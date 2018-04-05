Sanal gerçeklik sinemada

Dünya nereye gidiyor öyle iyi görüyor, öyle iyi analiz ediyor ki.

Son filmi Ready Player One’da çağın ve sinemanın gereklerini çok güzel yerine getirmiş.

Filmde yeni nesle, gençlere uygun olarak teknoloji var, bilgisayar oyunları var, orta yaş için de ütopya ve nostaljik müzikler...

Van Halen’la yapılan başlangıç zaten 12’den vuruyor, Duran Duran göndermeleri de hoş.

Üç boyutlu gözlükleri takıp geleceğin dünyasında istediğini yapabilme özgürlüğüne sahip olma fikri zaten şahane.

Oasis evreni her insanın hayallerini süsleyecek güzellikte.

İsteyen piramitlerde kayak yapıyor,

isteyen dev dalgalarda sörf.

Tak gözlüğü, sanal alemde istediğin yerde, istediğin şeyi yapabilirsin.

Film teknik açıdan da son derece üstün.

Özellikle başlardaki araba yarışı sahnelerine bayıldım, siz de eminim bayılacaksınız.

Özellikle IMAX’te izlemenizi tavsiye ederim.

Hayvan ticareti yasaklanmalı

Geçen gün yine sınırda kötü şartlarda ülkeye sokulmaya çalışılan yavru köpekler yakalandı.

Sokakta binlerce hayvan varken yenileri gelmeye devam ediyor yani.

Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun kısırlaştır-aşılat-yaşat (KAY) projesinin esas alındığı 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 1-7-2004 tarihinde yürürlüğe girmesinin üzerinden 14 yıl geçti.

Ama sokaklarda ve etrafta da gördüğümüz şu; belediyelerin

yanlış uygulamaları ve konuya

bilimsel etik yaklaşmamaları sebebiyle hayvan popülasyonu kontrol altına alınamıyor.

Yeterli kısırlaştırma yapılmıyor, kısırlaştırma adı altında alınan hayvanların akıbeti ise meçhul.

Diğer yanda ise bu kadar sorun yaşanırken üretim ve ticaret denetimsiz ve hızlı bir şekilde devam etmekte.

Biz HAÇİKO derneği olarak en az 10 yıl üretimin yasaklanmasını ve pet shop’larda satılmak üzere yurtdışından hayvan ticaretinin engellenmesini talep ediyoruz.

Pet shop’lar, çiftlikler ve merdiven altı hayvan satışı da en az 10 yıl yasaklanmalı.

Kediye Aspirin yasak

Hayvanlara verilen ilaçların da reçeteyle satılacak olmasını eleştiriyoruz, çünkü beraberinde pek çok sorun getireceğini biliyoruz.

Buradan yola çıkarak şu iki noktaya dikkat çekmek istiyorum...

Kedinize Aspirin, köpeğe ise çikolata vermeyin.

Dokuz canlı olarak bilinen kedilerin mideleri sandığınızdan çok daha hassas ve bilinenin aksine insanlar için kullanılan ilaçlar onları kolaylıkla ölüme götürebiliyor.