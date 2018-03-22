Metin Hara, yeni kitabı ve kadınlar kulübü

Kadın hayranları D&R’ı hıncahınç doldurmuştu.

Tuhaf, çekici bir enerjisi var Merin Hara’nın.

Mutlu ve mutluluk yayıyor, sihri bu sanırım.

İki yeni kitap yazmış, #iyilikkazanacak ortak mesajıyla. Kitaplardan bir tanesi İyiliğin Hareket Hali, diğeri ise İyiliğin Bilim Hali.

Dünya kötüye gidiyor, iyilikler azalıyor derken tam tersi bir söylemde bulunuyor Metin Hara, iyilik kazansın diye herkesi bir iyilik yapmaya çağırıyor.

İyiliğin Bilimsel Hali’nde 210 bilimsel makale ile insanların aslında iyi olduğunu ve buna devam etmesi gerektiğini söylüyor.

İyiliğin Hareket Hali’nde ise 210 örnek eylemle bizleri iyilik hareketinin parçası olmaya davet ediyor.

Siz bu iki kitabı okurken Metin Hara’nın benim de içinde olduğum bir sürpriz hazırlığı daha var.

Biraz bekleyin, birkaç aya şahane “iyi” bir proje daha geliyor.

O arada küçük iyilikler yaparak siz de bize hazırlanabilirsiniz.

Mehmed Bir Cihan Fatihi

Kanal D’nin yeni dizisi “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin ilk bölümünü yapım ekibi ve oyuncularla birlikte Esma Sultan Yalısı’nda izledik. Dev ekranda, heyecan içinde, arada tezahüratlarla, aynı maç izler gibi. Kanal D’nin yeni dizisi “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin ilk bölümünü yapım ekibi ve oyuncularla birlikte Esma Sultan Yalısı’nda izledik. Dev ekranda, heyecan içinde, arada tezahüratlarla, aynı maç izler gibi. Gecenin asıl ev sahibi Mehmed rolündeki Kenan İmirzalıoğlu idi.Herkesi kapıda karşıladı, tek tek merhabalaştı, “hayırlı olsun”ları aldı ve tabii finalde de tebrikleri kabul etti.Kenan, Mehmed rolünde tek kelimeyle devleşmiş. Olduğu her sahnede seyirciyi ekrana kilitliyor.23 yaşındaki Mehmed için yaşlı mı kalmış diyenlere bu ilk bölümdeki fit fiziği, genç, ışıl ışıl bakışları cevap olmuştur herhalde.Kenan’ın içine bir Benjamin Button kaçmış adeta, bu rol için zamanı geriye sarmış. “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin bir başka özelliği de yakışıklı erkekler geçidi olması.Kötü adamları bile son derece karizmatik ve yakışıklı bu dizinin.Bu fiziksel özellikler, muhteşem setler, dekorlar ve özenli çekimler bir yana, dizideki Fatih Sultan Mehmed’in çağın bilgesi olduğuyla ilgili vurgulara da bayıldım. İlerleyen bölümlerde devamının geleceğine şüphem yok. Üstelik duyduğuma göre bu daha hiçbir şeymiş, yapım ekibindeki herkes “İkinci bölümü bekleyin” diyordu o gece.





Beyaz atlı Kenan

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ilgili en merak ettiğim şeyin, atlı çekimlerde hayvanlara zarar verilip verilmeyeceği olduğunu aylar önce yazmıştım.

Bu yazdıklarımı dikkate almışlar, dizinin başında “Çekimlerde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir” yazısını gördük. Tabii bu yazının yetkili bir kurum tarafından verilmesi daha doğu olurdu.

Maalesef ülkemizde hâlâ dizi ve filmlerde hayvan haklarını denetleyen, rapor veren bir mekanizma yok.

Yeri gelmişken yazayım; bu kurum, bu mekanizma başkanı olduğum HAÇİKO Derneği olacak. Çok yakında bir sürpriz yapacağız bu konuyla ilgili.

Bunun öncesinde dizi setindeki atları bir ziyaret edeceğim tabii.

Kenan’ın, daha doğrusu Mehmed’in o güzeller güzeli beyaz atını görmek için de sabırsızlanıyorum. Kenan’a adını sordum, çok da tatlı bir ismi varmış: Senfoni.