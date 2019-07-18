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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Kelebek akımı FaceApp’in gölgesinde kaldı

18 Temmuz 2019

Kendisinin FaceApp uygulamasıyla yaşlandırılmış fotoğrafını paylaşan o kadar çok insan oldu ki.

“Yeter, bir tane daha yaşlı insan fotoğrafı görmek istemiyorum” deme noktasına geldik.
Diğer yanda ünlüler, çocuk istismarına karşı sosyal medya üzerinden birbirlerine kelebek gönderme akımı başlattı.
Pınar Altuğ, Aslı Tandoğan’dan gelen kelebeği Demet Akalın ve Deniz Akkaya’ya gönderdi.
Ama bu göndermeler üç beş paylaşımda kaldı, yaşlandırma olayı gibi genele yayılmadı.
Keşke FaceApp çıkışlı şu yaşlandırma fotoğraflarına bir de mesaj eklenseydi.
Hazır bir şey tutmuşken faydaya dönüştürseydik.
Faydalı, mesajlı şeyleri tutturamıyoruz çünkü.

Belki de öyle yaşlanmayacağız

FaceApp yaşlandırma efektini kullanmayan üç beş kişiden biriyim sanırım.
Kendimi yaşlandırmadım, o halimi sosyal medya hesaplarımdan paylaşmadım.
30 yıl sonraki halimle neden yüzleşeyim ki!
Zamanı gelince görürüz.
Ya da belki ileride aynaya bakınca göreceğimiz de bu değildir.
Her gün o efekte meydan okutacak yeni bir estetik mucizesi, yeni bir gençlik hapı, yeni bir krem çıkıyor.
FaceApp’in bunlardan haberi var mı acaba!

FaceApp ve Ajda Pekkan

FaceApp yaşlandırma uygulamasında en efsane paylaşım Ajda Pekkan’lı olandı.
Biri yazmış; “Nasıl olsa yaşlandığını görmeyeceğiz, bari burada görelim” diye...
Yaşsız kadınların başında gelen Ajda’yı görüp göreceğimiz yaşlılık hali FaceApp’tekidir gerçekten de.
Gerçek hayatta Ajda Pekkan yaşlılığı yoktur ve olmayacaktır.

Biiiç’e 500 TL

Bodrum’daki plaj rakamları, giriş 100 ile 250 TL arasında değişiyor.
Localar 500 TL, yeme içme dahil değil.
Bu haberi okurken Onur Saylak’ın Twitter’daki plaj tepkisi geldi.
Ne de güzel demiş Onur: “Denize girebilmek için para ödemek ve bunlara biiiiçç demek...”
Gol olmuş!

Unutulmayan bir film repliği

“Hangisi daha kötü; bir canavar olarak yaşamak mı, iyi bir insan olarak ölmek mi?” (Zindan Adası-Shutter Island)

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