Ölümün modacısına kürk zaferi

Bu karar hem markanın kendisini hem de yeni aldığı Jimmy Choo’yu kapsayacak.

Zafer diyorum, çünkü hayvanseverler artık susmuyor, canla başla mücadele ediyor, deyim yerindeyse savaşıyor.

2010 yılında PETA üyeleri Kors’un onur konuğu olduğu bir moda şovuna ellerinde onu “Ölümün Modacısı” pankartlarıyla karşılamışlardı.

Kors’un en önemli sözlerinden birinin “İnsanlar giyecekse, her şeyi tasarlarım” olduğu biliniyor.

Ama olay şu ki insanlar artık işkenceyle öldürülen, yaşarken de rahat yüzü görmeyen hayvanların derilerini, kürklerini giymek istemiyorlar.

Pek çok marka da bunun farkına varmakta.

Geçtiğimiz aylarda Gucci ve BCBG Max Azria da kürkü bıraktıklarını açıklamışlardı.

Alkışlar, tebrikler hayvanseverlere ve bu duyarlı markalara.

Söz dizisindeki askerler

Haçiko’nun avukatlarından Yıltay Günay yazdı.

Söz dizisinde askerler evde kedi var diye içeri sis bombası atmamışlar.

Önce kediyi kurtarmayı tercih etmişler.

Erzincan Orduevi’nde bir askerin kediye yaptıklarını unutmak mümkün değil.

O olaya karşı güzel bir örnek olmuş Söz dizisinin bu sahnesi.

Tebrikler.

Bodrum’un kışı ısınıyor

Yaz aylarının karmaşık kalabalığından kurtulan Bodrum, kaliteli sakinlerine kavuşmuşken bir değişiklik de Mavi Bar’la geliyor.

Hafta sonları Kadıköy’deki Sakman Konak’ta dinleyicileriyle buluşan usta müzisyen Vedat Sakman, Bodrum’da Mavi Bar’ın işletmesini aldı.

Yılbaşında ve sonrasında her çarşamba ve perşembe Mavi Bar’da olacakmış.

İlla, Yalnızlığım, Her Neyse, Ayrılık da Sevdaya Dair gibi pek çok şarkısını seslendiren Vedat Sakman’ın sahnesinde Saki Çimen de var.

Halil Sezai ile düet yaptığım Paramparça şarkısının da bestecisi olan Saki’yi son günlerin en çok dinlenen şarkılarından, Çukur dizisi ile tanınan Gömün Beni Çukura’nın bestecisi olarak da tanırsınız.

YouTube’da üçüncü haftasında 9 milyon dinlenmeyi gören şarkı, son baktığımda Spotify’da üçüncü sıradaydı.

Bodrum’un kışı Vedat Sakman ve Saki Çimen’le hayli ısınacak anlayacağınız.

M.J’in kızı büyüdü

Michael Jackson’ın kızı Paris, düzgün fiziğiyle mankenlik ajanslarının da dikkatini çekti. Gelen teklifleri değerlendiren ve bir süredir profesyonel modellik yapan Paris Jackson, 20’inci yaşını kutlamak için gittiği Hawaii’de paparazzilerin ilgi odağı oldu.



