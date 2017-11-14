Kediye kurşun

“İnsana ateş etmek yasak, sokak hayvanı olunca serbest, bu nasıl iş!” dedik.Hatta Hürriyet’in başlattığı kampanyadan yola çıkarak “Bireysel Silahlanmaya Hayır” dedik.O arada çıkmayan hayvan hakları yasası için söylendik, sövdük.Ve bir sonraki benzer rezil olaya kadar bunu da unutmaya yüz tuttuk.Utanmadan hem de...Yazıklar olsun bize, hepimize...

Benzini değil, insanlığı çaldı

İnsanlıktan umudu keseli çok olmuştu.Bir kez daha haklı çıktım geçen gün.

Kaza yapan motosikletteki yaralıya yardım etmek yerine araçtaki benzini çalmaya koşan adamı da görmüş oldu bu gözler.

Belki 20, belki 50 lira için insanlık öldü bir kez daha.Irak’ta deprem oldu, İstanbul depremi yakın deniliyor.

İşte sağ kalırsak o zaman göreceğiz asıl hırsızlıkları, yağmalamayı.

17 Ağustos depreminde yaralı ve ölülerin kollarındaki, boyunlarındaki bilezikleri, kolyeleri çalanları unutmadık nasıl olsa.

Allah doğal afet, kaza kadar bizleri insandan da korusun.

Star Wars üçlemesi geliyor

Bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek.Eleştirmek ya da kötüleme için söylemiyorum, ben de merakla bekliyorum çünkü.

Beyazperdenin en uzun soluklu serilerinden Star Wars efsanesi devam edecek.

Önümüzdeki ay vizyona girecek olan “Star Wars: Son Jedi” için heyecan tırmanırken, Disney’den yeni bir üçlemenin müjdesi geldi.

Disney Başkanı ve CEO’su Bob Iger’ın verdiği habere göre yeni üçleme bu kez orijinal karakterlerle, farklı bir galakside, yepyeni bir hikaye sunacak.

Lucas Film başkanı Kathleen Kennedy “Rian’ın Son Jedi’da çıkardığı işi hepimiz çok sevdik. O yaratıcı bir güç, Rian’ın yetenek ve sanatını Son Jedi’ın başından sonuna izlemek kariyerimin en keyifli anlarındandı. Bu yeni üçlemede yer alacak boş sayfalarda da harika bir iş çıkaracak” dedi.

Star Wars: Son Jedi’ı biz, 13 Aralık’ta yapılacak basın gösteriminde izleyeceğiz.

Merakla beklenen film 15 Aralık’ta vizyona girecek.