Kırklareli’nde Atatürk Evi açıldı

Babam, Atatürk rozetini yakasından eksik etmeyen bir Atatürk sevdalısı.

Bizi de öyle yetiştirdi.

İyi ki de öyle yaptı.

Doğru, dürüst, çalışkan, adil ve sevgi dolu olmamda en büyük etkenin bu olduğunu düşünüyorum.

Ve sanırım duygusal olmamın da...

Kırklareli’nde geçen hafta açılan Atatürk Evi’nden içeri girerken gözlerimin dolması bundandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da aynı benim gibi bir Selanik göçmeni ve Atatürk aşığı.

Onun bu aşkı en çok Kırklareli’ne yaramış.

Tüm Türkiye’de ilk ve tek olmalarını sağlayacak bir fikirle gelmiş Mehmet başkan.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında Selanik’te doğduğu evin birebir aynısını Kırklareli’nde inşa etmeye karar vermiş.

Hiçbir yerden yardım almadan, kendi imkanlarıyla, halkın da desteği ile müze olarak gezilecek bu evi yapmışlar.

Geçen hafta açılışını gerçekleştirdiler.

Selanik’e gidemeyecek olanlar, ülke sınırları içinde de Atamızın evini gezebilecek artık.

Atatürk evi pazartesi hariç haftanın altı günü 09.30-17.30 saatleri arasında ücretsiz ziyarete açık.

Atatürk’ün evinde ilk fotoğraf

Ahmet Fevzi Kenter, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Atatürk, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi

Ahmet amca hepimizi ağlattı

“Mutlu insanlar kenti Kırklareli’nde yaşayanların nabzı Mustafa Kemal diye atıyor” diye boşuna demiyorlar.

Buna birebir tanık oldum.

Atatürk Evi’ni, açıldığı gün Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin yanı sıra evin yapımına katkıda bulunan Kırklareli halkıyla birlikte gezdik.

İçlerinden biri, Ahmet amca çok özeldi.

Neden diyeceksiniz...

Başkan, Atatürk Evi yapmak istediğini açıkladığında Ahmet amca başkanın yanına gidiyor.

“Sayın başkan, duydum ki Atatürk’ün evini yapıyormuşsun, çok hoşuma gitti, ben de katkıda bulunmak istiyorum” dedikten sonra cebinden çıkardığı bir tomar parayı başkana uzatıyor.

Başkan şaşkın, bir Ahmet amcaya, bir elindeki tomara bakıyor.

Ahmet amcanın emekli maaşından biriktirdiği on liralar, yirmi liralar var tomarda.

Başkan dayanamıyor, sarılıyor bu yüce yürekli, vatan sevdalı adama.

Gözleri doluyor.

Sadece kendisi değil, salondaki herkes ağlıyor o sırada.



Atatürk, anne ve babasıyla buluştu

Atatürk, kendi ailesiyle de, anne babasıyla da Kırklareli’nde buluşuyor.

Atatürk Evi ile aynı sokakta Ali Rıza Efendi adını taşıyan bir kültür evi var.

Ve önümüzdeki günlerde Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi’nin açılışı gerçekleşecek.

Bu yapılar, ülkemizin değerlerine ve mirasına en güzel şekilde sahip çıkan Kırklareli’ni bir turizm odağı haline de getirecek gibi duruyor.

Ülke sınırları dışında kalan Atatürk Evi’nin sınırı geçmek zorunda kalmadan görülebileceği tek yer olan Kırklareli, diğer illerden ziyaretçi akınına uğrayacak.

Buraya yatırım yapacak birkaç otel zinciri olduğunu şimdiden müjdeleyeyim.

Diğer illerden ilkokul, kolej ve üniversitelerin toplu turlarla Atatürk Evi’ni gezmek için sırada olduğunu da...

Üç katlı evi, banyolarını, yatak odalarını, misafir odalarını, bahçelerini gezerken, Atatürk, Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım’ın balmumu heykellerini de görecekler.

Onları unutamayacakları bir deneyim bekliyor. Her gidenin benim gibi gözyaşlarını tutamayacağını tahmin edebiliyorum.

