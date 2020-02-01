Öykü kitaplarıyla güvenlik dersi! ‘ÇÖK-KAPAN-TUTUN’ kuralını öğretin

Güvenlik, çocukların en temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Okulda, serviste, evde veya deprem anında çocukların güvenliği için iki öykü kitabı yazan Osman Öztürk’le bir araya geldik, ‘Serviste Güvende’ ile ‘Depremde Güvende’ kitaplarını ve güvenlikten ne anlamamız gerektiğini konuştuk.
◊ Bu kitaplar hangi ihtiyaçtan doğdu?
Her geçen gün artan ve çeşitlenen tehditler çocukların yaşamını zorlaştırıyor. Bunları öngörmek, belirlemek ve önlemler almak zorundayız. Ayrıca onlara bu tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmeliyiz. Bu amaçla sekiz yaş üstü çocuklar için ‘Ada ile Efe’ serisini yazdım.
◊ Çocuklar ‘güvenlik’ kavramından ne anlıyor?
En küçük bir olayla karşılaştıklarında korkup “Şimdi bana ne olacak?”, “Bir daha annemle babamı görecek miyim?” gibi sorular soruyorlar. Bu sorular çocuğun kaygı ve endişe duyduğunun belirtisi. Bu hissi ortaya çıkaran sebepse güven eksikliği. Onların güven ihtiyacının giderilmesi için bilgi edinmek ve bilgilendirmek gerek. Bilgi sahibi olan bir çocuk, olay anında telaşlansa da ne yapacağını bilir. Bunun güveniyle de doğru adımları atıp korku refleksini kontrol altına alabilir.
◊ Bu konularda çocuklara neler öğretmek gerek?
Örneğin, ‘Depremde Güvende’ kitabında “Depremde merdivenlere, balkona, asansöre ve çıkışlara doğru koşmamalıyız. ‘Hayat üçgeni’ alanlarını belirleyip deprem sırasında ‘ÇÖK-KAPAN-TUTUN’ kuralını uygulamalıyız” vb. öneriler yer alıyor.
Osman Öztürk, Doğan Egmont Yayınları Ada ile Efe Depremde Güvende (44 sayfa, 19 lira)
◊ Bu kitapların devamı gelecek mi?
Biri ‘Doğada Güvende’, diğeri ‘Şehirde Güvende’ olmak üzere iki kitabımız daha gelecek.
Anne ve babalara öneriler
◊ Güvende olmak için öncelikle karşılaşılabilecek güvenlik risklerini bilmek gerekir. Serviste, parkta, okulda, evde ve sokakta çocukların karşılaşabileceği riskleri tespit etmeliyiz.
◊ Okul yolu risklerle dolu ve çocukları bilinçlendirmemiz şart. Park ve bahçelerde uyuşturucu, zararlı madde kullanımı riski var. Boş binalar, oyun salonları, denetimsiz alanlar bir suç bölgesine dönüşebiliyor.
◊ Veliler, öğretmenler ve okul yöneticileriyle iyi bir işbirliği kurmalı.
◊ Akran zorbalığı giderek daha sık duyduğumuz bir kavram. Akran zorbalığının önüne geçmek için öğretmen ve velinin işbirliği yapması şart.
Osman Öztürk, Doğan Egmont Yayınları Ada ile Efe Serviste Güvende (40 sayfa, 19 lira)
Hadi gidelim
MIckey Mouse ile çılgın yarışma
İnsanları birbiriyle kıyaslamak yerine, elbirliğiyle başarmanın önemini anlatan Mickey Mouse ve arkadaşları İzmirli çocuklara benzersiz bir eğlence vaat ediyor.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu
Tarih: Bugün / Saat: 16.00
Fiyat: 23.50 lira
Tel: (0232) 464 80 14
Zorlu Sanat Festivali
Çocukları sanatın farklı türleriyle tanıştırmayı hedefleyen festivalde tiyatrodan resme, baleden dansa kadar pek çok sanat dalında etkinlikler var.
Yer: Zorlu Center
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 10.00 / Fiyat: 126.50 lira
Tel: (0850) 222 67 76
Geleceğimiz Çocuk Festivali
Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleşecek festivalde hem çocuklar hem de anne-babalar için etkinlikler düzenlenecek. Ben de bugün oradayım.
Yer: İstanbul-Kemerburgaz Kent Ormanı
Tarih: Bugün / Saat: 11.00/12.00/13.00/14.00
Fiyat: Ücretsiz
Ayrıntılı bilgi: gelecegimizcocuk.com
e-posta: info@gelecegimizcocuk.com
HAFTANIN KİTABI
Bir kaplanın insanların eline düşmesini anlatan ‘Afrika’da Kaplan Yoktur’, okulöncesi çocuklarının büyük keyifle okuyacakları bir kitap.
Yayınevi: Final Kültür Sanat Yayınları
Yazar: Ebru Akkaş Kuseyri
Çizer: Pelin Turgut
Tür: Öykü / Sayfa: 32 / Fiyatı: 28 lira
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Tülay Kocaoğlu Nazlım’ın kızı Ela Defne.
Öykü kitaplarıyla güvenlik dersi! ‘ÇÖK-KAPAN-TUTUN’ kuralını öğretin
Güvenlik, çocukların en temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Okulda, serviste, evde veya deprem anında çocukların güvenliği için iki öykü kitabı yazan Osman Öztürk’le bir araya geldik, ‘Serviste Güvende’ ile ‘Depremde Güvende’ kitaplarını ve güvenlikten ne anlamamız gerektiğini konuştuk.
◊ Bu kitaplar hangi ihtiyaçtan doğdu?
Her geçen gün artan ve çeşitlenen tehditler çocukların yaşamını zorlaştırıyor. Bunları öngörmek, belirlemek ve önlemler almak zorundayız. Ayrıca onlara bu tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmeliyiz. Bu amaçla sekiz yaş üstü çocuklar için ‘Ada ile Efe’ serisini yazdım.
◊ Çocuklar ‘güvenlik’ kavramından ne anlıyor?
En küçük bir olayla karşılaştıklarında korkup “Şimdi bana ne olacak?”, “Bir daha annemle babamı görecek miyim?” gibi sorular soruyorlar. Bu sorular çocuğun kaygı ve endişe duyduğunun belirtisi. Bu hissi ortaya çıkaran sebepse güven eksikliği. Onların güven ihtiyacının giderilmesi için bilgi edinmek ve bilgilendirmek gerek. Bilgi sahibi olan bir çocuk, olay anında telaşlansa da ne yapacağını bilir. Bunun güveniyle de doğru adımları atıp korku refleksini kontrol altına alabilir.
◊ Bu konularda çocuklara neler öğretmek gerek?
Örneğin, ‘Depremde Güvende’ kitabında “Depremde merdivenlere, balkona, asansöre ve çıkışlara doğru koşmamalıyız. ‘Hayat üçgeni’ alanlarını belirleyip deprem sırasında ‘ÇÖK-KAPAN-TUTUN’ kuralını uygulamalıyız” vb. öneriler yer alıyor.
Osman Öztürk, Doğan Egmont Yayınları Ada ile Efe Depremde Güvende (44 sayfa, 19 lira)
◊ Bu kitapların devamı gelecek mi?
Biri ‘Doğada Güvende’, diğeri ‘Şehirde Güvende’ olmak üzere iki kitabımız daha gelecek.
Anne ve babalara öneriler
◊ Güvende olmak için öncelikle karşılaşılabilecek güvenlik risklerini bilmek gerekir. Serviste, parkta, okulda, evde ve sokakta çocukların karşılaşabileceği riskleri tespit etmeliyiz.
◊ Okul yolu risklerle dolu ve çocukları bilinçlendirmemiz şart. Park ve bahçelerde uyuşturucu, zararlı madde kullanımı riski var. Boş binalar, oyun salonları, denetimsiz alanlar bir suç bölgesine dönüşebiliyor.
◊ Veliler, öğretmenler ve okul yöneticileriyle iyi bir işbirliği kurmalı.
◊ Akran zorbalığı giderek daha sık duyduğumuz bir kavram. Akran zorbalığının önüne geçmek için öğretmen ve velinin işbirliği yapması şart.
Osman Öztürk, Doğan Egmont Yayınları Ada ile Efe Serviste Güvende (40 sayfa, 19 lira)
Hadi gidelim
MIckey Mouse ile çılgın yarışma
İnsanları birbiriyle kıyaslamak yerine, elbirliğiyle başarmanın önemini anlatan Mickey Mouse ve arkadaşları İzmirli çocuklara benzersiz bir eğlence vaat ediyor.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu
Tarih: Bugün / Saat: 16.00
Fiyat: 23.50 lira
Tel: (0232) 464 80 14
Zorlu Sanat Festivali
Çocukları sanatın farklı türleriyle tanıştırmayı hedefleyen festivalde tiyatrodan resme, baleden dansa kadar pek çok sanat dalında etkinlikler var.
Yer: Zorlu Center
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 10.00 / Fiyat: 126.50 lira
Tel: (0850) 222 67 76
Geleceğimiz Çocuk Festivali
Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleşecek festivalde hem çocuklar hem de anne-babalar için etkinlikler düzenlenecek. Ben de bugün oradayım.
Yer: İstanbul-Kemerburgaz Kent Ormanı
Tarih: Bugün / Saat: 11.00/12.00/13.00/14.00
Fiyat: Ücretsiz
Ayrıntılı bilgi: gelecegimizcocuk.com
e-posta: info@gelecegimizcocuk.com
HAFTANIN KİTABI
Bir kaplanın insanların eline düşmesini anlatan ‘Afrika’da Kaplan Yoktur’, okulöncesi çocuklarının büyük keyifle okuyacakları bir kitap.
Yayınevi: Final Kültür Sanat Yayınları
Yazar: Ebru Akkaş Kuseyri
Çizer: Pelin Turgut
Tür: Öykü / Sayfa: 32 / Fiyatı: 28 lira
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Tülay Kocaoğlu Nazlım’ın kızı Ela Defne.