Hıdırellez artık UNESCO listesinde

Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Edirne Belediye Başkanlığı ve çeşitli STK’lar Hıdırellez’in UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasları arasına girmesi için bir dosya hazırlayıp, Makedonya ile birlikte çok uluslu bir proje olarak UNECSO’ya sunmuştu.

Çabalar olumlu sonuç verdi ve Hıdırellez-Kakava Şenlikleri bu yıl UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasları listesine girmeyi başardı.

Yani artık hem uluslararası bir kimliğe büründü hem de koruma altına alındı.

Bu hafta sonu bahar geliyor

Bu hafta sonu tüm yurtta Hıdırellez’i yani baharın gelişini kutlayacağız.

Ben önce Antalya’da yakacağım ateşi, cumartesi günü ise İstanbul’da... Ama aklım Edirne’de olacak, o başka.

Çünkü en büyük Hıdırellez ateşi Edirne’de, Kakava’da, uluslararası bir buluşmada yanacak.

Yerli ve yabancı turistler, renkli kıyafetler giyilip şarkılar söylenen, ateş etrafında dans edilen, dilekler dilenen bu eğlenceli hafta sonu için yerlerini aylar öncesinden ayırtıyorlar...

Kısmet açmak için gelinlikle Edirne’ye

Edirne’de gerçekleşecek Hıdırellez-Kakava şenlikleri, 5 Mayıs’ta Sarayiçi’nde dev Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın halka pilav ikramı öncesinde ateş üzerinden atlama ritüeli var.

Dev ateş, üzerinden atlanabilecek şekilde devrilecek ve insanlar ateşin üzerinden üç kez atlayacaklar.

Ateşin üzerinden atlamanın bir amacı var tabii... Bu eğlenceli ritüelin kötülüklerden kurtardığına, şans ve sağlık getireceğine inanılıyor.

Dilek ağacına dileklerin bağlanıp sonrasında nehre atılma merasimi ise

6 Mayıs’ta.

Pazar günü yerli ve yabancı turistler sabahın ilk ışıklarıyla Sarayiçi’nde toplanacak.

Bu kalabalıkta gelinlikli genç kızlar görenler şaşırmasın.

Güneş doğmadan gelinlik giyip Tunca Nehri’nin kıyısına gelen genç kızların kısmetlerinin açılacağına inanılıyor.

Roman genç kızlar bir adım daha öteye gidip bolluk ve sağlık dileyerek gelinlikleriyle suya giriyorlar.

Kağıda yazdıkları dileklerini ağacına bağlayanlar da oluyor, mumlar eşliğinde nehrin sularına bırakanlar da.

Sonra dönüş yolunda söğüt ağaçlarından koparılan dallar da evlere asılıyor.

Uzun lafın kısası, Kakava şenlikleri dev ateşi, etrafında dans eden ve üzerinden atlayan insanları, nehir kıyısındaki gelinlikli kızları, koparılıp evlere asılan söğüt ağacı dallarıyla müthiş bir eğlence ve görsellik vaat ediyor.