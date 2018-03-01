“Hiç âşık olmadım” şakaymış!

Geçen gün Murat Cemcir’le başrolü paylaştığı “Ailecek Şaşkınız” filminin özel gösterimi öncesinde beraberdik Ahmet’le.

“Aşka inanmıyor olamazsın, niye böyle konuştun?” diye sordum, şöyle cevap verdi:

“Şaka yaptım!”

Bir değil, birçok kez âşık olmuş tabii ki Ahmet.

Şu anda bir sevgilisi olmadığından belli ki rahatça makarasını yapıyor aşk meşk olaylarının.

Ahmet’in bu şakası bir yana, yakında üflemeli sazlar için ders almaya başlayacağını öğrendim.

“Ney üflerdim zaten, Konya’da 10 yıl Mevlana’nın türbesinin yakınındaki evde oturdum ne de olsa” dedi.

Ahmet Kural’ın müziğe zaten var olan ilgisi daha da derinleşiyor anlayacağınız.

“Ailecek Şaşkınız”a gelince...

Yarından itibaren 900 kopya ile vizyonda olacak.

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Bursa, İzmir ve Ankara galaları ise oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek.

İkilinin İstanbul dışındaki hayranlarına duyurmuş olalım.

Kliplere renk ve boyut geldi

Elektronik mağazalarındaki televizyonların renk ve görüntü kalitesine kapılıp âşıkmışçasına vitrine yapışanlardansanız, beraberiz.

Yayında ses ve görüntü kalitesi gerçekten de önemli.

HD ile hepimiz daha da keyiflenmişken şimdi bir de üstüne 4 bin piksel görüntü ile başka bir devir başladı.

Evlerdeki 4K televizyonlara uyumlu yayın yapan TRT gibi birkaç kanala artık özel televizyonlardan NR1 da eklendi.

NR1 Türk TV/FM Müzik Direktörü Kadir Çetin yeni yayınlarını “3 boyutlu görüntünün gözlüksüz hali” olarak tanımlıyor.

Özenle çekilen ve kaliteli görüntünün adresi olan kliplerin yayınlandığı bir müzik kanalının 4K yayın yapması sevindirici.

Zevkle izleyeceğiz.

Öylece çamura bırakıyoruz

Cemal Hünal’ın “Çocuğumuz dışarıda büyüyor, öylece çamura bırakıyoruz! Bakıcımız da yok, istemiyoruz!” açıklamasına bayıldım.

Çocuk ne şanslıymış.

Bağışıklık sistemi şimdiden güçleniyor.

İleride yaşıtlarına göre çok daha az hasta olacak.

Bakıcıyla değil anne babayla büyüyor.

Büyürken sevgiyi daha iyi hissedeceğinden iyi bir insan olacak, hayatla çok daha doğru bir şekilde başa çıkacak.

İyi insandı desinler

Şahan Gökbakar özellikle baba olduktan sonra kulağa küpe sözler söylemeye başladı.

“Bir gün bu dünyadan göçüp gittiğinizde arkanızdan ‘İyi insandı’ desinler yeter” dedi geçenlerde.

Ne güzel, değil mi?

Bu dünya kimseye kalmayacak, ölümden başkası yalan olacakken Şahan’ın da dediği gibi bari en azından yaşarken iyi olalım.