Ödül verenlere ‘sebze’ dedi

Pazar gecesi uçurum saat farkından dolayı bizde sabaha karşı 04.00’ten sonra izlenebilen ve 07.00’ye kadar ayakta tutan 77’nci Altın Küre ödül töreni gerçekten efsaneydi.
Uykusuzluğa değdi yani. Töreni son kez sunduğunu söyleyen sunucu Ricky Gervais döktürdü de döktürdü, önüne gelene sataştı.
Amazon ve Apple’ı fena iğneledi.
Durmadı, Jeffrey Epstein’ın kendini öldürmediğini ve salondaki çoğu kişinin arkadaşı olduğunu söyledi.
Yine durmadı, “Bu salondakiler gerçek hayatla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Okulda Greta Thunberg’den daha az vakit geçirmişlerdir, bağlı oldukları stüdyolardan dolayı. Ödülü alanlar politik konuşmalar yapmadan, teşekkür edip defolup gitsinler” bile dedi.
“Menü de sebzelerden oluşuyor, ödülleri veren Hollywood Yabancı Basın Birliği üyeleri de sebze zaten” dedi, evet bunu da söyledi.
Gerçekten son kez sunuyordu galiba.
Hakkını yemeyelim, sonsa da reytinglere ve Altın Küre keyfine büyük etkisi oldu Ricky’nin.
Sinemacılara vegan menü
Sunucu Ricky Gervais’in de dediği gibi Altın Küre ödül töreninin menüsünde et yoktu. Vegan menüye geçilmesi harika olmuş, darısı tüm ödül törenlerine diyorum tabii ki.
Yıllar önce eşcinsel olduğunu açıklayan, bu açıklamasının ardından rol aldığı sitcom’dan kovulan ama o günden sonra yaptığı televizyon programları çok daha fazla sevilmeye başlayan ünlü televizyoncu, şov insanı Ellen DeGeneres’e Carol Burnett TV Özel Ödülü verildi. Ellen ödülü almaya çıkarken eşi Portia de Rossi’yi dudaklarından öptü ve ardından şahane bir konuşma yaptı. Yapmak istediği tek şeyin onu izleyen insanlara güzel vakit geçirtmek olduğunu, zor zamanları atlatmalarında onlara yardımcı olduğunu, bunun da televizyonun gücü olduğunu söyledi.
Avustralya’daki yangına ve şov dünyasının en hayvansever ünlülerinden biri olarak yangında ölen hayvanlara değinmeden de geçmedi.
Şahane kadın, kendisini çok seviyorum.
Ve Altın Küre modası
En uzaylı: Joey King (Iris Van Herpen imzalı elbise)
En cesur: Kerry Washington (Altuzarra imzalı)
En günlük: Saoirse Ronan (Celine imzalı)
En robotik: Lucy Boynton (Louis Vuitton imzalı)
En tuhaf: Cate Blanchett (Mary Katrantzou imzalı)
En hediye paketi: Jennifer Lopez (Valentino imzalı)
En klasik ama en güzel: Scarlett Johansson (Vera Wang)
Altın Küre Dünya Savaşı’na
Ödüllere gelirsem, ben “Bir Zamanlar Hollywood’da” için “yılın filmi” dediğimde burun kıvıranlar olmuştu, Altın Küre’de Tarantino’nun ödül almak için kaç kez sahneye çıktığını saysınlar diyorum.
Kasım ayında vizyona giren Güney Kore filmi “Parazit”e giden ödüle de çok sevindim, mutlaka izlenmesi gereken bir film.
Ve tabii Brad Pitt, “Bir Zamanlar Hollywood’da” filmindeki rolüyle ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ dalında Altın Küre almakla kalmadı, eski eşi Jennifer Aniston ve eski nişanlısı Gwyneth Paltrow ile aynı çatı altında olarak gecenin magazin figürü de oldu.
‘En iyi film’ ödülünü alan I. Dünya Savaşı konulu “1917” filmini hiçbirimiz izlemedik ama tabii bu törenle birlikte fazlasıyla merak etmeye başladık.
Sam Mendes imzalı bu savaş dramasının bizdeki vizyon tarihinin 7 Şubat olduğunu duyurmuş olayım.
Dünya savaşını sadece filmlerde görmek notuyla tabii.
Ödül verenlere ‘sebze’ dedi
Pazar gecesi uçurum saat farkından dolayı bizde sabaha karşı 04.00’ten sonra izlenebilen ve 07.00’ye kadar ayakta tutan 77’nci Altın Küre ödül töreni gerçekten efsaneydi.
Uykusuzluğa değdi yani. Töreni son kez sunduğunu söyleyen sunucu Ricky Gervais döktürdü de döktürdü, önüne gelene sataştı.
Amazon ve Apple’ı fena iğneledi.
Durmadı, Jeffrey Epstein’ın kendini öldürmediğini ve salondaki çoğu kişinin arkadaşı olduğunu söyledi.
Yine durmadı, “Bu salondakiler gerçek hayatla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Okulda Greta Thunberg’den daha az vakit geçirmişlerdir, bağlı oldukları stüdyolardan dolayı. Ödülü alanlar politik konuşmalar yapmadan, teşekkür edip defolup gitsinler” bile dedi.
“Menü de sebzelerden oluşuyor, ödülleri veren Hollywood Yabancı Basın Birliği üyeleri de sebze zaten” dedi, evet bunu da söyledi.
Gerçekten son kez sunuyordu galiba.
Hakkını yemeyelim, sonsa da reytinglere ve Altın Küre keyfine büyük etkisi oldu Ricky’nin.
Sinemacılara vegan menü
Sunucu Ricky Gervais’in de dediği gibi Altın Küre ödül töreninin menüsünde et yoktu. Vegan menüye geçilmesi harika olmuş, darısı tüm ödül törenlerine diyorum tabii ki.
Yıllar önce eşcinsel olduğunu açıklayan, bu açıklamasının ardından rol aldığı sitcom’dan kovulan ama o günden sonra yaptığı televizyon programları çok daha fazla sevilmeye başlayan ünlü televizyoncu, şov insanı Ellen DeGeneres’e Carol Burnett TV Özel Ödülü verildi. Ellen ödülü almaya çıkarken eşi Portia de Rossi’yi dudaklarından öptü ve ardından şahane bir konuşma yaptı. Yapmak istediği tek şeyin onu izleyen insanlara güzel vakit geçirtmek olduğunu, zor zamanları atlatmalarında onlara yardımcı olduğunu, bunun da televizyonun gücü olduğunu söyledi.
Avustralya’daki yangına ve şov dünyasının en hayvansever ünlülerinden biri olarak yangında ölen hayvanlara değinmeden de geçmedi.
Şahane kadın, kendisini çok seviyorum.
Ve Altın Küre modası
En uzaylı: Joey King (Iris Van Herpen imzalı elbise)
En cesur: Kerry Washington (Altuzarra imzalı)
En günlük: Saoirse Ronan (Celine imzalı)
En robotik: Lucy Boynton (Louis Vuitton imzalı)
En tuhaf: Cate Blanchett (Mary Katrantzou imzalı)
En hediye paketi: Jennifer Lopez (Valentino imzalı)
En klasik ama en güzel: Scarlett Johansson (Vera Wang)
Altın Küre Dünya Savaşı’na
Ödüllere gelirsem, ben “Bir Zamanlar Hollywood’da” için “yılın filmi” dediğimde burun kıvıranlar olmuştu, Altın Küre’de Tarantino’nun ödül almak için kaç kez sahneye çıktığını saysınlar diyorum.
Kasım ayında vizyona giren Güney Kore filmi “Parazit”e giden ödüle de çok sevindim, mutlaka izlenmesi gereken bir film.
Ve tabii Brad Pitt, “Bir Zamanlar Hollywood’da” filmindeki rolüyle ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ dalında Altın Küre almakla kalmadı, eski eşi Jennifer Aniston ve eski nişanlısı Gwyneth Paltrow ile aynı çatı altında olarak gecenin magazin figürü de oldu.
‘En iyi film’ ödülünü alan I. Dünya Savaşı konulu “1917” filmini hiçbirimiz izlemedik ama tabii bu törenle birlikte fazlasıyla merak etmeye başladık.
Sam Mendes imzalı bu savaş dramasının bizdeki vizyon tarihinin 7 Şubat olduğunu duyurmuş olayım.
Dünya savaşını sadece filmlerde görmek notuyla tabii.