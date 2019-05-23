Kuşadası’ndaki faytonlara ne oldu

Kuşadası Belediyesi faytonları yasakladı, peki ya o atlara ve fayton sahiplerine ne oldu?
Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i tebrik edeyim.
Demek ki olabiliyormuş, faytonlar yasaklanabiliyormuş.
Sadece hayvanları düşündüğümüzü sananlar yanılıyor.
HAÇİKO Yönetim Kurulu Üyesi avukat Yıltay Günay, Kuşadası Belediye Başkanı’nı ziyarete gitti, beni de telefonla konuşturdu.
Günel’e kızağa çıkan atların kesilmemesi için takiplerini yapıp yapmadıklarını sordum.
Ama aynı zamanda faytoncuların mağdur edilip edilmediğini de sordum.
Kaldırılan faytonların atları binek atı olarak kullanılmaya devam edilecekmiş.
Faytonculardan ise sadece birinin tek gelir kaynağı faytonculukmuş, diğerlerinin asıl gelir kaynakları başkaymış.
O tek kişiye de belediyenin iş imkanları sunduğunu öğrendim.
Bu yaz Kuşadası’na gideceğim, faytondan emekli olan atları ve faytoncuları ziyaret ederek yeni yaşamlarını size yazarım.
Darısı adaların başına diyeyim.
Çek çek at
Hayvan haklarıyla ilgilenen, bu canlar için mücadele eden herkesin sorunu bizlerin her şeye yetişmek zorundaymışız gibi algılanmamız.
Her gün, çoğumuza sayısız fotoğraf ve video geliyor.
Can çekişen bir hayvanı çekip, adresi yazıp gönderiyorlar.
Çekip atmakla iyilik olmuyor maalesef.
Siz resim atıp
yardım bekleyene kadar o can için çok geç kalınmış oluyor.
Lütfen herkes
elini taşın altına koysun, o canlar için hep birlikte mücadele edelim.
Fotoğrafı bize gönderip, olay yerinden hemen ayrılmakla kalmayın.
Tarkan’dan dünyaya
Tarkan instagram hesabında bir Nat Geo belgeseli önerdi: One Strange Rock.
Tarkan’a hakkını vermek ve tebrik etmek lazım.
Belgesele boşuna One Strange Rock adını vermemişler.
İzledikçe üzerinde yaşadığımız bu kaya parçasının gerçekten de sıra dışı olduğunu anlayacaksınız.
Böyle belgesellerin anlatıcısı olarak Neil deGrasse Tyson’ı görmeye alışık bünyeler için dümende farklı biri, Will Smith var.
Darren Aronofsky yönetimindeki belgeselin her bölümü ayrı güzel.
İzleyenler Tarkan’a bu keşif için teşekkür edeceklerdir.
Aladdin geldi
Bugün günlerden Will Smith.
Tarkan’ın önerdiği belgeselin anlatıcısı olmasının yanı sıra yarın vizyona girecek Aladdin filminin de başrolü olarak karşımıza çıkıyor Smith.
Lambanın içinden çıkan cin olarak izleyeceğiz kendisini.
Cine, dile benden ne dilersen dedirten yönetmen Guy
Ritchie filmi şahane
bir görsellik ve izleyenlerin kalbine dokunan müziklerle süslemiş.
Disney, nostaljik şarkıların yanına yenilerini de ekleyerek ve muhteşem bir oyuncu kadrosuyla bir animasyona daha hayat vermiş.
Kuşadası’ndaki faytonlara ne oldu
Kuşadası Belediyesi faytonları yasakladı, peki ya o atlara ve fayton sahiplerine ne oldu?
Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i tebrik edeyim.
Demek ki olabiliyormuş, faytonlar yasaklanabiliyormuş.
Sadece hayvanları düşündüğümüzü sananlar yanılıyor.
HAÇİKO Yönetim Kurulu Üyesi avukat Yıltay Günay, Kuşadası Belediye Başkanı’nı ziyarete gitti, beni de telefonla konuşturdu.
Günel’e kızağa çıkan atların kesilmemesi için takiplerini yapıp yapmadıklarını sordum.
Ama aynı zamanda faytoncuların mağdur edilip edilmediğini de sordum.
Kaldırılan faytonların atları binek atı olarak kullanılmaya devam edilecekmiş.
Faytonculardan ise sadece birinin tek gelir kaynağı faytonculukmuş, diğerlerinin asıl gelir kaynakları başkaymış.
O tek kişiye de belediyenin iş imkanları sunduğunu öğrendim.
Bu yaz Kuşadası’na gideceğim, faytondan emekli olan atları ve faytoncuları ziyaret ederek yeni yaşamlarını size yazarım.
Darısı adaların başına diyeyim.
Çek çek at
Hayvan haklarıyla ilgilenen, bu canlar için mücadele eden herkesin sorunu bizlerin her şeye yetişmek zorundaymışız gibi algılanmamız.
Her gün, çoğumuza sayısız fotoğraf ve video geliyor.
Can çekişen bir hayvanı çekip, adresi yazıp gönderiyorlar.
Çekip atmakla iyilik olmuyor maalesef.
Siz resim atıp
yardım bekleyene kadar o can için çok geç kalınmış oluyor.
Lütfen herkes
elini taşın altına koysun, o canlar için hep birlikte mücadele edelim.
Fotoğrafı bize gönderip, olay yerinden hemen ayrılmakla kalmayın.
Tarkan’dan dünyaya
Tarkan instagram hesabında bir Nat Geo belgeseli önerdi: One Strange Rock.
Tarkan’a hakkını vermek ve tebrik etmek lazım.
Belgesele boşuna One Strange Rock adını vermemişler.
İzledikçe üzerinde yaşadığımız bu kaya parçasının gerçekten de sıra dışı olduğunu anlayacaksınız.
Böyle belgesellerin anlatıcısı olarak Neil deGrasse Tyson’ı görmeye alışık bünyeler için dümende farklı biri, Will Smith var.
Darren Aronofsky yönetimindeki belgeselin her bölümü ayrı güzel.
İzleyenler Tarkan’a bu keşif için teşekkür edeceklerdir.
Aladdin geldi
Bugün günlerden Will Smith.
Tarkan’ın önerdiği belgeselin anlatıcısı olmasının yanı sıra yarın vizyona girecek Aladdin filminin de başrolü olarak karşımıza çıkıyor Smith.
Lambanın içinden çıkan cin olarak izleyeceğiz kendisini.
Cine, dile benden ne dilersen dedirten yönetmen Guy
Ritchie filmi şahane
bir görsellik ve izleyenlerin kalbine dokunan müziklerle süslemiş.
Disney, nostaljik şarkıların yanına yenilerini de ekleyerek ve muhteşem bir oyuncu kadrosuyla bir animasyona daha hayat vermiş.