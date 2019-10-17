Karakomik Filmler yarın vizyonda

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen “Karakomik Filmler” filmi, daha doğrusu filmleri (sonuçta bir değil, iki film var ortada) yarından itibaren tek bilet fiyatına sinemalarda.
Bir biletle iki film, üstelik iki Cem Yılmaz filmi izlemek haliyle fazlasıyla cezbedici.
“Karakomik Filmler”i salı günkü galasından önce, sabah yapılan basın gösteriminde izledik.
Cem Yılmaz klasiği, basın gösterimine bizzat katılmasıdır.
Kendisinin sinema yazarları ile birlikte izleyip, onlarla birkaç kelime etmediği bir filmini hatırlamıyorum.
Öyle ki ağır bir rahatsızlık geçiren ve ölümden dönen Sadi Çilingir abimize bile bizzat hal hatır sorup “geçmiş olsun” diyecek kadar bizlerle iç içe Cem Yılmaz.
“Karakomik Filmler” için de yine Cem Yılmaz’lı bir basın gösterimiydi.
Her sahnesi özenle hazırlanmış, her diyaloğu üzerinde çalışılmış, hikaye kurgusunun üzerinden defalarca geçilmiş, büyük emek harcanmış filmlerdi diyebilirim.
Ben kendi adıma ilk filmi “2 Arada”yı daha çok sevdim, hikaye örgüsünü daha sağlam, karakterleri daha derinlikli ve etkileyici buldum.
Cem Yılmaz genelde ne kadar güldürdüğü ile anılır ama beni asıl etkileyen onun filmlerindeki derinlik ve hüzündür.
“Hokkabaz”da boğazım düğümlenmiş, gözlerim dolmuştu.
Aynı şeyleri “2 Arada”da, feribot büfesinde çalışan ve işini kaybetme korkusuyla kontrolden çıkan Metin’le yeniden yaşadım.
İkinci film olan “Kaçamak” ise aksiyonlu, eğlenceli, komik haliyle de olsa aynı ilkindeki gibi sistem eleştirilerini eksik etmemişti.
Ben komikçelerden çok karalara ve alt metinlere tutundum bu iki Cem Yılmaz filminde....
Gişesi bol, yolu açık olsun.
Başkan adayları ile yayındayız
Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın istifasının ardından boşalan başkan koltuğu için dört aday çıktı.
Seçime günler kala adaylar projelerini taraftar ve üyelere anlatmakla meşguller.
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da tek taraftar radyosu olan Hayatta Beşiktaş Radyo’da bu dört adayı “Seçime Doğru” programıyla konuk ediyoruz.
Salı günü Hürser Tekinoktay, dün ise Ahmet Nur Çebi ile canlı yayındaydık.
Kayıtları radyonun YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Bugün Serdal Adalı, yarın ise İsmail Ünal radyomuzda bizlerle olacak.
Sorularınız, yorumlarınız varsa yazabilirsiniz, yayında iletirim.
Beşiktaş camiası için güzel bir seçim olması dileğiyle, bu pazar sandık başında görüşmek üzere.
Jennifer Instagram’da
Ben bu yazıyı yazarken, yani dün sabaha karşı Jennifer Aniston Instagram’a girmiş ve ilk iletisini paylaşmıştı.
Ve tahmin edin 12 saatte kaç takipçisi olmuştu Aniston’ın!
Işık hızıyla artan takipçiler tek bir ileti (herhangi bir ileti değil tabii, “Friends” dizisinin kahramanlarını buluşturan fotoğraf) ile 12 saatte 4.9 milyondu.
Herkes Jennifer Aniston’ın Instagram’a gelmesini bekliyormuş sanırım.
Karakomik Filmler yarın vizyonda
Cem Yılmaz’ın merakla beklenen “Karakomik Filmler” filmi, daha doğrusu filmleri (sonuçta bir değil, iki film var ortada) yarından itibaren tek bilet fiyatına sinemalarda.
Bir biletle iki film, üstelik iki Cem Yılmaz filmi izlemek haliyle fazlasıyla cezbedici.
“Karakomik Filmler”i salı günkü galasından önce, sabah yapılan basın gösteriminde izledik.
Cem Yılmaz klasiği, basın gösterimine bizzat katılmasıdır.
Kendisinin sinema yazarları ile birlikte izleyip, onlarla birkaç kelime etmediği bir filmini hatırlamıyorum.
Öyle ki ağır bir rahatsızlık geçiren ve ölümden dönen Sadi Çilingir abimize bile bizzat hal hatır sorup “geçmiş olsun” diyecek kadar bizlerle iç içe Cem Yılmaz.
“Karakomik Filmler” için de yine Cem Yılmaz’lı bir basın gösterimiydi.
Her sahnesi özenle hazırlanmış, her diyaloğu üzerinde çalışılmış, hikaye kurgusunun üzerinden defalarca geçilmiş, büyük emek harcanmış filmlerdi diyebilirim.
Ben kendi adıma ilk filmi “2 Arada”yı daha çok sevdim, hikaye örgüsünü daha sağlam, karakterleri daha derinlikli ve etkileyici buldum.
Cem Yılmaz genelde ne kadar güldürdüğü ile anılır ama beni asıl etkileyen onun filmlerindeki derinlik ve hüzündür.
“Hokkabaz”da boğazım düğümlenmiş, gözlerim dolmuştu.
Aynı şeyleri “2 Arada”da, feribot büfesinde çalışan ve işini kaybetme korkusuyla kontrolden çıkan Metin’le yeniden yaşadım.
İkinci film olan “Kaçamak” ise aksiyonlu, eğlenceli, komik haliyle de olsa aynı ilkindeki gibi sistem eleştirilerini eksik etmemişti.
Ben komikçelerden çok karalara ve alt metinlere tutundum bu iki Cem Yılmaz filminde....
Gişesi bol, yolu açık olsun.
Başkan adayları ile yayındayız
Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın istifasının ardından boşalan başkan koltuğu için dört aday çıktı.
Seçime günler kala adaylar projelerini taraftar ve üyelere anlatmakla meşguller.
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da tek taraftar radyosu olan Hayatta Beşiktaş Radyo’da bu dört adayı “Seçime Doğru” programıyla konuk ediyoruz.
Salı günü Hürser Tekinoktay, dün ise Ahmet Nur Çebi ile canlı yayındaydık.
Kayıtları radyonun YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Bugün Serdal Adalı, yarın ise İsmail Ünal radyomuzda bizlerle olacak.
Sorularınız, yorumlarınız varsa yazabilirsiniz, yayında iletirim.
Beşiktaş camiası için güzel bir seçim olması dileğiyle, bu pazar sandık başında görüşmek üzere.
Jennifer Instagram’da
Ben bu yazıyı yazarken, yani dün sabaha karşı Jennifer Aniston Instagram’a girmiş ve ilk iletisini paylaşmıştı.
Ve tahmin edin 12 saatte kaç takipçisi olmuştu Aniston’ın!
Işık hızıyla artan takipçiler tek bir ileti (herhangi bir ileti değil tabii, “Friends” dizisinin kahramanlarını buluşturan fotoğraf) ile 12 saatte 4.9 milyondu.
Herkes Jennifer Aniston’ın Instagram’a gelmesini bekliyormuş sanırım.