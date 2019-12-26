Kuş değil bezelye beyinli

Kelimelerin gücünün tahmin edilenden de daha fazla olduğunu fark ettiğimizden beri yanlışları dilimizden temizlemeye özen gösteriyoruz.
İşadamı yerine iş insanı diyoruz mesela.
“Kız gibi” demekten imtina ederek kadınları aşağılamaktan kaçınıyoruz.
Irkçı, cinsiyetçi, homofobik deyişleri atıyoruz dağarcığımızdan.
Peki ya hayvanları aşağılayan, onlara karşı şiddete teşvik eden kelimeler ve cümleler?
Onlardan ne kadar arındırıyoruz dilimizi?
Bir taşla iki kuş vurmaktan bahsederek hayvana fiziksel şiddeti normalleştiriyor muyuz mesela?
Ya da “kuş beyinli” diyerek insana göre pek çok artısı da olan bir türü aşağılamaya devam ediyor muyuz?
2020’nin hayvanlara yönelik aşağılama ve şiddete özendirme içeren deyiş, deyim ve kelimelere alternatif getireceğimiz bir yıl olmasını istiyorum.
Bu nedenle HAÇİKO Derneği olarak yeni bir sözlük hazırlığındayız.
Sizlerden de bu konuda destek bekliyorum, gelin bu iyileştirmeyi hep birlikte yapalım.
“Kuş beyinli” yerine “bezelye beyinli” diyelim mesela.
“Kafasız tavuk gibi” yerine “saçın tutuşmuş gibi” kullanalım.
“Keçi inadı” demeyelim, “aptal inadı” diyelim.
Siz de bu yeni dile ve sözlüğe eklememizi istediklerinizi mail olarak yazın bana.
2020 bir milat olsun.
Ata Türküleri
Ali Altay salı akşamı dünyanın ilk ve tek taraftar radyosu olan Hayatta Beşiktaş Radyo’da canlı yayın konuğumdu.
Kendisiyle iki önemli ortak paydamız var; Beşiktaş ve Atatürk.
Onun sesinden keyifle dinlediğim Beşiktaş marşlarından sonra şimdi de sıra geldi “Ata Türküleri” albümüne.
Atatürk’ün çok sevdiği ve her biri yaşanmış hikayeler anlatan 9 türküden oluşuyor bu albüm.
Ali albümle ilgili olarak şunları söyledi:
“Ata Türküleri albümü uzun yıllardır düşündüğüm bir proje idi. Milli mücadele yıllarında Ata’nın en çok dinlediği türkülerden oluşmakta. Ülkemiz ve milletimiz adına Ata’nın hissettiklerini bugün daha da ileriye taşıyabilmek ve gençlere de aynı sorumluluğu hissettirebilmek en büyük amacım.”
Biz radyoda canlı yayında Selanik Türküsü’nü çaldık.
Albümün konseri İBB Kültür A.Ş. organizasyonu ile yarın 20.00 da Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde olacak.
Cem Karaca Kültür Merkezi demişken, konserin finalinde birkaç Cem Karaca şarkısı da gelebilir Ali’den.
Anlayamadıklarım
◊ Bekarlara oranla çok daha fazla kadın muhabbeti yapan evli erkekler.
◊ Her yeni yıla girerken beklentileri, dilekleri, hayalleri yüksek tutup, yılsonunda “kötü bir yıldı” diyerek aynı dilekleri bu sefer de bir sonraki yıla aktaranlar.
◊ Ayran ve baklava ikilisini yan yana yakıştıramayanlar (oysa ki birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar, denemeden anlaşılmaz.)
◊ Paylaşılan fotoğraflarda bebeklerin yüzlerini gizleyenler, gizleyeceksen neden paylaşıyorsun!
Kuş değil bezelye beyinli
Kelimelerin gücünün tahmin edilenden de daha fazla olduğunu fark ettiğimizden beri yanlışları dilimizden temizlemeye özen gösteriyoruz.
İşadamı yerine iş insanı diyoruz mesela.
“Kız gibi” demekten imtina ederek kadınları aşağılamaktan kaçınıyoruz.
Irkçı, cinsiyetçi, homofobik deyişleri atıyoruz dağarcığımızdan.
Peki ya hayvanları aşağılayan, onlara karşı şiddete teşvik eden kelimeler ve cümleler?
Onlardan ne kadar arındırıyoruz dilimizi?
Bir taşla iki kuş vurmaktan bahsederek hayvana fiziksel şiddeti normalleştiriyor muyuz mesela?
Ya da “kuş beyinli” diyerek insana göre pek çok artısı da olan bir türü aşağılamaya devam ediyor muyuz?
2020’nin hayvanlara yönelik aşağılama ve şiddete özendirme içeren deyiş, deyim ve kelimelere alternatif getireceğimiz bir yıl olmasını istiyorum.
Bu nedenle HAÇİKO Derneği olarak yeni bir sözlük hazırlığındayız.
Sizlerden de bu konuda destek bekliyorum, gelin bu iyileştirmeyi hep birlikte yapalım.
“Kuş beyinli” yerine “bezelye beyinli” diyelim mesela.
“Kafasız tavuk gibi” yerine “saçın tutuşmuş gibi” kullanalım.
“Keçi inadı” demeyelim, “aptal inadı” diyelim.
Siz de bu yeni dile ve sözlüğe eklememizi istediklerinizi mail olarak yazın bana.
2020 bir milat olsun.
Ata Türküleri
Ali Altay salı akşamı dünyanın ilk ve tek taraftar radyosu olan Hayatta Beşiktaş Radyo’da canlı yayın konuğumdu.
Kendisiyle iki önemli ortak paydamız var; Beşiktaş ve Atatürk.
Onun sesinden keyifle dinlediğim Beşiktaş marşlarından sonra şimdi de sıra geldi “Ata Türküleri” albümüne.
Atatürk’ün çok sevdiği ve her biri yaşanmış hikayeler anlatan 9 türküden oluşuyor bu albüm.
Ali albümle ilgili olarak şunları söyledi:
“Ata Türküleri albümü uzun yıllardır düşündüğüm bir proje idi. Milli mücadele yıllarında Ata’nın en çok dinlediği türkülerden oluşmakta. Ülkemiz ve milletimiz adına Ata’nın hissettiklerini bugün daha da ileriye taşıyabilmek ve gençlere de aynı sorumluluğu hissettirebilmek en büyük amacım.”
Biz radyoda canlı yayında Selanik Türküsü’nü çaldık.
Albümün konseri İBB Kültür A.Ş. organizasyonu ile yarın 20.00 da Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde olacak.
Cem Karaca Kültür Merkezi demişken, konserin finalinde birkaç Cem Karaca şarkısı da gelebilir Ali’den.
Anlayamadıklarım
◊ Bekarlara oranla çok daha fazla kadın muhabbeti yapan evli erkekler.
◊ Her yeni yıla girerken beklentileri, dilekleri, hayalleri yüksek tutup, yılsonunda “kötü bir yıldı” diyerek aynı dilekleri bu sefer de bir sonraki yıla aktaranlar.
◊ Ayran ve baklava ikilisini yan yana yakıştıramayanlar (oysa ki birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar, denemeden anlaşılmaz.)
◊ Paylaşılan fotoğraflarda bebeklerin yüzlerini gizleyenler, gizleyeceksen neden paylaşıyorsun!