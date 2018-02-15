Kıvanç abisini örnek aldı

Bende adet oldu, takıntı oldu, ritüel oldu, olmazsa olmaz oldu, ne zaman bir çocuk görsem “Hayvanları seviyor musun, evde kedin, köpeğin, arkadaşın var mı?” diye soruyorum.

“Çok seviyorum, yok ama çok istiyorum” derse sıra anne babaya gidip evde hayvanla yaşamaya niyetleri, imkan ve merhametleri var mı, onu sormaya geliyor.

“Hadi Be Oğlum”un Soho House’da yapılan ve oyuncuların da katıldığı özel gösteriminde, filmde Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlunu oynayan 8 yaşındaki Alihan’ı da (Türkdemir) görür görmez aynı şeyi yaptım.

Meğerse Alihan’da mevzu çok daha derinmiş.

Onun rol modeli, örnek aldığı kişi Kıvanç Tatlıtuğ imiş.

Kıvanç’ın da bir köpeği var biliyorsunuz.

Alihan da uzun zamandır Kıvanç abisi gibi bir köpek sahibi olmak istiyormuş.

Ve işte bu film, bu özel gösterim buna vesile oldu.

Alihan ve annesine yuva arayan bir miniğin fotoğraflarını gösterdim.

“Ailemize alırız, ömür boyu bakarız” dediler.

Ve artık Alihan’ın da evde bir arkadaşı var.

Birlikte büyüyecekler ve eminim yıllar boyu bu filmi de onları buluşturan film olarak hatırlayacaklar.

Kıvanç’tan oyunculuk şovu

Yönetmenliğini Bora Egemen’in yaptığı “Hadi Be Oğlum” dokunaklı, duygulandıran, ağlatan bir film olmuş.

Senaryosundaki zorlamalar ve abartılı müzik kullanımı filmin ana sorunları. Ama öyle oyunculuklar ve öyle bir samimiyet var ki filmde, bunları unutturuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ hem çok yakışıklı, hem çok doğal, izlemesi müthiş keyif veriyor.

Zaten filmin ağırlığı onun üzerinde.

Oyunculuğu bu kadar iyi olmasa “Hadi Be Oğlum” temelinden çökerdi diye düşünüyorum. Bir Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuk gösterisi izlemeye hazır olun.

Aile seansı

Anne ve babamı bu yaştan sonra sinemasever yapma niyetindeyim.

Geçen hafta “Güzel Adam Süreyya”ya gittik hep birlikte. Bir haftadır Süreyya’yı konuşuyorlar, Süreyya aşağı, Süreyya yukarı gidiyor.

Bu hafta da “Hadi Be Oğlum”a götüreceğim onları.

İkinci bir “Babam ve Oğlum” sendromu yaratacağına emin olduğum bir film.

Ailece ağlayacağız.

Ben hafta içi basın gösterimlerinden sonra ikinci kez onlarla izliyorum filmleri.

Ve bu ortak duygu paylaşımından öyle keyif alıyorum ki.

Hafta sonu aile ile yapılan pazar kahvaltıları meşhurdur. Bence buna bir de hafta sonu ailece filme gitmeyi ekleyin.

Hatta ilk filminiz Kıvanç Tatlıtuğ başta olmak üzere tüm oyuncularının döktürdüğü “Hadi be Oğlum” olsun.

İddia ediyorum, eminim, son kararım, aile sineması keyfine bayılacak ve bana teşekkür edeceksiniz.

Kuyu 1 yaşında

Üzerinden tam 1 yıl geçti.

Bugün, tüm Türkiye’nin sevinç çığlıkları ile hayata dönen Kuyu köpeğin yeniden doğuşunun birinci yıldönümü.

IBB tarafından bize, HAÇİKO derneğine evlat edindirilen Kuyu’nun hepinize selamı var. Daha nice güzel yaş günlerinde sağlıkla, sevgiyle birlikte olmak dileğiyle.



