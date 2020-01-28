Kobe mi, olamaz!

2020 daha ilk ayını doldurmadan yıktı geçti; yangındı, savaştı, depremdi, Corona salgınıydı derken basketbolu sevdiren adamı da aldı götürdü.
“Kobe Bryant öldü” haberini görünce, “Hayır, olamaz, inşallah sosyal medya trollerinden biridir” dedim içimden.
Keşke öyle olsaydı ama değildi işte.
Pek çok kişinin kahramanıydı bu adam, NBA denince akla gelen ilk isimdi, Lakers fanı olmamızın nedeniydi.
Dünyaya basketbolu sevdirme misyonunu sanki tek başına üstlenmiş gibiydi.
Pek çoğumuz ders, sınav hepsini bir kenara bırakıp, uykusuz kalma pahasına izledik onu. Az alarm kurdurmadı bize.
Böyle gitmek var mıydı!
2020, hiç kusura bakma kötü başladın, umarım ilerleyen zamanlarda toparlarsın.
Futbol sahasından deprem bölgesine
Van depremi sonrasındaki ilk maçın 65’inci dakikasında Beşiktaş tribünleri atkı ve bereleri depremzedelere ulaştırılmak üzere sahaya atmış ve bir ilke imza atmıştı.
Beşiktaş, federasyondan cezayı da almıştı ne yazık ki!
Elazığ depremi sonrasında sosyal medya hesaplarımdan “Bu kez tüm takımlar aynısını yapsın” diye yazdım.
“Federasyon da bir zahmet ceza yazmasın bu kez” dedim.
Fenerbahçe taraftarı muhtemelen ceza yememek için maç bitimini bekledi, Medipol Başakşehir maçının sonunda attı atkı ve bereleri.
Kayserispor, Ankaragücü maçında attı bereleri, atkıları sahaya.
Beşiktaş bu haftayı Göztepe deplasmanında geçirdiği için deplasmana giden ekiple Elazığ’a destek verdi.
Maçın 23’üncü dakikasında tüm taraftarlar üstlerini çıkararak “sizinle beraberiz, biz de üşüyoruz” empatisi yaptılar ve atkıları bereleri sahaya attılar.
Beşiktaş taraftarı ayrıca bugün oynanacak basketbol maçının devre arasında atkı ve bereleri parkeye atacak.
Spor camiasının destekleri bunlarla kalmıyor tabii.
Antalya Galatasaraylılar Derneği bir telefon zinciriyle hayli battaniye topladı.
Ayrıca bu hafta sonu oynanan pek çok maçın geliri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere bağışlandı.
Denizlispor, Antalyaspor maçının deplasman gelirini, Erzurumspor Balıkesir maçının hasılatını, Adanademirspor, Boluspor maçının gelirini, Yılport Samsunspor, Başkent Akademispor ile oynadığı maçın gelirini deprem bölgesine bağışladı.
Yani sadece sanat, televizyon ve müzik dünyası tek yürek olmadı, spor dünyası da yardım topladı Elazığ ve Malatya için.
Geçmiş olsun dileklerimle birlikte, empati yapabilen, yurdunu, insanını seven, zor anında yardım eden herkese binlerce teşekkür ediyorum.
Bu fotoğrafa iyi bakın
O kadar çok kişi paylaştı ki, birleşen el ve pati detayı o kadar anlamlı ki, bu fotoğraf akıllardan asla silinmeyecek.
Hor görülen, zincire mahkum edilen, ormana atılan, aç bırakılan, tekmelenen, para için zorla dövüştürülen, tecavüz edilen, zehirlenen köpekler, enkaz altından can kurtarmak için deprem bölgesindeydi.
Ömürlük dostlarını yine yalnız bırakmadılar.
Ve bir kez daha sevgiyi, sadakati, bağlılığı öğrettiler bize.
Her zaman diyorum, yine diyeceğim, iyi ki varlar.
Unutulmayan film replikleri
“Kafasında daha fazla fikir barındıran biri, diğerlerinden daha eylemci sayılır, hiçbir şey yapmasa bile.” (Kış Uykusu)
Kobe mi, olamaz!
2020 daha ilk ayını doldurmadan yıktı geçti; yangındı, savaştı, depremdi, Corona salgınıydı derken basketbolu sevdiren adamı da aldı götürdü.
“Kobe Bryant öldü” haberini görünce, “Hayır, olamaz, inşallah sosyal medya trollerinden biridir” dedim içimden.
Keşke öyle olsaydı ama değildi işte.
Pek çok kişinin kahramanıydı bu adam, NBA denince akla gelen ilk isimdi, Lakers fanı olmamızın nedeniydi.
Dünyaya basketbolu sevdirme misyonunu sanki tek başına üstlenmiş gibiydi.
Pek çoğumuz ders, sınav hepsini bir kenara bırakıp, uykusuz kalma pahasına izledik onu. Az alarm kurdurmadı bize.
Böyle gitmek var mıydı!
2020, hiç kusura bakma kötü başladın, umarım ilerleyen zamanlarda toparlarsın.
Futbol sahasından deprem bölgesine
Van depremi sonrasındaki ilk maçın 65’inci dakikasında Beşiktaş tribünleri atkı ve bereleri depremzedelere ulaştırılmak üzere sahaya atmış ve bir ilke imza atmıştı.
Beşiktaş, federasyondan cezayı da almıştı ne yazık ki!
Elazığ depremi sonrasında sosyal medya hesaplarımdan “Bu kez tüm takımlar aynısını yapsın” diye yazdım.
“Federasyon da bir zahmet ceza yazmasın bu kez” dedim.
Fenerbahçe taraftarı muhtemelen ceza yememek için maç bitimini bekledi, Medipol Başakşehir maçının sonunda attı atkı ve bereleri.
Kayserispor, Ankaragücü maçında attı bereleri, atkıları sahaya.
Beşiktaş bu haftayı Göztepe deplasmanında geçirdiği için deplasmana giden ekiple Elazığ’a destek verdi.
Maçın 23’üncü dakikasında tüm taraftarlar üstlerini çıkararak “sizinle beraberiz, biz de üşüyoruz” empatisi yaptılar ve atkıları bereleri sahaya attılar.
Beşiktaş taraftarı ayrıca bugün oynanacak basketbol maçının devre arasında atkı ve bereleri parkeye atacak.
Spor camiasının destekleri bunlarla kalmıyor tabii.
Antalya Galatasaraylılar Derneği bir telefon zinciriyle hayli battaniye topladı.
Ayrıca bu hafta sonu oynanan pek çok maçın geliri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere bağışlandı.
Denizlispor, Antalyaspor maçının deplasman gelirini, Erzurumspor Balıkesir maçının hasılatını, Adanademirspor, Boluspor maçının gelirini, Yılport Samsunspor, Başkent Akademispor ile oynadığı maçın gelirini deprem bölgesine bağışladı.
Yani sadece sanat, televizyon ve müzik dünyası tek yürek olmadı, spor dünyası da yardım topladı Elazığ ve Malatya için.
Geçmiş olsun dileklerimle birlikte, empati yapabilen, yurdunu, insanını seven, zor anında yardım eden herkese binlerce teşekkür ediyorum.
Bu fotoğrafa iyi bakın
O kadar çok kişi paylaştı ki, birleşen el ve pati detayı o kadar anlamlı ki, bu fotoğraf akıllardan asla silinmeyecek.
Hor görülen, zincire mahkum edilen, ormana atılan, aç bırakılan, tekmelenen, para için zorla dövüştürülen, tecavüz edilen, zehirlenen köpekler, enkaz altından can kurtarmak için deprem bölgesindeydi.
Ömürlük dostlarını yine yalnız bırakmadılar.
Ve bir kez daha sevgiyi, sadakati, bağlılığı öğrettiler bize.
Her zaman diyorum, yine diyeceğim, iyi ki varlar.
Unutulmayan film replikleri
“Kafasında daha fazla fikir barındıran biri, diğerlerinden daha eylemci sayılır, hiçbir şey yapmasa bile.” (Kış Uykusu)