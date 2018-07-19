İyiliğe destek ol

Genç girişimciler arasında en sevdiklerim, hem kazanıp hem de yardım edenler.
Size bugün bunlardan birinden, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uluslararası bir firmada çalışırken yaratıcılığını ve birikimini iyiliğe dönüştürme işini seçen Başak Süer’in kurduğu Givin’den söz edeceğim...
Givin, dünyayı kurtaracak bir kahraman olmasalar da, sahip olduklarıyla iyi amaçlar için harekete geçerek kendilerinin “en kahraman versiyonu” olmayı seçen #modernkahramanlar topluluğu.
Hoşunuza giden bir şeyleri satın alırken iyi amaçlara destek olmanızı sağlıyorlar. Yani aslında alışverişin en iyi haline olanak veriyorlar.
Öyle ki giymediğiniz bir elbise, bir saksı ya da pilates dersi, sokak hayvanları için mamaya, kanserli çocuklar için umuda dönüşebiliyor.
Buradan alışveriş yaparken duygusal tatminin dışında bazı hediyeler de kazanabiliyorsunuz.
Givin ile herkesin verebileceği bir şeyler var; karşılıksız para vermeden bağış yapılabilmesini sağlıyor bu platform; kullanıcılar öylece duran eşyalarını bağış karşılığında vererek #DurmasınDestekOlsun diyebiliyor, hoşlarına giden ürünleri alarak ya da kendi becerilerini bağış karşılığında paylaşarak destek olabiliyorlar.
Givin’i indirmek sadece bir uygulama indirmek değil, aynı zamanda “iyiliğe destek olmak için ben de buradayım, ben de varım” demenin bir ifadesi.
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için oluşturulmuş ilk mobil uygulama olan Givin şu anda HAÇİKO ile birlikte, TOG Vakfı, Tohum Otizm, KAÇUV, TOÇEV ve TEGV olmak üzere 6 sivil toplum kuruluşuna destek oluyor.
Biz HAÇİKO olarak katıldığımız günden bu yana 3000’in üstünde köpeğin günlük mama ihtiyacını karşılamış olduk.
Givin sistemi nasıl işliyor?
Uygulamaya Google Play ya da AppStore mağazalarından indirerek giriş yaptıktan sonra + butonuyla bağışa dönüştürülmek istenilen ürünün bir fotoğrafı yükleniyor, başlığı, kategorisi, kısa açıklaması yazılıyor. Sonra bir STK seçiliyor ve STK’ya destek olarak aktarılacak bağış tutarı belirleniyor.
Başka bir kullanıcı tarafından kredi kartıyla satın alındıktan 14 gün sonra, ödenen tutarın yüzde 80’i ürünü veren kişi/kurumun seçtiği STK’ya aktarılıyor.
Amaç bu iyilikleri çoğaltmak.
Siz de markanızla Givin üzerinden derneklere katkı sağlayabilirsiniz.
Ya da Givin üzerinden alışveriş yaparak yine aynı desteği verebilirsiniz.
Emin olun iyilik bulaşıcı olunca çok daha güzelleşiyor.
Neler verebilirsiniz?
Givin’i indirdikten sonra karşınıza verebilecekleriniz için seçenekler çıkıyor.
Fazla çantanızı, kıyafetinizi, kolyenizi verebilirsiniz.
Ya da spor aletinizi.
Ya da mutfakta kullanmadığınız bir eşyayı.
Modacıysanız bir kreasyonunuzu bir dernek adına buradan satabilirsiniz.
Ya da kendi becerilerinizi iyiliğe dönüşmek üzere sunabilirsiniz.
Mesela ders verebilirsiniz.
Ve son bir sürpriz... Kısa süre içinde Harbiye Açıkhava konserlerinde protokol biletlerini HAÇİKO adına Givin’den alabileceksiniz.
Sevdiğiniz sanatçıyı en önde izleme ayrıcalığını yaşarken sokak hayvanlarına yardımda bulunmanın keyfini çıkarmak için Givin ve HAÇİKO’yu takipte kalın.
O deli değil, sanatçı
Bülent Ersoy’dan Muazzez Ersoy’a, Lara Fabian’a pek çok ünlü ismin kıyafetlerinde imzası olan Semih Doğruer, işine olduğu kadar hayvanlara da düşkün. Otomobilinin bagajı mama dolu.
Ama bildiğimiz kuru mamalardan değil onun sokak hayvanlarına yedirdikleri.
“Evdeki köpeklerime ne veriyorsam sokaktakilere de aynısından götürüyorum, onların ne farkı var ki? Bana deli diyorlar, hiç de umurumda değil, ben böyle mutluyum” diyor.
Çok da güzel diyor bence.
Ama dahası var.
Evde ve sokaktaki hayvanlara verdiği de bizim bildiklerimizden değil.
Evine hayvan maması için özel rondo almış Semih.
Kuru mamalar ile hayvanların çok sevdiği yaş mamaları rondoya atıp yumuşak kıvama getirip sonra da onlardan elleriyle köfteler yapıyor.
Çok sevmek ve sevdiği canlıyla empati kurabilmek böyle bir şey işte.
Bravo Semih Doğruer’e.
En kısa zamanda bir rondo alıp ben de kuru ve yaş mamaları karıştırmaya başlıyorum.
Siz de yapmak istersiniz belki, öyle değil mi?
İyiliğe destek ol
Genç girişimciler arasında en sevdiklerim, hem kazanıp hem de yardım edenler.
Size bugün bunlardan birinden, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uluslararası bir firmada çalışırken yaratıcılığını ve birikimini iyiliğe dönüştürme işini seçen Başak Süer’in kurduğu Givin’den söz edeceğim...
Givin, dünyayı kurtaracak bir kahraman olmasalar da, sahip olduklarıyla iyi amaçlar için harekete geçerek kendilerinin “en kahraman versiyonu” olmayı seçen #modernkahramanlar topluluğu.
Hoşunuza giden bir şeyleri satın alırken iyi amaçlara destek olmanızı sağlıyorlar. Yani aslında alışverişin en iyi haline olanak veriyorlar.
Öyle ki giymediğiniz bir elbise, bir saksı ya da pilates dersi, sokak hayvanları için mamaya, kanserli çocuklar için umuda dönüşebiliyor.
Buradan alışveriş yaparken duygusal tatminin dışında bazı hediyeler de kazanabiliyorsunuz.
Givin ile herkesin verebileceği bir şeyler var; karşılıksız para vermeden bağış yapılabilmesini sağlıyor bu platform; kullanıcılar öylece duran eşyalarını bağış karşılığında vererek #DurmasınDestekOlsun diyebiliyor, hoşlarına giden ürünleri alarak ya da kendi becerilerini bağış karşılığında paylaşarak destek olabiliyorlar.
Givin’i indirmek sadece bir uygulama indirmek değil, aynı zamanda “iyiliğe destek olmak için ben de buradayım, ben de varım” demenin bir ifadesi.
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için oluşturulmuş ilk mobil uygulama olan Givin şu anda HAÇİKO ile birlikte, TOG Vakfı, Tohum Otizm, KAÇUV, TOÇEV ve TEGV olmak üzere 6 sivil toplum kuruluşuna destek oluyor.
Biz HAÇİKO olarak katıldığımız günden bu yana 3000’in üstünde köpeğin günlük mama ihtiyacını karşılamış olduk.
Givin sistemi nasıl işliyor?
Uygulamaya Google Play ya da AppStore mağazalarından indirerek giriş yaptıktan sonra + butonuyla bağışa dönüştürülmek istenilen ürünün bir fotoğrafı yükleniyor, başlığı, kategorisi, kısa açıklaması yazılıyor. Sonra bir STK seçiliyor ve STK’ya destek olarak aktarılacak bağış tutarı belirleniyor.
Başka bir kullanıcı tarafından kredi kartıyla satın alındıktan 14 gün sonra, ödenen tutarın yüzde 80’i ürünü veren kişi/kurumun seçtiği STK’ya aktarılıyor.
Amaç bu iyilikleri çoğaltmak.
Siz de markanızla Givin üzerinden derneklere katkı sağlayabilirsiniz.
Ya da Givin üzerinden alışveriş yaparak yine aynı desteği verebilirsiniz.
Emin olun iyilik bulaşıcı olunca çok daha güzelleşiyor.
Neler verebilirsiniz?
Givin’i indirdikten sonra karşınıza verebilecekleriniz için seçenekler çıkıyor.
Fazla çantanızı, kıyafetinizi, kolyenizi verebilirsiniz.
Ya da spor aletinizi.
Ya da mutfakta kullanmadığınız bir eşyayı.
Modacıysanız bir kreasyonunuzu bir dernek adına buradan satabilirsiniz.
Ya da kendi becerilerinizi iyiliğe dönüşmek üzere sunabilirsiniz.
Mesela ders verebilirsiniz.
Ve son bir sürpriz... Kısa süre içinde Harbiye Açıkhava konserlerinde protokol biletlerini HAÇİKO adına Givin’den alabileceksiniz.
Sevdiğiniz sanatçıyı en önde izleme ayrıcalığını yaşarken sokak hayvanlarına yardımda bulunmanın keyfini çıkarmak için Givin ve HAÇİKO’yu takipte kalın.
O deli değil, sanatçı
Bülent Ersoy’dan Muazzez Ersoy’a, Lara Fabian’a pek çok ünlü ismin kıyafetlerinde imzası olan Semih Doğruer, işine olduğu kadar hayvanlara da düşkün. Otomobilinin bagajı mama dolu.
Ama bildiğimiz kuru mamalardan değil onun sokak hayvanlarına yedirdikleri.
“Evdeki köpeklerime ne veriyorsam sokaktakilere de aynısından götürüyorum, onların ne farkı var ki? Bana deli diyorlar, hiç de umurumda değil, ben böyle mutluyum” diyor.
Çok da güzel diyor bence.
Ama dahası var.
Evde ve sokaktaki hayvanlara verdiği de bizim bildiklerimizden değil.
Evine hayvan maması için özel rondo almış Semih.
Kuru mamalar ile hayvanların çok sevdiği yaş mamaları rondoya atıp yumuşak kıvama getirip sonra da onlardan elleriyle köfteler yapıyor.
Çok sevmek ve sevdiği canlıyla empati kurabilmek böyle bir şey işte.
Bravo Semih Doğruer’e.
En kısa zamanda bir rondo alıp ben de kuru ve yaş mamaları karıştırmaya başlıyorum.
Siz de yapmak istersiniz belki, öyle değil mi?