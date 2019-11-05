Kaz ciğerine New York yasağı

New York, modernleşme konusunda dünyanın geri kalanına ciddi farklar atmakta.
Modernleşmenin en büyük göstergelerinden biri, hayvan haklarına gösterdikleri saygı ve özen.
Alınan yeni kararlarla birlikte New York, dünyanın en gaddar yemeği olan kaz ciğerinin yapılması ve satışını yasakladı.
Aynı yasak daha önce Los Angeles’ta uygulanmaya başlamıştı.
Los Angeles’tan sonra artık New York’ta da kaz ciğeri yapan ve yiyenler yasa dışı bir iş yapmış ve cezayı da yemiş olacak.
Zavallı kuşların zorla ve gaddar yöntemlerle tıka
basa yedirilmesiyle elde edilen bu
yemek, umarım dünyanın her yerinde tarihe karışır.
Diyabet eğitim köyü kuruldu
Türkiye Diyabet Vakfı ve Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y Anadolu Yakası Federasyonu, ayakta alkışlanacak bir işe imza attı.
Diyabet Hedef Bilinci Koordinatörü Esra Fazlıoğlu, 118-Y’nin Genel Yönetmeni Ruhi Gönüllü ve Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz’ın bir araya gelerek hazırladıkları protokolle Şile’de kurulan Diyabet Eğitim Köyü’nde diyabetli çocuk ve gençlere hizmet verilecek.
Günde 4-5 kez parmağı iğneyle delerek insülin iğnesi yapmak, tip 1 diyabetli çocuklar ve gençler için gerçekten zorlu bir süreç.
Ama iyi tedavi edildiklerinde ve kan şekerleri kontrol altına alındığında bu çocuk ve gençlerin yaşam kalitesi hayli artıyor.
Çocukluktan bu hastalıkla barışık yaşamayı öğrenince de hayata daha uyumlu ve sağlıklı halde devam edebiliyorlar.
Kurulan diyabet köyü, yılda ekonomik durumu müsait olmayan 5 bin çocuğu 1 hafta süre ile konaklatıp, uygulamalı eğitim verecek.
Rıfat Ilgaz’a yıllar sonra ödül
Türk sinemasının 100’üncü yılında yapılan ankette “en iyi 100 Türk filmi” seçilmiş ve “Hababam Sınıfı” serisi en sevilen film olarak zirveye yerleşmişti.
Geçen gün Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” ile bir kez bile ödül almadığını öğrendim.
İlk ödülünü almak geçtiğimiz gün onun adına oğluna nasip oldu.
Anadolu’dan gelerek İstanbul’daki devlet üniversitelerini kazanan, maddi imkanı kısıtlı on binlerce öğrenciye karşılıksız eğitim bursu veren YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim Vakfı), ödül töreninde “Hababam Sınıfı”na “Tüm Zamanların En İyi Eğitim Filmi” ödülünü verdi.
Organizasyonda ödüller, merhum yazar Rıfat Ilgaz’a ve 1975 ile 1981 yılları arasındaki filmleri çeken Arzu Film’e verildi.
Rıfat Ilgaz’ın oğlu yazar Aydın Ilgaz, sahneye filmlerde rol almış eski oyunculardan Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık ile birlikte gelerek babasının ödülünü aldı.
Bu vesile ile Rıfat Ilgaz’ı da rahmetle ve özlemle anmış olduk.
Unutulmayan film replikleri
İnsanların sizden alamayacağı, dokunamayacağı şeyler vardır, umut gibi...
(Esaretin Bedeli-The Shawshank Redemption)
Kaz ciğerine New York yasağı
New York, modernleşme konusunda dünyanın geri kalanına ciddi farklar atmakta.
Modernleşmenin en büyük göstergelerinden biri, hayvan haklarına gösterdikleri saygı ve özen.
Alınan yeni kararlarla birlikte New York, dünyanın en gaddar yemeği olan kaz ciğerinin yapılması ve satışını yasakladı.
Aynı yasak daha önce Los Angeles’ta uygulanmaya başlamıştı.
Los Angeles’tan sonra artık New York’ta da kaz ciğeri yapan ve yiyenler yasa dışı bir iş yapmış ve cezayı da yemiş olacak.
Zavallı kuşların zorla ve gaddar yöntemlerle tıka
basa yedirilmesiyle elde edilen bu
yemek, umarım dünyanın her yerinde tarihe karışır.
Diyabet eğitim köyü kuruldu
Türkiye Diyabet Vakfı ve Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y Anadolu Yakası Federasyonu, ayakta alkışlanacak bir işe imza attı.
Diyabet Hedef Bilinci Koordinatörü Esra Fazlıoğlu, 118-Y’nin Genel Yönetmeni Ruhi Gönüllü ve Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz’ın bir araya gelerek hazırladıkları protokolle Şile’de kurulan Diyabet Eğitim Köyü’nde diyabetli çocuk ve gençlere hizmet verilecek.
Günde 4-5 kez parmağı iğneyle delerek insülin iğnesi yapmak, tip 1 diyabetli çocuklar ve gençler için gerçekten zorlu bir süreç.
Ama iyi tedavi edildiklerinde ve kan şekerleri kontrol altına alındığında bu çocuk ve gençlerin yaşam kalitesi hayli artıyor.
Çocukluktan bu hastalıkla barışık yaşamayı öğrenince de hayata daha uyumlu ve sağlıklı halde devam edebiliyorlar.
Kurulan diyabet köyü, yılda ekonomik durumu müsait olmayan 5 bin çocuğu 1 hafta süre ile konaklatıp, uygulamalı eğitim verecek.
Rıfat Ilgaz’a yıllar sonra ödül
Türk sinemasının 100’üncü yılında yapılan ankette “en iyi 100 Türk filmi” seçilmiş ve “Hababam Sınıfı” serisi en sevilen film olarak zirveye yerleşmişti.
Geçen gün Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” ile bir kez bile ödül almadığını öğrendim.
İlk ödülünü almak geçtiğimiz gün onun adına oğluna nasip oldu.
Anadolu’dan gelerek İstanbul’daki devlet üniversitelerini kazanan, maddi imkanı kısıtlı on binlerce öğrenciye karşılıksız eğitim bursu veren YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim Vakfı), ödül töreninde “Hababam Sınıfı”na “Tüm Zamanların En İyi Eğitim Filmi” ödülünü verdi.
Organizasyonda ödüller, merhum yazar Rıfat Ilgaz’a ve 1975 ile 1981 yılları arasındaki filmleri çeken Arzu Film’e verildi.
Rıfat Ilgaz’ın oğlu yazar Aydın Ilgaz, sahneye filmlerde rol almış eski oyunculardan Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık ile birlikte gelerek babasının ödülünü aldı.
Bu vesile ile Rıfat Ilgaz’ı da rahmetle ve özlemle anmış olduk.
Unutulmayan film replikleri
İnsanların sizden alamayacağı, dokunamayacağı şeyler vardır, umut gibi...
(Esaretin Bedeli-The Shawshank Redemption)