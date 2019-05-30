O ihaleyi iptal edin lütfen

Katil olmak için sıraya giren, para ödeyen insanlar!
Nesli tükenmekte olan nadide canlıların öldürülmesi için ihale açan bir bakanlık!
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik’te iki kızıl geyiğin av turizmi kapsamında para karşılığında vurulması için ihale açtı!
Her bir geyik başına 14 bin TL ödenecek.
Aklım almıyor.
İçim acıyor.
Düşündükçe sinirlerim zıplıyor.
Bu köşeden, çok geç olmadan, 10 Haziran’da yapılacağı duyurulan bu ihalenin iptalini rica ve talep ediyorum.
Bu binlerce hayvanseverin ortak ricası, ortak haykırışı.
Merhametin hüküm sürmesi gereken ülkemiz, bu yüzyılda hâlâ vahşetle, avla anılan bir kraliyet ailesine benzemesin.
Bayrama günler kala bakanlıktan ihalenin ve bu avın iptal edildiği haberini bekliyorum.
Bayram hediyemiz bu iki masumun canı olsun.
Bunun adı vahşet turizmi
Bundan 13 yıl önce bir gerilim korku filmi vizyona girmişti.
Eli Roth’un yönettiği, şiddet sahneleri “Testere” ile karşılaştırılan bir film olan “Otel”, insan avı ticaretini konu alıyordu.
Filmin dayandığı olay aslında bir internet efsanesiydi.
Bir arkadaşı Eli Roth’a, Tayland’da, müşterilerine insan öldürme heyecanını (!) yaşatan bir web sitesinden söz ediyor.
Söylenene göre hasta ruhlu insanlar, para karşılığı adam öldürme zevklerini karşılayabiliyorlar.
Kurbanlar ise ailelerini refaha kavuşturmak için kendilerini feda eden çok fakir insanlar.
Yani bu insanları bizim ihaleye çıkan geyikler gibi düşünebiliriz.
Öldürmekten zevk alan sadist, hasta ruhlu insanlar da avcıların ta kendisi.
Bunun adı vahşet turizmi.
Biraz empati 10 Haziran’daki ihalenin iptali için yeterli olacaktır.
Avcılardan ricam şu
Cem Gelinoğlu’nun “Aykut Enişte” filminde bir av sahnesi var.
Ava giden Aykut, ördek yerine müstakbel kayınpederini vuruyor.
Tüm dünyada avcılar ve avcılıkla ilgili tek temennim bu.
Umarım avlananlar birbirlerini vururlar ve anlarlar.
Adım Ömür değil!
Tarım ve Orman Bakanlığı, turist çekmek için av turizmini desteklediğini açıklamış.
Benden bir öneri, yine açın o ihaleyi.
Geyikleri salın doğaya.
Filmlerini ya da fotoğraflarını çekmek için çağırın insanları.
Fotoğraflara ödül koyun.
Bu güzel canlılar hem doğada hem de fotoğraflarda yaşasınlar.
Daha fazla ilgi ve turist çekmezse, benim de adım Ömür değil.
O ihaleyi iptal edin lütfen
Katil olmak için sıraya giren, para ödeyen insanlar!
Nesli tükenmekte olan nadide canlıların öldürülmesi için ihale açan bir bakanlık!
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik’te iki kızıl geyiğin av turizmi kapsamında para karşılığında vurulması için ihale açtı!
Her bir geyik başına 14 bin TL ödenecek.
Aklım almıyor.
İçim acıyor.
Düşündükçe sinirlerim zıplıyor.
Bu köşeden, çok geç olmadan, 10 Haziran’da yapılacağı duyurulan bu ihalenin iptalini rica ve talep ediyorum.
Bu binlerce hayvanseverin ortak ricası, ortak haykırışı.
Merhametin hüküm sürmesi gereken ülkemiz, bu yüzyılda hâlâ vahşetle, avla anılan bir kraliyet ailesine benzemesin.
Bayrama günler kala bakanlıktan ihalenin ve bu avın iptal edildiği haberini bekliyorum.
Bayram hediyemiz bu iki masumun canı olsun.
Bunun adı vahşet turizmi
Bundan 13 yıl önce bir gerilim korku filmi vizyona girmişti.
Eli Roth’un yönettiği, şiddet sahneleri “Testere” ile karşılaştırılan bir film olan “Otel”, insan avı ticaretini konu alıyordu.
Filmin dayandığı olay aslında bir internet efsanesiydi.
Bir arkadaşı Eli Roth’a, Tayland’da, müşterilerine insan öldürme heyecanını (!) yaşatan bir web sitesinden söz ediyor.
Söylenene göre hasta ruhlu insanlar, para karşılığı adam öldürme zevklerini karşılayabiliyorlar.
Kurbanlar ise ailelerini refaha kavuşturmak için kendilerini feda eden çok fakir insanlar.
Yani bu insanları bizim ihaleye çıkan geyikler gibi düşünebiliriz.
Öldürmekten zevk alan sadist, hasta ruhlu insanlar da avcıların ta kendisi.
Bunun adı vahşet turizmi.
Biraz empati 10 Haziran’daki ihalenin iptali için yeterli olacaktır.
Avcılardan ricam şu
Cem Gelinoğlu’nun “Aykut Enişte” filminde bir av sahnesi var.
Ava giden Aykut, ördek yerine müstakbel kayınpederini vuruyor.
Tüm dünyada avcılar ve avcılıkla ilgili tek temennim bu.
Umarım avlananlar birbirlerini vururlar ve anlarlar.
Adım Ömür değil!
Tarım ve Orman Bakanlığı, turist çekmek için av turizmini desteklediğini açıklamış.
Benden bir öneri, yine açın o ihaleyi.
Geyikleri salın doğaya.
Filmlerini ya da fotoğraflarını çekmek için çağırın insanları.
Fotoğraflara ödül koyun.
Bu güzel canlılar hem doğada hem de fotoğraflarda yaşasınlar.
Daha fazla ilgi ve turist çekmezse, benim de adım Ömür değil.