Kadın asker ve köpeği

Mehmetçik, beş ay önce Hakkari-İkiyaka Dağları’nda iki kedi bulmuş.

Üç ay sonra üç de yavru dünyaya getiren kediler Mehmetçik’in can dostu olmuşlar.

Mehmetçik’in ekmeğini paylaştığı kediler nöbetlerde onları yalnız bırakmıyor, hem can yoldaşı hem de büyük moral kaynağı oluyorlarmış.

İşte buna benzer bir dostluk hikayesinin filmi giriyor bu hafta vizyona: Megan Leavey (Sadakat Yolunda)

Hikaye savaş zamanı Irak’ta geçiyor ve Megan adlı bir kadın asker ile Rex adlı bomba arama köpeğinin dostluğu üzerinden ilerliyor.

Filmin basın gösterimi bu sabah yapılacak, ben de izleyenler arasında olacağım.

Fragmanında Megan’ın Rex için söylediği “Burada olsa ona, bana sevginin ne demek olduğunu öğrettiği için teşekkür ederdim” cümlesiyle bile

gözlerimi dolduran Megan Leavey ile ilgili yazımı perşembe günü bu köşede okuyabilirsiniz.





Mekanı cennet olsun

Hayvanları acımadan öldürüyorlar, insanları neden öldürmesinler!

Geçtiğimiz gün Tanzanya’da PAMS adlı hayvan hakları koruma derneğinin başkanı kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kimliği belirlenmese de ne iş yaptıkları ortada tabii.

Katil, fildişi tacirleri!

PAMS, 2009 yılından bu yana Afrika’da fildişi tacirlerine karşı mücadele veriyordu.

Fildişi Kraliçesi olarak bilinen meşhur Yang Feng Glan’ın yakalanmasında önemli rol oynamıştı.

Onun dışında 2 bin fildişi tacirinin de tutuklanmasına aracı olmuştu.

Ve o günden beri sayısız tehdit alıyordu.

İki kız çocuğu babası olan bu cesur adam, uğruna savaştığı yolda can verdi.

Daha pek çok çevreci ve hayvan hakları savunucusu gibi.

Onun da mekanı cennet olsun.

Hapishanede ölüyorlar

Balina ve yunus şovlarına yer veren eğlence parklarına protestolar tüm dünya genelinde devam ederken, SeaWorld’de bu yıl ölen balina sayısı üçe çıktı.

10 yıldır tutsak hayatı yaşayan Kasatka, havuzda yaşamaktan kaynaklı bakteriyel enfeksiyonlardan ötürü yıllardır hastaydı ve buna rağmen SeaWorld’e bir başka şov balinası daha versin diye yavrulamaya zorlanmıştı.

Durumu giderek kötüleşen ve tedaviye cevap vermeyen

Kasatka, geçtiğimiz gün uyutuldu.

Kasatka, bu yıl SeaWorld’de esaret altında hayatını kaybeden altı memeliden ve üç balinadan biri oldu.

Hayvanların kullanıldığı şovlara hâlâ utanmadan gidenler, para vermeye devam edenler var!