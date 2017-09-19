Seda Sayan dünya klasiklerine karşı

Sokaktaki insanlara evlilik programı sunan üç isim soruyorlar, sarışın kızımızdan başlamak üzere videodaki herkes bülbül gibi şakıyor, sıralıyor isimleri:

Zuhal Topal, Seda Sayan, Esra Erol.

Muhtemelen o video ilk sahnedeki göğüs dekolteli sarışın kız yüzünden dikkat çekti. Sonra hızla yayıldı, herkes izledi.

Rezaletin farkına varıldı.

Alkışlar, alkışlar...

İkinci soru üç dünya klasiği. Dut yemiş bülbüllerle karşılaşıyoruz işte o an.

Kitap mı?

Okumak mı?

Dünya klasiği mi?

O da ne!

Ne gereksiz!

Sosyal medyanın, televizyonun esiri olmuş toplumdan ne bekliyoruz ki zaten?

Viraldir o video, mizansendir, inanmayın diyenlere de şunu söylemek istiyorum:

Çıkın sokağa, önünüze gelen ilk üç kişiye aynı soruları sorun. Farklı cevaplar alacağınızı hiç ama hiç sanmıyorum.

Pazar çantalarınız duruyor mu?

Marketlerde poşetlerin 1 Ocak 2018’den itibaren parayla satılacak olmasına sinir olanlar, eleştirenler, söylenenler oldu. Bense tam tersini düşünüyorum.

Çevreye değer verdiğini söyleyen, düşünen herkes, bu geç kalınmış kararı (Avrupa’da marketler yıllardır poşetlere para alıyor) alkışlamalı.

Marketlerdeki bedava poşet canavarlarını hep açık büfe otellerde tabaklarını yiyemeyecekleri kadar çok şeyle, hunharca dolduranlara benzetmişimdir.

İsrafçı insanlar!

Şimdi bu insanlar parayla satıldığı için az poşet alacaklar ya da eskiye dönecekler.

Eski derken şunu kastediyorum.

Ben küçükken annemin pazar çantası vardı. Markete, pazara onunla gider, içini doldurur, eve öyle gelirdik.

Hiç öyle poşet israfı yapmazdık.

Şimdi pek çok kişi eskiden bedava olan naylon poşetlere para vermek istemeyeceğinden, pazar çantası devri geri gelecek.

Hem naylon poşet kirliliğine son verip çevre dostu olacağız hem de nostalji yapacağız.

Daha ne olsun.

Ben çok sevindim bu karara.

Yeni yılı iple çekiyorum.

Vatan Şaşmaz’a özel bölüm

Kanal D’de yayınlanan Çocuklar Duymasın izleyicisi, cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz için özel bölüm istiyor.

Haklılar da.

Ama eminim dizi ekibi ve yapımcı Birol Güven, duygu sömürüsüyle suçlanmamak adına bundan uzak duruyor.

Yapsalar bir türlü, yapmasalar bir türlü yani.

Önceki hafta Vatan’ın yer aldığı son bölüm “Vatan’ın anısına saygıyla” notuyla ekranlara gelmişti.

Bir sonraki bölümde ise Vatan’ın canlandırdığı Engin’den hiç söz edilmedi.

Hatta bu bölümdeki parti sahnesi de hayli tepki çekti.

Bunun üzerine izleyiciler sosyal medyadan çağrıda bulundular.

Meltem’in annesi Müzeyyen’i oynayan Ayşen Tekin’e yapılan özel bölümün benzerini Vatan Şaşmaz için de beklediklerini yüksek sesle söylediler.

Birol Güven’in bu çağrıyı dikkate alacağını düşünüyorum.