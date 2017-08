Memleket yeşili

Türkiye’nin uluslararası tanıtım filmi Home of Poetry yayınlandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı güzel bir video hazırlamış.

Biraz yavaş, fazla sanatsal ama kaliteli ve şık.

Memleketime yeniden aşık oldum.

Ama videodaki yeşil alanlara daha da çok aşık oldum.

Video, kültür ve tarihi kadar doğası ve yeşillikleriyle de insanı etkiliyor.

Tek tek not almak lazım ülkedeki yeşil alanları.

Çok çabuk betona dönüşüyorlar çünkü.

Bir ergen filmi

Her Şey (Everything Everything)...

Hastalık temalı bir ergen filmi...

Sonu hayli sürprizli.

18 yaşındaki Madeline Whittier 17 yıldır kapalı ve sürekli hijyeni sağlanan bir evde hapis hayatı yaşamakta.

Dışarı çıkması yasak.

Tüm hayatı internet, kitapları, annesi ve hemşiresinden ibaret.

Bir gün, yeni taşınan yan komşunun oğlu sayesinde aşk kapıyı çalıyor.

Olly ile uzaktan başlayan aşk, Madeline’i hayatında risk alarak yeniden şekillendireceği sürece doğru sürüklüyor.

Stella Meghie’nin yönettiği filmin başrollerinde Amandla Stenberg, Nick Robinson ve Anika Noni Rose var.

Film beyaz ve siyahi gençlerin aşkını anlatması ve ırkçılığa karşı bir duruş sergilemesi açısından da değerli.

Yarın vizyona giriyor, genç ve genç kalanlara duyurmuş olalım.

Cumali Ceber’e 1

Cumali Ceber, yaz aylarında vizyona giren filmler arasında ilk 3 gün rekoru kırmış.

Filmi izlemedim ama Halil Söyletmez’in kendi filmiyle dalga geçmesi hoşuma gitti.

“Cumali Ceber’e IMDb’de 1 puan veriyoruz” kampanyasını başlatan ve sosyal medya hesaplarından duyuran Halil’i ve ekibini tebrik ediyorum.

PR işini gerçekten iyi biliyorlar.