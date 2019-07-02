Özcan Deniz’e sahnede sarkıntılık

Özcan Deniz, boşandıktan sonra ilk konserini Kıbrıs’ta verdi. Konser güzel ve hayli kalabalık geçmiş.
Özcan’ın sahnesini ve konserlerine gösterilen ilgiyi bilen biri olarak hiç şaşırmadım.
Konser sonrası sosyal medyada bir video dolaştı durdu.
Görüntülerde, hayli alkollü olduğu anlaşılan bir kadın hayranı sahneye atlayarak Özcan’a zor anlar yaşatıyor.
Kadın Özcan’ın koluna yapışıyor, sarılıyor, öpüyor, beraber şarkı söylemeye kalkıyor, poz veriyor, ayırıyorlar, geri gelip yeniden sarılıyor, bir türlü bırakmıyor.
İzlerken ben utandım.
Özcan, büyük bir sabır ve nezaketle kadının üzerinden sökülüp sahneden indirilmesini bekledi.
Kadınların erkek sanatçılara yaptıklarını erkekler kadın sanatçılara yapmıyor.
Erkek izleyiciler çok daha ölçülü, çok daha edepli.
Sahnede erkeklere
laf atan da kadınlar,
sahneye fırlayıp sarkıntılık yapan da...
Allah bunlara edep, akıl fikir versin, erkek sanatçılara da sabır.
Videoyu bulursunuz internette, Özcan Deniz’in yaşadıklarını, sıkıntısını, yüz ifadesini izleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Aktivist Paul McCartney
Sinemalarımızda Beatles şarkılarına saygı duruşunda bulunan “Yesterday” filmi oynayadursun, Beatles’ın efsane solisti Paul McCartney, Teksas A&M Üniversitesi’nde köpekler üzerinde yapılan deneylere karşı bir aksiyon aldı.
Üniversite yıllardır Golden Retriever cinsi köpekleri kas distrofisi (MD) deneylerinde kullanarak tarifsiz acılar çekmelerine neden oluyor. Hayvanlar teneke kafeslerde kötü şartlarda yaşatılıyor ve verilen ilaçlarla kaslarının giderek zayıflaması sağlanıyor.
Dilleri büyüyen köpekler yemek yemekte güçlük çekiyor ve genelde 1 yaşına gelmeden acılar içinde ölüyor.
37 yıldır yapılan bu deneylerde hastalığın insanlardaki tedavisi adına tek bir gelişme sağlanmadığı da biliniyor.
Köpekler üzerinde yapılan MD deneylerinin sona ermesi için bugüne dek pek çok protesto yapıldı.
Daha önce mezbahalardaki korkunç gerçekleri su yüzüne çıkarmaktan tutun yarışlarda koşturulan tazıları korumaya kadar pek çok konuda hayvan hakları için çalışan Paul McCartney şimdi de TAMU’da deneylerde kullanılan Golden Retriever’lar için kolları sıvamış durumda.
Ünlü Beatles üyesi Rektör Michael K. Young’a yazdığı mektupta şöyle dedi: “Bu ay turnemin Teksas ayağında üniversitede köpekler üzerinde MD deneyleri yapıldığını öğrendim ve şoke oldum. Sizden bu vahşeti durdurmanızı ve bünyenizdeki köpekleri onlara severek bakacak ailelere sahiplendirmenizi istiyorum.”
Umarım rektör Young bir Beatles hayranıdır ve 37 yıldır bitmeyen bu acımasız deneyler Paul McCartney sayesinde son bulmuş olur.
Bodrum, Çeşme canlanır mı?
Antalya yabancı turistlerle idare ederken, yerli tatilcilerin gözdeleri Bodrum ve Çeşme sezonun başlamamasından şikayetçi.
Oteller dolu olsa da mekanlar, restoranlar kan ağlıyor.
Bayramda beklenen ama gelmeyen yoğunluk, seçim sonrasında da yaşanmadı çünkü.
1 Temmuz itibarıyla sezonun resmen başlamasını bekleyenlere iyi haberim var, göç başladı.
Tatil mekanlarına giden uçaklar geçen hafta sonundan itibaren tamamen doluydu.
Cumartesi akşamı Antalya’ya uçtum ve İstanbul Havaalanı’nı uzun zamandır ilk kez bu kadar kalabalık gördüm.
Umarım para harcamamayı tercih etmek, dışarıya eğlenmeye çıkmamak bir alışkanlık haline gelmemiştir.
Unutulmayan bir film repliği
“Sadece senden daha akıllı biriyle oynayarak öğrenebilirsin...” (Revolver)
Özcan Deniz’e sahnede sarkıntılık
Özcan Deniz, boşandıktan sonra ilk konserini Kıbrıs’ta verdi. Konser güzel ve hayli kalabalık geçmiş.
Özcan’ın sahnesini ve konserlerine gösterilen ilgiyi bilen biri olarak hiç şaşırmadım.
Konser sonrası sosyal medyada bir video dolaştı durdu.
Görüntülerde, hayli alkollü olduğu anlaşılan bir kadın hayranı sahneye atlayarak Özcan’a zor anlar yaşatıyor.
Kadın Özcan’ın koluna yapışıyor, sarılıyor, öpüyor, beraber şarkı söylemeye kalkıyor, poz veriyor, ayırıyorlar, geri gelip yeniden sarılıyor, bir türlü bırakmıyor.
İzlerken ben utandım.
Özcan, büyük bir sabır ve nezaketle kadının üzerinden sökülüp sahneden indirilmesini bekledi.
Kadınların erkek sanatçılara yaptıklarını erkekler kadın sanatçılara yapmıyor.
Erkek izleyiciler çok daha ölçülü, çok daha edepli.
Sahnede erkeklere
laf atan da kadınlar,
sahneye fırlayıp sarkıntılık yapan da...
Allah bunlara edep, akıl fikir versin, erkek sanatçılara da sabır.
Videoyu bulursunuz internette, Özcan Deniz’in yaşadıklarını, sıkıntısını, yüz ifadesini izleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Aktivist Paul McCartney
Sinemalarımızda Beatles şarkılarına saygı duruşunda bulunan “Yesterday” filmi oynayadursun, Beatles’ın efsane solisti Paul McCartney, Teksas A&M Üniversitesi’nde köpekler üzerinde yapılan deneylere karşı bir aksiyon aldı.
Üniversite yıllardır Golden Retriever cinsi köpekleri kas distrofisi (MD) deneylerinde kullanarak tarifsiz acılar çekmelerine neden oluyor. Hayvanlar teneke kafeslerde kötü şartlarda yaşatılıyor ve verilen ilaçlarla kaslarının giderek zayıflaması sağlanıyor.
Dilleri büyüyen köpekler yemek yemekte güçlük çekiyor ve genelde 1 yaşına gelmeden acılar içinde ölüyor.
37 yıldır yapılan bu deneylerde hastalığın insanlardaki tedavisi adına tek bir gelişme sağlanmadığı da biliniyor.
Köpekler üzerinde yapılan MD deneylerinin sona ermesi için bugüne dek pek çok protesto yapıldı.
Daha önce mezbahalardaki korkunç gerçekleri su yüzüne çıkarmaktan tutun yarışlarda koşturulan tazıları korumaya kadar pek çok konuda hayvan hakları için çalışan Paul McCartney şimdi de TAMU’da deneylerde kullanılan Golden Retriever’lar için kolları sıvamış durumda.
Ünlü Beatles üyesi Rektör Michael K. Young’a yazdığı mektupta şöyle dedi: “Bu ay turnemin Teksas ayağında üniversitede köpekler üzerinde MD deneyleri yapıldığını öğrendim ve şoke oldum. Sizden bu vahşeti durdurmanızı ve bünyenizdeki köpekleri onlara severek bakacak ailelere sahiplendirmenizi istiyorum.”
Umarım rektör Young bir Beatles hayranıdır ve 37 yıldır bitmeyen bu acımasız deneyler Paul McCartney sayesinde son bulmuş olur.
Bodrum, Çeşme canlanır mı?
Antalya yabancı turistlerle idare ederken, yerli tatilcilerin gözdeleri Bodrum ve Çeşme sezonun başlamamasından şikayetçi.
Oteller dolu olsa da mekanlar, restoranlar kan ağlıyor.
Bayramda beklenen ama gelmeyen yoğunluk, seçim sonrasında da yaşanmadı çünkü.
1 Temmuz itibarıyla sezonun resmen başlamasını bekleyenlere iyi haberim var, göç başladı.
Tatil mekanlarına giden uçaklar geçen hafta sonundan itibaren tamamen doluydu.
Cumartesi akşamı Antalya’ya uçtum ve İstanbul Havaalanı’nı uzun zamandır ilk kez bu kadar kalabalık gördüm.
Umarım para harcamamayı tercih etmek, dışarıya eğlenmeye çıkmamak bir alışkanlık haline gelmemiştir.
Unutulmayan bir film repliği
“Sadece senden daha akıllı biriyle oynayarak öğrenebilirsin...” (Revolver)