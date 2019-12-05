Sabahattin Ali’nin mirası

“Neredesin Firuze” ve “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” filmlerinin yönetmeni Ezel Akay’ın heyecanını görünce tahmin etmiştim iyi bir şeyle uğraştığını.Tam da öyle oldu.
Ezel Akay, Ferhat Göçer ile Sabahattin Ali için buluştu ve ortaya izleyeni ilk dakikasından itibaren içine alan, zamanda yolculuk yaptırırken düşündüren, şarkılarıyla coşturan ama hikayesi ile de çokça hüzünlendiren bir müzikli tiyatro oyunu çıktı.
Sabahattin Ali’nin aramızdan ayrılışının üzerinden 70 yıl geçtiği için eserlerinin üzerindeki telif hakları kalktı, eserleri kültür mirası haline dönüştü ve anonimleşti.
Bu tabii bir yandan iyi, bir yandan da kötü.
İyi yanı; herkes tarafından kucaklanabildiği için yaygınlaşması ve Sabahattin Ali’nin daha fazla tanınır olması.
Kötü yanı ise; denetimsizlikten dolayı dejenere edilmeye açık olması.
Sabahattin Ali, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından olsa da şöhretinin istenmeyen formunu bir magazin programına borçlu.
Hatırlarsınız, Ali’nin benim de en sevdiğim romanı “Kürk Mantolu Madonna”, Funda Özkalyoncuoğlu’nun Madonna’ları karıştırması sonucu magazin dünyasında popüler hale gelmişti.
Romanın popçu Madonna’nın hayatını anlattığını sanan Funda’nın “Cahilliğim sayesinde bir ülkenin merhamet ortalamasını öğrendik, beni linç ettiler” demesi bile sempatik hale getirememişti yaptığı hatayı. Neyse, hatırlamamak üzere unutalım Madonna meselesini.
Şiirlerinden “Aldırma Gönül”, “Leylim Ley”, “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi unutulmaz şarkılar bestelenen Sabahattin Ali, idealleri uğruna oradan oraya sürüklendiği ama tutkusunu asla yitirmediği acılı ve kısa yaşamından geriye bize armağan olarak sadece romanlar, şiirler değil basın ve sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan kızı Filiz Ali’yi de bıraktı.
Ferhat Göçer’in Sabahattin Ali’yi canlandırdığı ve şiirlerinden bestelenen şarkıları söylediği tek kişilik oyunun en can alıcı ve kalbe dokunan bölümleri, Filiz Ali’yi içine almış olanlar.
“Aldırma Gönül” adlı müzikli oyun, yarın Kocaeli Sabancı Kültür Sanat Merkezi’nde, 11 Aralık Çarşamba gecesi ise Maslak Uniq Hall’de sahnelenecek.
En merak ettiğim, 11 Aralık’taki oyuna gelmesi beklenen Filiz Ali’nin perde kapandığında neler hissedeceği.
5 kıta, 50 manken
5 kıtadan 50 ülkenin mankeni, 7 Aralık Cumartesi gecesi 32’nci Best Model of the World finalinde İstanbul’da buluşuyor.
Bizi Best Model Türkiye birincileri Derya Ekşioğlu ve Tolga Kandemir’in temsil edeceği yarışmanın ev sahipliğini her zamanki gibi Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman yapacak.
Ben de gecenin akışına bir şarkıyla katılacağım için heyecanlıyım.
Bir Türk markası yaratmak ve bunu dünyanın 50 ülkesinin şov dünyasının ilgi odağı haline getirmek kolay değil.
Bir kez daha alkışlar Erkan Özerman’a.
Arka odaya geçelim mi?
Can Yaman’ın bir röportaj sırasında kendisine soru yönelten kadın izleyici için sarf ettiği “Arka odaya geçelim” cümlesi olay oldu. Sonrası kıran kırana, vuran vurana.
Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diyoruz. Can’a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin.
Kötücül yorumları da kafasına takmasın.
Sabahattin Ali’nin mirası
“Neredesin Firuze” ve “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” filmlerinin yönetmeni Ezel Akay’ın heyecanını görünce tahmin etmiştim iyi bir şeyle uğraştığını.Tam da öyle oldu.
Ezel Akay, Ferhat Göçer ile Sabahattin Ali için buluştu ve ortaya izleyeni ilk dakikasından itibaren içine alan, zamanda yolculuk yaptırırken düşündüren, şarkılarıyla coşturan ama hikayesi ile de çokça hüzünlendiren bir müzikli tiyatro oyunu çıktı.
Sabahattin Ali’nin aramızdan ayrılışının üzerinden 70 yıl geçtiği için eserlerinin üzerindeki telif hakları kalktı, eserleri kültür mirası haline dönüştü ve anonimleşti.
Bu tabii bir yandan iyi, bir yandan da kötü.
İyi yanı; herkes tarafından kucaklanabildiği için yaygınlaşması ve Sabahattin Ali’nin daha fazla tanınır olması.
Kötü yanı ise; denetimsizlikten dolayı dejenere edilmeye açık olması.
Sabahattin Ali, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından olsa da şöhretinin istenmeyen formunu bir magazin programına borçlu.
Hatırlarsınız, Ali’nin benim de en sevdiğim romanı “Kürk Mantolu Madonna”, Funda Özkalyoncuoğlu’nun Madonna’ları karıştırması sonucu magazin dünyasında popüler hale gelmişti.
Romanın popçu Madonna’nın hayatını anlattığını sanan Funda’nın “Cahilliğim sayesinde bir ülkenin merhamet ortalamasını öğrendik, beni linç ettiler” demesi bile sempatik hale getirememişti yaptığı hatayı. Neyse, hatırlamamak üzere unutalım Madonna meselesini.
Şiirlerinden “Aldırma Gönül”, “Leylim Ley”, “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi unutulmaz şarkılar bestelenen Sabahattin Ali, idealleri uğruna oradan oraya sürüklendiği ama tutkusunu asla yitirmediği acılı ve kısa yaşamından geriye bize armağan olarak sadece romanlar, şiirler değil basın ve sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan kızı Filiz Ali’yi de bıraktı.
Ferhat Göçer’in Sabahattin Ali’yi canlandırdığı ve şiirlerinden bestelenen şarkıları söylediği tek kişilik oyunun en can alıcı ve kalbe dokunan bölümleri, Filiz Ali’yi içine almış olanlar.
“Aldırma Gönül” adlı müzikli oyun, yarın Kocaeli Sabancı Kültür Sanat Merkezi’nde, 11 Aralık Çarşamba gecesi ise Maslak Uniq Hall’de sahnelenecek.
En merak ettiğim, 11 Aralık’taki oyuna gelmesi beklenen Filiz Ali’nin perde kapandığında neler hissedeceği.
5 kıta, 50 manken
5 kıtadan 50 ülkenin mankeni, 7 Aralık Cumartesi gecesi 32’nci Best Model of the World finalinde İstanbul’da buluşuyor.
Bizi Best Model Türkiye birincileri Derya Ekşioğlu ve Tolga Kandemir’in temsil edeceği yarışmanın ev sahipliğini her zamanki gibi Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman yapacak.
Ben de gecenin akışına bir şarkıyla katılacağım için heyecanlıyım.
Bir Türk markası yaratmak ve bunu dünyanın 50 ülkesinin şov dünyasının ilgi odağı haline getirmek kolay değil.
Bir kez daha alkışlar Erkan Özerman’a.
Arka odaya geçelim mi?
Can Yaman’ın bir röportaj sırasında kendisine soru yönelten kadın izleyici için sarf ettiği “Arka odaya geçelim” cümlesi olay oldu. Sonrası kıran kırana, vuran vurana.
Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diyoruz. Can’a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin.
Kötücül yorumları da kafasına takmasın.