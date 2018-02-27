Naz Elmas’ın güzel kızı



Dizi çekimi yaptıkları bölgedeki bir villanın sahibi, Golden cinsi köpeğini öylece ortada bırakmış.

Yavrucak çekimler sırasında Naz ve diğer oyuncularla takılıyor, oynuyor, ısınıyor, ama gün sonunda eve alınmadığı için sokakta kalıyormuş.

Ev ortamına alışan bir köpek için sokakta kalmak en zoru.

Naz’ın da aklı her akşam sokağa bırakılan bu güzel yavruda kalıyormuş, dayanamadığını ve oradan alacağını söyledi bana telefonda.

Ertesi gün gitti aldı da gerçekten.

Bir güzel yıkattı, temizletti, karnını doyurdu ve geçici olarak pansiyona koydu.

3 yaşındaki bu uysal kız şimdi ömürlük yuvasını bekliyor.

İlgilenenler Naz Elmas’a Instagram’dan DM atabilir ya da bana mail yazabilirler.

Hadi lütfen, sokağa dönmesin bir daha, yok mu bu güzel kıza evini açacak biri...

Edirne’de kaybolan 500 köpek!

Tamam çöplükler, çöpler mikrop yuvası.

Tamam, modern şehirlerde çöpler ortada değil, üstleri kapalı.

Tamam, açık çöplüklere bir çözüm bulalım.

Hepsine eyvallah.

Ama bunları yaparken bu çöplerden, çöplüklerden beslenen hayvanların aç kalmaması için de bir çözüm bulalım.

Bakın günlerdir medyada Edirne’de 500 köpeğin kaybolduğu, hatta toplanıp başka yere atıldığı haberi dolaşıyor.

Edirne Belediyesi bir açıklama yaptı sonunda; eski tip çöplük kapanıp modern tesise geçilince, köpeklerin bir kısmı alışık oldukları beslenme şeklini bulamadıklarından yavaş yavaş eski çöplük alanını terk etmiş.

Yani köpekleri toplama, uzaklaştırma ya da itlaf etme gibi bir durum söz konusu değil.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çöplük kapandıktan sonra aç kalan hayvanları doyurmak için düzenli olarak besleme yapmaya başladıklarını söyledi.

Ne güzel.

Buradan başa döneceğim.

Şehirlerde de çöp bidonlarının üstleri kapandı ve sokak hayvanları gerçekten zor durumdalar.

Hem belediyelere hem de bizlere düşen görev bu açığı kapatmak için çok daha fazla besleme yapmak.

Belediyeler olarak sokak hayvanları için ayrılan bütçeleri başka yerlerde değil gerçekten kısırlaştırma ve beslemede kullanmak.

Bizler için evden ya da bir restorandan çıkarken yemek artığımızı paket yapıp yoldaki ya da sokağımızdaki kedilerle, köpeklerle paylaşmak.

Ve bunları alışkanlık haline getirmek.

Hayat paylaşınca güzel...

Türkiye’nin ilk punk filmi

Geçen cumartesi 17. !f İstanbul Film Festivali kapsamında Mu Tunç’un yönettiği, Burak Deniz ve Büşra Develi’nin rol aldığı “Arada” filmini izledim.

Punk modasının ve müziğinin Türkiye’deki çıkış yıllarını anlatan ve Türkiye’nin ilk punk filmi olarak lanse edilen “Arada”, Orkun Tunç’un hayatından yola çıkılarak çekilmiş.

Bana filmin asıl başrolü müziği gibi geldi, öyle hissettirdi.

Orkun Tunç imzalı şahane müzikler film boyunca insanı avucunun içine alıyor ve bırakmıyor.

Hele bir gece kulübü sahnesi var ki, enfes gerçekten de.

“Arada” şimdiden birçok festivale kabul edilmiş.

Bizde ise nisan ayında vizyonda olacak.

Türkiye ve Türk punk akımı açısından önemli bir film.

Yolu şimdiden açık olsun.