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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Nikah şekerinizi buradan alın

1 Ağustos 2019

Nikah şekerleri şekil değiştirdi, çok daha tatlandı.


Yeni bir uygulama başlattık.
Artık çiftler bize, yani HAÇİKO Derneği’ne başvurarak, nişan ya da düğünlerinde şeker yerine üzerlerinde kendi isimlerinin, seçtikleri bir hayvanın ya da kendi hayvanlarının fotoğraflarının bulunduğu kitap ayraçları ya da magnetler dağıtıyor.
Bunların geliri de sokak hayvanlarına tedavi ve mama olarak yansıyor.
Benzer uygulama doğum günü kutlamaları için de yapılabiliyor.
Siz de mutlu günlerinizin güzel bir amaca hizmet etmesini istiyorsanız www.haciko.org sayfasını ziyaret edebilir ya da bize doğrudan 0549 640 20 10 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Müzede açık hava sineması

Paris’teki Louvre Müzesi’nde, piramidin 30’uncu yıl kutlamaları bir açık hava sinema festivali ile yapıldı.
Geçtiğimiz hafta Louvre’un bahçesindeki dev ekranda Asterix ve Obelix’ten The Da Vinci Code’a kadar pek çok film izleyiciyle buluştu.
Müze bahçesinde sinema festivali fikri ne kadar da güzel.
Keşke bizde de yapılsa.

Anne adaylarına mutlu tekmeler

“Bir insan bir tekmeye bu kadar sevinir mi demeyin. O tekme dünyalar tatlısı bebişinizden geldi mi dünyanın en mutlu insanı oluverirsiniz bir anda...”
Mihre Çelikkol, eşi İbrahim Çelikkol ile paylaştığı fotoğrafın altına yazmış bunları.
Anlatım şekline bayıldım.
Mutlu eden tekme diye bir şey var gerçekten de.
Allah tüm anne adaylarına bu tekmelerin keyfini doyasıya yaşamayı nasip etsin.

Zor bir soru

Çok zor bir soru sordular geçen gün; “5 senelik köpeğini mi kurtarırsın, tanımadığın bir insanı mı?”
Bir tarafta çocuğun olmuş bir canlı, diğer tarafta ise kendi türünden bir başka canlı.
Ben türcülükten nefret eden biriyim, kan ya da tür değil, sevgi bağına değer veririm.
Kendi ömrümden alıp köpeğiminkine eklemeyi tercih edecek kadar da çok seviyorum hayvanları.
Bu yüzden cevabım “köpeğim” oldu.
Peki ya siz... Siz kimi kurtarırdınız?

Unutulmayan bir film cümlesi

“Bir şeyi seninle paylaşamayınca, sanki o şey hiç yaşanmamış gibi geliyor.” (Say Nothing)

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