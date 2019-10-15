Hiç ayrılmazlar diyordum

Bu köşede ilişkiler, ayrılıklar hakkında çok fazla yazı görmezsiniz.
Pek ilgilenmem.
Ama bir ayrılık haberi var ki gerçekten üzüldüm.
Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç birbirlerine o kadar yakışan, ilişkilerini o kadar sevgi ve saygı çerçevesinde götüren bir çiftti ki ömür boyu beraber olurlar, birbirlerine hiç kötü söz söylemezler, asla aldatmazlar ve dolayısıyla da hiç ayrılmazlar diye düşünüyordum.
Zaten habere göre de araya iş yoğunluğu girmiş.
Keşke birbirlerine daha çok vakit ayırabilseler diye düşündüm okuyunca.
Kim bilir belki tekrar gözden geçirirler ilişkilerini.
Ya da umarım bu ayrılık haberi yalandır.
Çünkü gerçekten üzüldüğüm bir ayrılık olur bu.
Seviyorum ben bu ikiliyi.
Bir Almodovar şaheseri
Acı ve Zafer, usta yönetmen Pedro Almodovar’ın kişisel izler taşıyan ama asla bir otobiyografi sıkıcılığı hissettirmeyen son filmi.
Antonio Banderas’ın Cannes’da kendisine En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren oyunculuğu öyle derin ve gerçek ki, oynadığı karakterin eklem ağrılarını dahi kendi vücudunuzda hissediyorsunuz.
1960’lardan günümüze uzanan hikayede altın yıllarını geride bırakan bir yönetmenin yoksullukla geçen çocukluğunu, annesi ile olan ilişkisini ve yaşadığı tutku dolu aşkı flashback’lerle izliyoruz.
Günümüze gelindiğinde ise hayattan ve mesleğinden kopmuş, ağrılarına ve yalnızlığına teslim olmuş bir adam var.
Ama asla negatif, üzücü, depresif bir film değil Acı ve Zafer.
Tam aksine umut veren ve insana kendini iyi hissettiren bir hikayesi var. Almodovar akıcılığı ve renkleri ise bu tavrı destekliyor.
Bu ödüllü film, izleme listenizde olsun mutlaka.
NOT: Acı ve Zafer’in
Pedro Almodovar’ın son filmi
olduğu söylentileri var, umarım doğru değildir.
Harbiye Şebnem’le kapanıyor
Eylül ortası dedik mi son konserler yapılır, Harbiye Açıkhava’da kepenkler inerdi.
Bu sene öyle olmadı.
Ekim sonuna kadar uzadı sezon.
27 Ekim günü Atlantis Yapım Şebnem Ferah konseri yapıyor Harbiye’de.
Biz de üniversitelerde yapılandırdığımız Genç Haçiko ekibiyle orada olacağız.
Geçen gün Beşiktaş tribünlerinde açılan pankartla verilen mesajın bir benzerini taşıyacak hayvansever gençler.
Şebnem Ferah hayranları, nam-ı diğer Şeboistleri de bize desteğe bekliyoruz.
Kaliforniya’ya büyük alkış
Medeniyet seviyesi denince artık zirveye Kaliforniya’yı koyuyorum.
Kürke karşı alınan tavırlar konusunda aştılar çünkü.
Önce üretilmesini yasaklamışlardı, şimdi ise vali Gavin Newsom’un imzasıyla satışına da yasak koydular.
Bir sonraki noktada kürkün giyilmesine yasak getirilmesini bekliyorum.
Kaliforniya’da 2023’ten itibaren kürk üretim ve satış yasağının çiğnenmesi durumunda bin dolar ceza kesilecek.
Büyük moda evleri Versace, Gucci ve Armani de bu yasağa uyacaklarını duyurdu.
Aklın yolu bir tabii, tebrikler.
Hiç ayrılmazlar diyordum
Bu köşede ilişkiler, ayrılıklar hakkında çok fazla yazı görmezsiniz.
Pek ilgilenmem.
Ama bir ayrılık haberi var ki gerçekten üzüldüm.
Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç birbirlerine o kadar yakışan, ilişkilerini o kadar sevgi ve saygı çerçevesinde götüren bir çiftti ki ömür boyu beraber olurlar, birbirlerine hiç kötü söz söylemezler, asla aldatmazlar ve dolayısıyla da hiç ayrılmazlar diye düşünüyordum.
Zaten habere göre de araya iş yoğunluğu girmiş.
Keşke birbirlerine daha çok vakit ayırabilseler diye düşündüm okuyunca.
Kim bilir belki tekrar gözden geçirirler ilişkilerini.
Ya da umarım bu ayrılık haberi yalandır.
Çünkü gerçekten üzüldüğüm bir ayrılık olur bu.
Seviyorum ben bu ikiliyi.
Bir Almodovar şaheseri
Acı ve Zafer, usta yönetmen Pedro Almodovar’ın kişisel izler taşıyan ama asla bir otobiyografi sıkıcılığı hissettirmeyen son filmi.
Antonio Banderas’ın Cannes’da kendisine En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren oyunculuğu öyle derin ve gerçek ki, oynadığı karakterin eklem ağrılarını dahi kendi vücudunuzda hissediyorsunuz.
1960’lardan günümüze uzanan hikayede altın yıllarını geride bırakan bir yönetmenin yoksullukla geçen çocukluğunu, annesi ile olan ilişkisini ve yaşadığı tutku dolu aşkı flashback’lerle izliyoruz.
Günümüze gelindiğinde ise hayattan ve mesleğinden kopmuş, ağrılarına ve yalnızlığına teslim olmuş bir adam var.
Ama asla negatif, üzücü, depresif bir film değil Acı ve Zafer.
Tam aksine umut veren ve insana kendini iyi hissettiren bir hikayesi var. Almodovar akıcılığı ve renkleri ise bu tavrı destekliyor.
Bu ödüllü film, izleme listenizde olsun mutlaka.
NOT: Acı ve Zafer’in
Pedro Almodovar’ın son filmi
olduğu söylentileri var, umarım doğru değildir.
Harbiye Şebnem’le kapanıyor
Eylül ortası dedik mi son konserler yapılır, Harbiye Açıkhava’da kepenkler inerdi.
Bu sene öyle olmadı.
Ekim sonuna kadar uzadı sezon.
27 Ekim günü Atlantis Yapım Şebnem Ferah konseri yapıyor Harbiye’de.
Biz de üniversitelerde yapılandırdığımız Genç Haçiko ekibiyle orada olacağız.
Geçen gün Beşiktaş tribünlerinde açılan pankartla verilen mesajın bir benzerini taşıyacak hayvansever gençler.
Şebnem Ferah hayranları, nam-ı diğer Şeboistleri de bize desteğe bekliyoruz.
Kaliforniya’ya büyük alkış
Medeniyet seviyesi denince artık zirveye Kaliforniya’yı koyuyorum.
Kürke karşı alınan tavırlar konusunda aştılar çünkü.
Önce üretilmesini yasaklamışlardı, şimdi ise vali Gavin Newsom’un imzasıyla satışına da yasak koydular.
Bir sonraki noktada kürkün giyilmesine yasak getirilmesini bekliyorum.
Kaliforniya’da 2023’ten itibaren kürk üretim ve satış yasağının çiğnenmesi durumunda bin dolar ceza kesilecek.
Büyük moda evleri Versace, Gucci ve Armani de bu yasağa uyacaklarını duyurdu.
Aklın yolu bir tabii, tebrikler.