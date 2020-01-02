Judy geliyor

Yeni yılın ilk hafta sonunun sinemaya canlılık getirmesini dileyerek bu hafta sonu mutlaka gitmenizi tavsiye edeceğim filmi yazıyorum; “Judy”.Judy Garland’ın hayatını anlatan bu biyografik filmde Judy rolünde Renee Zellweger var.
Kendisini tanımakta güçlük çekebilirsiniz.
Ama bu değişim belki de kendisine Oscar getirecek.
Time’a göre 2019’un en iyi 10 oyunculuk performansından biri onunki.
Kendisini sahne ışıklarına, şöhrete adayan, “Beni unutmayacaksınız, değil mi” yalvarışı için hayatından, çocuklarından, mutluluğundan ödünler veren Judy Garland’in acı dolu, intihar odaklı hayatının filminde Oscar’a göz kırpan çok şey var.
İyi seyirler diyeyim, kaçırmayın.
Yeni yıl dünün aynısı
Evet, bu karikatürü biliyorsunuz.
Yeni yıl sabahına kalkan adam pencereyi açıyor ve “Bu ne lan, dünün aynısı” cümlesini yapıştırıveriyor.
Bu iki satır yeni yıla bir evrim, bir devrim misyonu yükleyenler, çok şey bekleyenler, umutta tavan yapanlara tokat gibi gelecek ertesi sabah sendromunun özeti gibi.
Belki dün değil ama bu sabah eminim çoğumuz aynı şeyi hissettik.
Değişen bir şey olmadı, her şey aynı. Ne olacaktı ki zaten!
Yeni yılla ilgili yine çok sevdiğim bir uzaylı geyiği var, ondan da bahsetmeden geçmeyeyim.
Dünyadaki yeni yıl kutlamalarına bakan uzaylılardan biri diğerine
“Neyi kutluyor bunlar?” diye soruyor, diğeri “Gezegenleri yıldızlarının çevresinde tam bir tur attı” diyor.
Finaldeki yorum şöyle: “Sana zeki olmadıklarını söylemiştim.”
Cümlemize iyi yıllar o zaman.
Kuzuyu pirzola olarak sevmek!
Köpeğine sarılıp onu severken, onunla birlikte ava çıkıp kuş ya da tavşan avlayan bir insanın etiğinden söz edilebilir mi?
Ya da “Ben atları severim, at eti yemem, yiyenleri de sonuna kadar eleştiririm” diyen birinin akşam yemeğinde kuzu pirzolaları mideye indirmesi ne kadar normal karşılanabilir?
Ya evdeki cins köpeğine en kaliteli mamayı alırken sokak köpeğine yemek artığını bile vermeyi çok görenler?
Hayvanseverlik ikilemlerle dolu özetle.
Bu yüzden olayın derinine inmek, sözde hayvansever değil, özde hayvan hakları savunucusu olmak lazım.
Judy geliyor
Yeni yılın ilk hafta sonunun sinemaya canlılık getirmesini dileyerek bu hafta sonu mutlaka gitmenizi tavsiye edeceğim filmi yazıyorum; “Judy”.Judy Garland’ın hayatını anlatan bu biyografik filmde Judy rolünde Renee Zellweger var.
Kendisini tanımakta güçlük çekebilirsiniz.
Ama bu değişim belki de kendisine Oscar getirecek.
Time’a göre 2019’un en iyi 10 oyunculuk performansından biri onunki.
Kendisini sahne ışıklarına, şöhrete adayan, “Beni unutmayacaksınız, değil mi” yalvarışı için hayatından, çocuklarından, mutluluğundan ödünler veren Judy Garland’in acı dolu, intihar odaklı hayatının filminde Oscar’a göz kırpan çok şey var.
İyi seyirler diyeyim, kaçırmayın.
Yeni yıl dünün aynısı
Evet, bu karikatürü biliyorsunuz.
Yeni yıl sabahına kalkan adam pencereyi açıyor ve “Bu ne lan, dünün aynısı” cümlesini yapıştırıveriyor.
Bu iki satır yeni yıla bir evrim, bir devrim misyonu yükleyenler, çok şey bekleyenler, umutta tavan yapanlara tokat gibi gelecek ertesi sabah sendromunun özeti gibi.
Belki dün değil ama bu sabah eminim çoğumuz aynı şeyi hissettik.
Değişen bir şey olmadı, her şey aynı. Ne olacaktı ki zaten!
Yeni yılla ilgili yine çok sevdiğim bir uzaylı geyiği var, ondan da bahsetmeden geçmeyeyim.
Dünyadaki yeni yıl kutlamalarına bakan uzaylılardan biri diğerine
“Neyi kutluyor bunlar?” diye soruyor, diğeri “Gezegenleri yıldızlarının çevresinde tam bir tur attı” diyor.
Finaldeki yorum şöyle: “Sana zeki olmadıklarını söylemiştim.”
Cümlemize iyi yıllar o zaman.
Kuzuyu pirzola olarak sevmek!
Köpeğine sarılıp onu severken, onunla birlikte ava çıkıp kuş ya da tavşan avlayan bir insanın etiğinden söz edilebilir mi?
Ya da “Ben atları severim, at eti yemem, yiyenleri de sonuna kadar eleştiririm” diyen birinin akşam yemeğinde kuzu pirzolaları mideye indirmesi ne kadar normal karşılanabilir?
Ya evdeki cins köpeğine en kaliteli mamayı alırken sokak köpeğine yemek artığını bile vermeyi çok görenler?
Hayvanseverlik ikilemlerle dolu özetle.
Bu yüzden olayın derinine inmek, sözde hayvansever değil, özde hayvan hakları savunucusu olmak lazım.