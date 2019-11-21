Jolly Joker’le #bugecebizim

Jolly Joker ailesi “Yıllarca biz eğlendirdik ama #bugecebizim” diyerek Jolly Joker Vadistanbul’da kocaman, kırmızı halılı, lazer şovlu ve açık sahneli bir davet verdi.
Partide müzik dünyası belki de yıllar sonra ilk kez birlikte eğlendi...
Sanatçılar, yapımcılar, organizatörler ve mekan sahipleri bolca sohbet etti.
Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan sanatçılar arasında Koray Avcı, Berkay, Hakan Altun, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Tan Taşçı ve Ümit Besen de vardı.
MÜYAP Yönetim Kurulu Bülent Seyhan, Bülent Forta, Deniz Erdem, Hasan Saltık ve Samsun Demir gibi müzik şirketlerinin patronları davete katıldı.
Mekanın sahipleri İbrahim Sayın ve Ahmet Çelenk ise gecenin başında sahneye çıkarak konuşma yaptı.
İbrahim Sayın, 12’nci yıllarında yeni mekanların ve toplam sayının 13’e çıkacağının müjdesini verdi.
Yıllar önce bir dönem hepimizin mabedi haline gelen Beyoğlu Jolly Joker’de başlayan hikaye nasıl da giderek büyüdü, dallandı, budaklandı.
Gaziantep ve Mersin’den sonra Adana Jolly Joker’in de açılmasıyla mekan sayısı 9’a çıktı.
Büyükçekmece, İzmir’den sonra Bodrum Jolly Joker de geliyormuş.
İbrahim’e yıllardır Bodrum’a bir Jolly Joker istiyoruz diyorduk.
O da “Bodrum’a tatile geliyorum, burayı iş olarak görmek istemiyorum” diye direniyordu.
Bugüne dek 585 farklı sanatçıyı Jolly Joker sahnelerinde dinlemeye gelen 4 milyon kişinin ısrarı, markanın yükselişi ve artan talep karşısında daha fazla direnemedi demek ki.
İyi de oldu.
Charlie’nin Melekleri “İstanbul” dedi
Bizim zamanların efsane dizisi, Farrah Fawcett, Kate Jackson ve Jacqueline Smith’li unutulmaz kadrosuyla akıllara kazınan “Charlie’nin Melekleri”nin sinema versiyonunun sonuncusunun
29 Kasım’da vizyonda olacağını yazmıştım.
Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks’ten oluşan yeni kadro eskiye göre bana biraz sönük geliyordu.
Ama son haberi okuyunca fikrim hemen değişti.
Kızlar, IMDB Box Office’e verdikleri röportajda “Filmi çektiğiniz yerler arasında en çok nereyi sevdiniz?” sorusuna “İstanbul” cevabını vermiş.
Kapalıçarşı, Sultanahmet ve İstanbul Boğazı’ndan çok etkilendiklerini söylemişler.
Aferin kızlar, şimdi daha keyifle izleriz filminizi.
Wi-fi nasıl okunur?
Vi fi var mı mekanda?
Vay fi’ye nasıl bağlanabilirim?
İşte bunları duyunca bende tüyler diken diken oluyor.
Açılımı wireless fidelity olan wi-fi, yani kablosuz internet, sondaki “y” harfini çok bastırmadan “vay-fay” olarak okunuyor.
Biraz 2000’ler yazıma benzemiş olabilir ama bu bilgiyi vererek bir yükten daha kurtulmuş olduğumu düşünüyorum.
Sevgiler, saygılar.
Not: Bir sonraki yazım, yaratıcı wi-fi şifreleri üzerine olacaktır. Cevaplarınızı beklerim...
Jolly Joker’le #bugecebizim
Jolly Joker ailesi “Yıllarca biz eğlendirdik ama #bugecebizim” diyerek Jolly Joker Vadistanbul’da kocaman, kırmızı halılı, lazer şovlu ve açık sahneli bir davet verdi.
Partide müzik dünyası belki de yıllar sonra ilk kez birlikte eğlendi...
Sanatçılar, yapımcılar, organizatörler ve mekan sahipleri bolca sohbet etti.
Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan sanatçılar arasında Koray Avcı, Berkay, Hakan Altun, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Tan Taşçı ve Ümit Besen de vardı.
MÜYAP Yönetim Kurulu Bülent Seyhan, Bülent Forta, Deniz Erdem, Hasan Saltık ve Samsun Demir gibi müzik şirketlerinin patronları davete katıldı.
Mekanın sahipleri İbrahim Sayın ve Ahmet Çelenk ise gecenin başında sahneye çıkarak konuşma yaptı.
İbrahim Sayın, 12’nci yıllarında yeni mekanların ve toplam sayının 13’e çıkacağının müjdesini verdi.
Yıllar önce bir dönem hepimizin mabedi haline gelen Beyoğlu Jolly Joker’de başlayan hikaye nasıl da giderek büyüdü, dallandı, budaklandı.
Gaziantep ve Mersin’den sonra Adana Jolly Joker’in de açılmasıyla mekan sayısı 9’a çıktı.
Büyükçekmece, İzmir’den sonra Bodrum Jolly Joker de geliyormuş.
İbrahim’e yıllardır Bodrum’a bir Jolly Joker istiyoruz diyorduk.
O da “Bodrum’a tatile geliyorum, burayı iş olarak görmek istemiyorum” diye direniyordu.
Bugüne dek 585 farklı sanatçıyı Jolly Joker sahnelerinde dinlemeye gelen 4 milyon kişinin ısrarı, markanın yükselişi ve artan talep karşısında daha fazla direnemedi demek ki.
İyi de oldu.
Charlie’nin Melekleri “İstanbul” dedi
Bizim zamanların efsane dizisi, Farrah Fawcett, Kate Jackson ve Jacqueline Smith’li unutulmaz kadrosuyla akıllara kazınan “Charlie’nin Melekleri”nin sinema versiyonunun sonuncusunun
29 Kasım’da vizyonda olacağını yazmıştım.
Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks’ten oluşan yeni kadro eskiye göre bana biraz sönük geliyordu.
Ama son haberi okuyunca fikrim hemen değişti.
Kızlar, IMDB Box Office’e verdikleri röportajda “Filmi çektiğiniz yerler arasında en çok nereyi sevdiniz?” sorusuna “İstanbul” cevabını vermiş.
Kapalıçarşı, Sultanahmet ve İstanbul Boğazı’ndan çok etkilendiklerini söylemişler.
Aferin kızlar, şimdi daha keyifle izleriz filminizi.
Wi-fi nasıl okunur?
Vi fi var mı mekanda?
Vay fi’ye nasıl bağlanabilirim?
İşte bunları duyunca bende tüyler diken diken oluyor.
Açılımı wireless fidelity olan wi-fi, yani kablosuz internet, sondaki “y” harfini çok bastırmadan “vay-fay” olarak okunuyor.
Biraz 2000’ler yazıma benzemiş olabilir ama bu bilgiyi vererek bir yükten daha kurtulmuş olduğumu düşünüyorum.
Sevgiler, saygılar.
Not: Bir sonraki yazım, yaratıcı wi-fi şifreleri üzerine olacaktır. Cevaplarınızı beklerim...