk ettiği Aniston, Jolie’den ayrıldıktan sonra Brad Pitt’in hayatına tekrar girdi.
Pitt’in adı Charlize Theron’la anılırken eski eşe bu ziyaret sürpriz olmadı değil.
Bu arada düşündüm de 55 yaşında bile efsane yakışıklı görünen Brad Pitt, neredeyse Hollywood’un bütün güzelleri ile beraber olmuş.
Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie ve şimdi de Charlize Theron...
En güzeli hangisi derseniz, bence kesinlikle Charlize Theron...
Sevgilisi olan var olmayan var!
14 Şubat’a denk gelen bu yazımda Sevgililer Günü ile ilgili birkaç kelam etmeden olmaz.
Sevgilisi olanlar ikiye ayrılıyor.
Bugünün değerini bilip sevgilileri için kul köle olanlar, hediyelerini alıp bir organizasyona imza atanlar.
Ki bunlar uzun süre bu örnek davranışları nedeniyle sevgililerinin gözünde yüksek bir mertebede konaklama hakkı kazanıyorlar.
Diğer model ise 14 Şubat’ın zorunluluklarından kaytarmak için bu hafta mutlaka bir kavga çıkarıp Sevgililer Günü’ne küs girenler.
Bunun faturası ileride kendilerine daha ağır şekilde kesilebilir tabii, bu risk her zaman var.
Sevgilisi olmayanlara gelince.
Onlar için internette bir günlük sevgili bulma veritabanları açılmış durumda.
Bu özel günü boş geçirmemek için bir günlüğüne sevgili bulunuyor, olunuyor.
Bir nevi blind date yani, görücü usulü gibi bir şey.
Ama bence çok da eğlenceli.
Hem belli mi olur, bu rastgele buluşmadan gerçeğe dönüşecek bir ilişki bile çıkabilir.
Ana gibi yar olmaz
Bir anne düşünün.
Bu haftayı bir üniversite kampüsünde kızlara bir fotoğraf göstererek geçiriyor.
Elindeki bir erkek fotoğrafı.
Amacı sevgilisi olmayan oğlunun 14 Şubat’ı yalnız geçirmemesi için bir kız bulabilmek.
Hani derler ya “ana gibi yar olmaz” diye.
İşte bu cümlenin en güzel kanıtı bu olay.
Bu kadın kesin bir Türk annesidir diye düşünenler olmuştur belki.
Hayır, olay Amerika’da yaşanmış.
Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, cennet annelerin ayaklarının altında.
Lambadan çıkan mavi cin
Disney’in yeni filmi “Aladdin”in fragmanını izleyince beni bir gülme aldı.
Aladdin, lambası ve lambadan çıkan cinin çocukluğumuzdan bildiğimiz hikayesinin filme nasıl aktarılacağı tabii ki merak konusu.
Fragmanı da bu merakla izledim.
Ama cin rolündeki Will Smith’in CGI ile maviye boyanmış görüntüsü tam bir şok etkisi yarattı.
Will Smith son zamanlarda kariyerinde sürekli yanlış tercihler yapıyor.
Ama bu son seçimi gerçekten de fena olmuş.
Bu cinden üç şey istesek, ilki “Will Smith’e doğru kariyer yolunu göster” olurdu herhalde.
Brad Pitt ve güzel kadınlar
Brad Pitt’in, eski eşi Jennifer Aniston’ın doğum günü partisine gitmesi çok konuşuldu.
Angelina Jolie için terk ettiği Aniston, Jolie’den ayrıldıktan sonra Brad Pitt’in hayatına tekrar girdi.
Pitt’in adı Charlize Theron’la anılırken eski eşe bu ziyaret sürpriz olmadı değil.
Bu arada düşündüm de 55 yaşında bile efsane yakışıklı görünen Brad Pitt, neredeyse Hollywood’un bütün güzelleri ile beraber olmuş.
Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie ve şimdi de Charlize Theron...
En güzeli hangisi derseniz, bence kesinlikle Charlize Theron...