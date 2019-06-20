Katiller böyle doğuyor

Dünyanın dört bir yanındaki su parklarında küçücük havuzlarda tutsaklık altında yaşayan, karın tokluğuna gösteri yapmaya zorlanan yunus ve katil balinalar, suni dölleme yoluyla, insan zoruyla çoğaltılıyor.
İki yıl önce yaşadığı su parkında 36 yaşında ölen Tilikum adlı katil balina, bugün su parklarında gösteri yapan pek çok balinanın babası örneğin.
Hatta şu anda sperm bankası olarak kullanılan erkeklerin ve doğurtulan dişilerin de atası bir bakıma...
Bu tanklarda doğal gen çeşitliliği olmadığından riskler devam etmekte.
Yaşadığı süre içinde üç kişinin ölümüne neden olan Tilikum soyundan gelen balinalar, insanlara karşı tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Doğal gen çeşitliliği olmadığından bu tanklarda üretilen yunus ve balinaların sağlıklı olabilme ihtimali yok.
Bu nedenle çoğu ya ölü doğum yapıyor ya da ilerleyen yaşlarda ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.
Ve insanlar, hapishane havuzlardaki gösterileri izlemek için para vermeye devam ettiği sürece bu işkence bitmeyecek.
Lütfen farkında olun, bu gösterilere gitmeyin, susmayın, gidenleri uyarın, bildiklerinizi paylaşarak çevrenizi bilinçlendirin.
Kilo vermek mi dediniz!
Kilo vermenin bilinen en kısa yollarını konuştuk yemek masasında.
Akşam yemeğinde olduğumuz için ilk sıralamaya yemek saati oturdu tabii.
İşte birçoklarına göre kilo vermenin en kesin ve kestirme yolları...
◊ Akşam yemeğinizi 19.00’dan önce yemiş olun ve o saatten sonra başka hiçbir şey yemeyin.
◊ Tatlılardan, beyaz ekmekten, hamur işlerinden ve alkolden uzak durun.
◊ Bol bol su için, asitli içeceklerin yanına bile yaklaşmayın.
◊ 3 gün detoks yapın, bir hafta ara verin ve bunu üç kez tekrarlayın. Detoksta en etkili olanların meyve ve kabak detoksu olduğu söyleniyor. 3 gün boyunca sabah yediğiniz yumurta ve peynirin ardından öğlen ve akşam yağsız yoğurt ile yapacağınız kabak püresiyle beslenmeniz gerekiyor.
◊ Ve tabii bir de benim gibi sabah evden nasıl çıktığını bilemeyip kahvaltıyı atladıktan sonra yoğunluk ya da unutkanlıktan öğlen yemeğini de atlayıp, akşam yenilen tek öğünle kilosunu koruyanlar var.
Tek öğün beslenme son zamanların trendleri arasında. Nasıl olur demeyin, çok da güzel oluyor, midenizle birlikte vücudunuz da dinlenmiş oluyor.
◊ Son olarak yukarıda saydıklarımın hepsine eşlik etmesi gereken spor meselesi var. Hiçbir şey yapamıyorsanız, günde 4-5 kilometre yürümeyi deneyin.
Bütün akıllı telefonlar hem kilometre hem de adım sayıyor. Yürüyüş böylelikle eğlenceli hale de gelmiş oluyor. Bir de sporla birlikte salgılanan mutluluk hormonu var tabii. Spor hem kiloya hem de strese birebir yani.
Müslümcüler buraya
Kimi futbol takımına, kimi bir futbolcuya, kimi bir oyuncuya, kimi de bir şarkıcıya fanatiklik derecesinde bağlı.
Onunla yatıyor, onunla kalkıyor, kafayı ona takıyor.
Fanatikler, sinema için de şahane bir malzeme elbette.
Ve işte farklı dönem ve türlerden fanatizm temalı filmleri bir araya getiren Fanatik seçkisi, 20-30 Haziran arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyici karşısına çıkıyor.
Özdeşleşmekle “hastası” olmak arasındaki sınırları araştıran seçki, fanatizm olgusunun ne kadar katmanlı ve karmaşık olduğunu da gösteriyor.
Seçkideki filmler arasında Ken Loach’un alelade bir adamın tutkunu olduğu ünlü futbolcu ile ilişkisini sade ve sakin bir öyküyle anlatan “Hayata Çalım At” (Looking for Eric) ile Rodney Ascher’in adını Stanley Kubrick’in “The Shining filmindeki” otelin oda numarasından alan belgeseli “237 No’lu Oda” (Room 237) da var. Ama asıl bomba geçen yıl en başarılı gişe rakamını elde eden “Müslüm” filminin perde arkasını anlatacan “Müslüm Baba’nın Evlatları”...
Film, 2013 yılında kaybettiğimiz ve kemik bir dinleyici kitlesine sahip olan arabesk müziğin önemli ismi Müslüm Gürses’in hayranlarını, bilindik tabirle Müslümcüleri konu alıyor.
“Müslüm” filminin en önemli eksiklerinden biri olarak gösterilen bu fanatik kitle, böylelikle izleyiciyle buluşmuş olacak. Meraklıları bu fanatizm filmlerini kaçırmasın.
Katiller böyle doğuyor
Dünyanın dört bir yanındaki su parklarında küçücük havuzlarda tutsaklık altında yaşayan, karın tokluğuna gösteri yapmaya zorlanan yunus ve katil balinalar, suni dölleme yoluyla, insan zoruyla çoğaltılıyor.
İki yıl önce yaşadığı su parkında 36 yaşında ölen Tilikum adlı katil balina, bugün su parklarında gösteri yapan pek çok balinanın babası örneğin.
Hatta şu anda sperm bankası olarak kullanılan erkeklerin ve doğurtulan dişilerin de atası bir bakıma...
Bu tanklarda doğal gen çeşitliliği olmadığından riskler devam etmekte.
Yaşadığı süre içinde üç kişinin ölümüne neden olan Tilikum soyundan gelen balinalar, insanlara karşı tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Doğal gen çeşitliliği olmadığından bu tanklarda üretilen yunus ve balinaların sağlıklı olabilme ihtimali yok.
Bu nedenle çoğu ya ölü doğum yapıyor ya da ilerleyen yaşlarda ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.
Ve insanlar, hapishane havuzlardaki gösterileri izlemek için para vermeye devam ettiği sürece bu işkence bitmeyecek.
Lütfen farkında olun, bu gösterilere gitmeyin, susmayın, gidenleri uyarın, bildiklerinizi paylaşarak çevrenizi bilinçlendirin.
Kilo vermek mi dediniz!
Kilo vermenin bilinen en kısa yollarını konuştuk yemek masasında.
Akşam yemeğinde olduğumuz için ilk sıralamaya yemek saati oturdu tabii.
İşte birçoklarına göre kilo vermenin en kesin ve kestirme yolları...
◊ Akşam yemeğinizi 19.00’dan önce yemiş olun ve o saatten sonra başka hiçbir şey yemeyin.
◊ Tatlılardan, beyaz ekmekten, hamur işlerinden ve alkolden uzak durun.
◊ Bol bol su için, asitli içeceklerin yanına bile yaklaşmayın.
◊ 3 gün detoks yapın, bir hafta ara verin ve bunu üç kez tekrarlayın. Detoksta en etkili olanların meyve ve kabak detoksu olduğu söyleniyor. 3 gün boyunca sabah yediğiniz yumurta ve peynirin ardından öğlen ve akşam yağsız yoğurt ile yapacağınız kabak püresiyle beslenmeniz gerekiyor.
◊ Ve tabii bir de benim gibi sabah evden nasıl çıktığını bilemeyip kahvaltıyı atladıktan sonra yoğunluk ya da unutkanlıktan öğlen yemeğini de atlayıp, akşam yenilen tek öğünle kilosunu koruyanlar var.
Tek öğün beslenme son zamanların trendleri arasında. Nasıl olur demeyin, çok da güzel oluyor, midenizle birlikte vücudunuz da dinlenmiş oluyor.
◊ Son olarak yukarıda saydıklarımın hepsine eşlik etmesi gereken spor meselesi var. Hiçbir şey yapamıyorsanız, günde 4-5 kilometre yürümeyi deneyin.
Bütün akıllı telefonlar hem kilometre hem de adım sayıyor. Yürüyüş böylelikle eğlenceli hale de gelmiş oluyor. Bir de sporla birlikte salgılanan mutluluk hormonu var tabii. Spor hem kiloya hem de strese birebir yani.
Müslümcüler buraya
Kimi futbol takımına, kimi bir futbolcuya, kimi bir oyuncuya, kimi de bir şarkıcıya fanatiklik derecesinde bağlı.
Onunla yatıyor, onunla kalkıyor, kafayı ona takıyor.
Fanatikler, sinema için de şahane bir malzeme elbette.
Ve işte farklı dönem ve türlerden fanatizm temalı filmleri bir araya getiren Fanatik seçkisi, 20-30 Haziran arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyici karşısına çıkıyor.
Özdeşleşmekle “hastası” olmak arasındaki sınırları araştıran seçki, fanatizm olgusunun ne kadar katmanlı ve karmaşık olduğunu da gösteriyor.
Seçkideki filmler arasında Ken Loach’un alelade bir adamın tutkunu olduğu ünlü futbolcu ile ilişkisini sade ve sakin bir öyküyle anlatan “Hayata Çalım At” (Looking for Eric) ile Rodney Ascher’in adını Stanley Kubrick’in “The Shining filmindeki” otelin oda numarasından alan belgeseli “237 No’lu Oda” (Room 237) da var. Ama asıl bomba geçen yıl en başarılı gişe rakamını elde eden “Müslüm” filminin perde arkasını anlatacan “Müslüm Baba’nın Evlatları”...
Film, 2013 yılında kaybettiğimiz ve kemik bir dinleyici kitlesine sahip olan arabesk müziğin önemli ismi Müslüm Gürses’in hayranlarını, bilindik tabirle Müslümcüleri konu alıyor.
“Müslüm” filminin en önemli eksiklerinden biri olarak gösterilen bu fanatik kitle, böylelikle izleyiciyle buluşmuş olacak. Meraklıları bu fanatizm filmlerini kaçırmasın.