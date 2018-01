Kadınlar neden mutsuz!

Bu mutsuzluk durumu ancak 80’li yaşların ortalarında son buluyormuş.

Hayatlarındaki erkekler dünyaya veda edince yani!

Bu sonuçlara bakıp erkeklerin kadın hayatı için zehirleyici olduğunu görmek zor değil.

Erkeklerde intihar oranı kadınlara göre üç kat daha fazla.

Fakat günlük ve sürekli mutsuzluk konusunda üstümüze tanımıyoruz.

Kadınların en mutsuz olduğu yaşlar 45 ile 54 arası.

Daha duygusal, daha takıntılı ve daha mükemmeliyetçi kadın cinsinin bir üyesi olarak, hemcinslerime biraz daha rahat ve umursamaz olmayı öneriyorum.

Onlar yapabiliyorsa, biz de yapabiliriz...



Zeki Müren’i gördük

2018’in ilk saatlerinde, “Biz Zeki Müren’le yılbaşına girmeye alışığız” diyen bir kitle vardı sosyal medyada.

Zeki Müren’in, “Hepinize sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum efendim, her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun efendim” diyen videosu dolandı Twitter’da.

Zeki Müren bizi görmedi belki ama biz onu gördük yeni yıl sayesinde.

Bir başkaydı gerçekten de Zeki Müren’li yılbaşları.

Sahneden ayrılırken saygısından izleyiciye arkasını dönmeyen bir büyük sanatçı.

Aratmıyor değil kendini...

Siyah Panter geliyor

Bu filmin ve kahramanın her şeyden önce adı beni cezbediyor.

“Kaptan Amerika” serisinin önemli karakterlerinden Siyah Panter’in de (Black Panther) filmi çekildi.

Film 16 Şubat’ta vizyona girecek.

Vakit yaklaştıkça Marvel’dan yeni kareler de gelmeye devam ediyor.

Son karede T’Challa ve onu yenmek isteyen düşmanı Erik Killmonger karşı karşıya görünüyor.

Başrolünda Chadwick Boseman’ın olduğu filmde kötü adamı Michael B. Jordan canlandırıyor.