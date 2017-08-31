Otel odasında neler oldu!

Ertuğrul Özkök, önceki gün Vatan Şaşmaz cinayetindeki görüntülerin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak “Olay yeri fotoğraf ve görüntüleri çok gizli tutulur. Bu görüntülerin sızdırılması bana tuhaf geldi. Komplo teorisi benim işim değil... Ama bunun neden sızdırıldığını doğrusu merak ettim” diye yazdı.

Biz de arkadaşlarla aynı şeyi konuşuyorduk ve şöyle bir sonuca vardık.

Vatan’ın otel odasına gitmesiyle ilgili onca pis, rahatsız edici dedikodu dönüyordu.

O görüntüler yatakta olmadıklarının kanıtı oldu bir yerde.

Birilerinin ağzına laflarını tıkamış oldu.

Ben o görüntülerin ortalığa yayılmasına başta çok sinir olmuş ve öfkelenmiştim.

Ama sonra baktım ki isteyerek ya da değil, böyle bir amaca da hizmet etmiş oldular.

Her şerde bir hayır vardır diye boşuna demiyorlar.

Cumhurbaşkanımız evet derse

Barınakta, kafeste, kaderine terk edilmişti.

Şimdi ise sarayda yaşıyor.

Nemo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un barınaktan sahiplendiği labrador cinsi köpeğin adı.

Bir süredir artık o da devlet protokolünün bir üyesi.

Cumhurbaşkanı ile birlikte Elysee Sarayı’nda ziyaretçileri karşılıyor.

Kedi ve köpeklerin ortamı yumuşatıcı, tansiyonu düşürücü, moral verici, sakinleştirici ve psikolojiye iyi gelen özellikleri olduğu biliniyor.

Sarayın bu yeni üyesi boşuna orada değil yani.

Ayrıca barınaktan alınması, kurtarılması da son derece anlamlı.

Birçok alt metni ve mesajı var...

Fransa’da 1969’da Cumhurbaşkanı olan George Pompidou’dan bu yana köpek sahiplenme geleneği tüm cumhurbaşkanları tarafından sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayvan sevgisine bizzat şahit olmuş biri olarak diyorum ki, bizde de barınaktan bir kedi ya da köpek devlet protokolüne girse ne güzel olur.

Şahane bir mesaj ve örnek davranış olmaz mı?

Cumhurbaşkanımız “evet” desin, kurucu başkanı olduğum HAÇİKO olarak hemen sevgiye muhtaç bir yavrucakla buluşması için devreye girmeye hazırız.

Fatih’den yeni projeler

Fatih Ürek denince akla eğlencesi garantili sahne geliyor.

Gerçekten de öyle.

Sürekli hareket edip, üstüne bir de detone olmadan yapıyor sahnesini.

Seyirciyi de avucuna alıp öyle bir sallıyor ki, şaşkın ve mutlu bitiyor gece.

Fatih’le Jolly Joker Alaçatı konseri sonrası kuliste buluştuk.

Benim için sahnesi kadar oyunculuğu da değerli.

Bir dizi için görüşmeler yapıyormuş.

Ve dahası önemli bir müzikalde rol alma hazırlığındaymış.

Kısa zamanda izlemek dileğiyle diyorum.

Fatih’i izlediğim Jolly Joker Alaçatı sahnesi de enfes olmuş bu arada.

Yaz başından beri açık olan mekan 3 bin kişiye kadar alıyor.

Diğer Jolly Joker’lerden farklı, eller havaya bir kitle var Alaçatı’da.

Bayramda Koray Avcı, Berkay ve Yıldız Tilbe sahne alacak. Bu gece ise Hakan Altun buluşuyor sevenleriyle.