İrem neden TT oldu

Twitter bazen hoş bazen de fena halde boş bir yer.
Pazar gecesi TT listesinin zirvesinde İrem Sak vardı.
Allah korusun başına bir şey gelmemiştir umarım diye taradım tweet’leri.
Bu ülkede biraz dekoltenin her şeyden çok konuşulacağını unutmuşum tabii.
İrem göğüs dekolteli kırmızı bir atletle poz vermiş ve Instagram hesabından bunu paylaşmış.
TT olma nedeni bu! Ama bir şey söyleyeyim, o kırmızı atlet İrem’e yakışmış.
Köpek çocuktur haczedilmez!
İşyerinize ya da evinize haciz geldiğini düşünün.
Eşyalarınızı gelip alıyorlar.
Bunu yaparlarken çocuklarınızı da alıp onlar üzerinden gelir elde etmeye kalksalar ne yaparsınız?
Bu olay Türkiye’de yaşandı ne yazık ki.
Yenibosna’da ayakkabı imalatçılığı yapan C.D. iflas edip borcunu ödeyemeyince alacaklısı icra memuru ile kapısına dayandı.
Haciz işlemi gerçekleşirken C.D.’nin 4 aylık yavru köpeği Duman da işyerindeydi.
Alacaklı tarafın avukatı Fatih Dönmez, cins köpeğin satılıp para edeceğini düşündüğünden onunla ilgili de haciz tutanağı tuttu.
Bu vicdansızlık karşısında 4 aylık yavrunun ve sahiplerinin yaşadığı üzüntüyü ve şaşkınlığı siz düşünün artık.
Bunlar olurken C.D.’nin avukatı Cihan Cem Sakarya bu saçma sapan hacze itiraz etti.
Ve sonunda uzun bir mücadele sonunda kanunsuzluk geçtiğimiz gün son buldu, Duman’ın üzerindeki haciz kalktı.
Ve şimdi sırada haczi yapan avukatın, böyle durumlarda örnek oluşturması için cezalandırılması var.
Çünkü evcil hayvan haczi sadece vicdansızlık değil aynı zamanda kanunsuzluk.
İflas eden birinin çocuğunu haczedip parayla satamazsınız!
Vegan şampiyon
Wimbledon’ın bu yılki şampiyonu tie break’te Federer’i yenen vegan tenisçi Novak Djokovic oldu.
Ve bu şampiyonlukla “et yemeyenler güçsüz ve sporda başarısız olur” önyargısını bir kez daha yıktı.
Tam tersine Djokovic’in başarısında hayvansal ürünlerden uzak durmasının rolü büyük.
İzleyenler hak verecektir, 5 saatlik süresiyle Wimbledon tarihinin en uzun süren finali olarak tarihe geçen bu maçı Djokovic’e kazandıran şeyler, veganların ortak özellikleri diyebileceğimiz irade, mental güç ve sakinlikti.
Buna fizik ve kas gücünü de eklemek doğru olur.
Çünkü kas gücü ve sporcu yaralanmalarında çabuk iyileşmek için hayvansal gıda değil tam tersine bitkisel beslenme tavsiye ediliyor.
Djokovic’in de rol aldığı “The Game Changers” adlı belgesel, sporcular üzerine yoğunlaşıyor ve çıkış noktası da Romalı gladyatörlerin güçlü kalmak ve kas yapmak için hayvansal gıdalardan uzak durdukları gerçeği.
Yapımcıları arasında Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan ve James Cameron’ın olduğu belgeselin prömiyeri 16 Eylül’de yapılacak.
Vizyona girmesini ben de dört gözle bekliyorum.
Unutulmayan film replikleri
“Bir uçurtma için en güzel uçuşun ipi kopukken olabileceğini düşünürdüm. Bazıları buna düşme hali diyebilirdi.”
(Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku)
İrem neden TT oldu
Twitter bazen hoş bazen de fena halde boş bir yer.
Pazar gecesi TT listesinin zirvesinde İrem Sak vardı.
Allah korusun başına bir şey gelmemiştir umarım diye taradım tweet’leri.
Bu ülkede biraz dekoltenin her şeyden çok konuşulacağını unutmuşum tabii.
İrem göğüs dekolteli kırmızı bir atletle poz vermiş ve Instagram hesabından bunu paylaşmış.
TT olma nedeni bu! Ama bir şey söyleyeyim, o kırmızı atlet İrem’e yakışmış.
Köpek çocuktur haczedilmez!
İşyerinize ya da evinize haciz geldiğini düşünün.
Eşyalarınızı gelip alıyorlar.
Bunu yaparlarken çocuklarınızı da alıp onlar üzerinden gelir elde etmeye kalksalar ne yaparsınız?
Bu olay Türkiye’de yaşandı ne yazık ki.
Yenibosna’da ayakkabı imalatçılığı yapan C.D. iflas edip borcunu ödeyemeyince alacaklısı icra memuru ile kapısına dayandı.
Haciz işlemi gerçekleşirken C.D.’nin 4 aylık yavru köpeği Duman da işyerindeydi.
Alacaklı tarafın avukatı Fatih Dönmez, cins köpeğin satılıp para edeceğini düşündüğünden onunla ilgili de haciz tutanağı tuttu.
Bu vicdansızlık karşısında 4 aylık yavrunun ve sahiplerinin yaşadığı üzüntüyü ve şaşkınlığı siz düşünün artık.
Bunlar olurken C.D.’nin avukatı Cihan Cem Sakarya bu saçma sapan hacze itiraz etti.
Ve sonunda uzun bir mücadele sonunda kanunsuzluk geçtiğimiz gün son buldu, Duman’ın üzerindeki haciz kalktı.
Ve şimdi sırada haczi yapan avukatın, böyle durumlarda örnek oluşturması için cezalandırılması var.
Çünkü evcil hayvan haczi sadece vicdansızlık değil aynı zamanda kanunsuzluk.
İflas eden birinin çocuğunu haczedip parayla satamazsınız!
Vegan şampiyon
Wimbledon’ın bu yılki şampiyonu tie break’te Federer’i yenen vegan tenisçi Novak Djokovic oldu.
Ve bu şampiyonlukla “et yemeyenler güçsüz ve sporda başarısız olur” önyargısını bir kez daha yıktı.
Tam tersine Djokovic’in başarısında hayvansal ürünlerden uzak durmasının rolü büyük.
İzleyenler hak verecektir, 5 saatlik süresiyle Wimbledon tarihinin en uzun süren finali olarak tarihe geçen bu maçı Djokovic’e kazandıran şeyler, veganların ortak özellikleri diyebileceğimiz irade, mental güç ve sakinlikti.
Buna fizik ve kas gücünü de eklemek doğru olur.
Çünkü kas gücü ve sporcu yaralanmalarında çabuk iyileşmek için hayvansal gıda değil tam tersine bitkisel beslenme tavsiye ediliyor.
Djokovic’in de rol aldığı “The Game Changers” adlı belgesel, sporcular üzerine yoğunlaşıyor ve çıkış noktası da Romalı gladyatörlerin güçlü kalmak ve kas yapmak için hayvansal gıdalardan uzak durdukları gerçeği.
Yapımcıları arasında Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan ve James Cameron’ın olduğu belgeselin prömiyeri 16 Eylül’de yapılacak.
Vizyona girmesini ben de dört gözle bekliyorum.
Unutulmayan film replikleri
“Bir uçurtma için en güzel uçuşun ipi kopukken olabileceğini düşünürdüm. Bazıları buna düşme hali diyebilirdi.”
(Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku)