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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Margot Robbie Barbie oluyor

9 Ocak 2020

Erkek sinema izleyicisinin son yıllardaki gözdelerinden Margot Robbie, iki rolle birden Bafta Ödülleri’nde ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ dalında aday olunca ortalık hafiften karıştı.


Özellikle Quentin Tarantino’nun “Bir Zamanlar Hollywood’da” (Once Upon a Time in Hollywood) filminde yönetmenin ayak fetişi nedeniyle daha çok ayaklarını gördüğümüz oyuncunun bu rolle nasıl olup da aday olduğunu kimse pek anlayamadı.
Yokluktan diyeceğim ama o da aday olamayan diğer sağlam rollere ayıp olacak.
Neyse ki Robbie’nin, çalışanlarını taciz eden televizyon kanalı yöneticisinin kadınların birer birer “Beni de taciz etti” (Me too) demesiyle ifşa olmasını anlatan “Skandal” (Bombshell) filmindeki adaylığı biraz daha anlaşılabilir.
Ödül gelmez ama bu adaylığa en azından itiraz edilmez.
Bu arada Margot Robbie demişken,
kendisinin Greta Gerwig tarafından
çekilmekte olan
“Barbie” filminde Barbie’yi canlandıracağını da söylemeden geçmeyeyim.
Barbie sadece çocukların değil, erkeklerin de sevdiği bir figür haline gelecek yani.

Çorbalar bizden

Kadıköy’deki Dorock XL’ın üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sağlamak için başlattığı kampanya çığ gibi büyüyor.
Sahne bar konseptini dünya mutfağıyla da buluşturan Dorock XL, her gün 30 üniversite öğrencisinin kimlik kartı göstererek menüsünden ücretsiz yararlanmasını sağladığını açıkladı.
Dorock XL’da başlayan bu iyilik dalgası kısa sürede yayıldı.
İlk önce Bodrum Belediyesi “Çorbalar bizden” sloganıyla bu kampanyaya dahil oldu.
Ardından aralarında Moda Kayıkhane ve IF Performance Hall’ün de olduğu 80 mekan daha öğrencilere ücretsiz yemek imkanı sunmaya başladı.
Duyarlılıklarından, gençlere ve öğrenciye verdikleri destekten, onlarla el ele verebilmelerinden ötürü bu mekanları tebrik ediyorum.

İsme özel ninniler

Her anne güzeldir, Meyra da o güzel annelerden biri.
Ve hem diğer anneler hem de çocuklar için şahane bir işe imza atmış.
İsme özel ninniler yapıp “Meyra ile Ninniler” başlığıyla YouTube sayfasına koymuş.
Yüzlerce isme ninni var.
Hemen kendiminkini aradım.
“Minik Ömür uyusun da büyüsün” diye başlıyordu.
Benim pek bir minikliğim kalmadı tabii ama yine de hem görseliyle hem de Meyra’nın o yumuşak sesiyle şahane geldi bu ninni bana.
Hemen kızım Tayga’nın ninnisi var mı diye baktım.
Tayga pek bilinen bir isim değil tabii, bulamadım onunkini.
Özden Bora Gülbay’ın Armin’i de yoktu ilk başta.
Meyra’dan rica ettik bu iki isme de ninni yapmasını, sağ olsun hemen yapacağını söyledi.
Siz de Meyra’nın YouTube kanalından kendi isminize ninni olup olmadığına bakabilirsiniz.
Yoksa da Meyra’ya yazın, sizi de kırmayacağına eminim.
Şahanesin Meyra, hem anneler hem de çocuklar adına teşekkürler.

Unutulmayan bir film cümlesi

"Balık kuşa aşık olabilir ancak yuvaları neresi olacak?" (Damdaki kemancı)

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