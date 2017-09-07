Kadın erkek karıştı



Konu aşk ve ilişkilerdi.

Ben biz kadınların da ilişkilerde artık erkekler gibi olmaya başladığından söz ettim.

Egoysa ego, güç savaşıysa güç savaşı, susmamaksa susmamak.

Ama yine de arada farklar varmış.

Aşkım, ilk karşılaşmalarla ilgili ilginç bir araştırmadan bahsetti.

Erkekler kadınlara baktıklarında kadının ne iş yaptığı ya da kim olduğundan

önce doğrudan fiziği ve nasıl göründüğüyle ilgilenirmiş.

Biz kadınlar ise erkekleri önce sıfatları, rütbeleri, ne iş yaptıklarıyla algılar, sonra karşı cins olarak bakmaya başlarmışız.

Ben pek sevmedim bu halimizi.

Bu konuda da erkek gibi olmayı tercih ederim doğrusu.

Neyse, bu arada Aşkım Kapışmak harıl harıl Harbiye Açıkhava’daki gösterisine hazırlanıyor.

Hem görsel bir şov hem de duygusal, zihinsel bir yolculuğa çıkaracak izleyiciyi.

Harbiye’de toplu bir hipnoz da gerçekleşecek o gece.

Ben merak içinde bekliyorum.

22 Eylül’de ilginç bir deneyim yaşamak isteyenler Aşkım Kapışmak’la İnsanız İşte gösterisini not alsın, kaçırmasınlar.

Eskişehir farkı

Ricamdır, bütün milli maçlar Eskişehir’de oynansın.

Sadece futbol değil, basketbol, voleybol, masa tenisi, ne varsa, ne bulursak buraya getirelim.

Takımlarımız galibiyete doymasın.

Coşsun, şahlasın.

Allah’ım o ne güzel bir taraftar öyle.

Ne şahane tezahüratlar.

Resmen maç nasıl izlenir, taraftarlık nasıl olur dersi verdiler.

Mest olduk vallahi, jest olduk.

Bu arada bize bir gecede iki galibiyet tattıran A Milli Takımımızı ve 12 Dev Adam’ı tebrik ediyorum.

Teşekkürler Türkiyem.

Tarkan yine tükendi

Dijital müzik platformu Fizy verilerine göre ağustos ayında en çok Tarkan dinlenmiş.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu verilerine bakmaya bile gerek yok.

Yıllardır en çok Tarkan konseri oluyor ve yok satıyor.

Tarkan’ın dün başlayan eylül ayı konserlerinin biletleri günler öncesinden tükendi.

Atlantis Yapım Erdal Bozkuş’tan öğrendiğim kadarıyla birkaç gün daha uzatma ihtimali varmış.

“Yine bulamadık, kalmamış, tükenmiş,

Tarkan da Tarkan,

bilet de bilet” diye tutturan, sağa sola koşturanlara duyurmuş olayım.

O düğün deftere yazıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her dakikası kıymetlidir.

Sen bu yoğunlukta düğün tarihini cumhurbaşkanının takvimine yazdır,

kabul gör, sonra düğüne üç ay kala kriz çıksın.

Alişan’la Eda ayrılık iddialarından sonra sessizliğe bürünmüşler.

İki taraf da oturup kara kara ne yapacaklarını düşünüyordur

şimdi.